Basketpresidenten reagerer på Kjølls kandidat-utspill

– Det er ikke heldig at man fremmer eget eller andres kandidatur før valgkomitéen har gjort sitt, sier Jan Hendrik Parmann i Norges Basketballforbund.

Idrettspresident Berit Kjøll kunne i dag offentliggjøre at hun stiller til gjenvalg i 2023. Dette gjennom et brev som ble sendt fra Norges Idrettsforbund.

Nå reagerer basketpresident, og tidligere styremedlem i NIF, Jan Hendrik Parmann på prosessen.

– Jeg føler ikke at det er helt heldig at man fremmer eget eller andres kandidatur offisielt før valgkomiteen har gjort sitt. Dersom valgkomiteen ikke legger opp til en åpen valgkamp kan være forstyrrende for en ellers god og grundig prosess, sier han til TV 2.

GJENVALG: Berit Kjøll ønsker å fortsette som idrettspresident. Foto: Geir Olsen

I pressemeldingen fra idrettsforbundet påpeker Berit Kjøll selv den sentrale rollen hun har hatt i flere saker, og hva sin hovedmotivasjon med å ta gjenvalg er.

– Det viktige arbeidet med å styrke idrettens rammebetingelser og posisjon i samfunnet var drivkraften min for stille til valg i 2019. Denne kraften har ytterligere forsterket seg siden den gang, skriver Kjøll.

Basketpresidenten Parmann legger vekt på at han som tingdelegat har vært med på å gi tillit til en valgkomité som skal få lov til å jobbe i fred når de finsikter kandidatene til vervet.

Selv om han stod bak Kjølls kandidatur ved forrige valg, ønsker han ikke nå å si om hun er den riktige kandidaten til å fortsette i vervet.

– Men når det er sagt, så kommer jeg helt sikkert til å mene noe om valget når valgkomiteen har gjort sitt og offentliggjort sin innstilling, sier Parmann.

Det er tidligere blitt kjent gjennom VG at Norsk Tipping-sjef Åsne Havnelid har åpnet opp for å ta en prat med valgkomitéen om presidentvervet.

Valget av idrettspresident vil foregå under idrettstinget i juni 2023.