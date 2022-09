Tenåringene fikk motstanderens trener til å måpe

Oscar Hellebust (16) og Ludvik M. Bergseng (15) ser opp på veggen i Nadderudhallen. I 1980 spilte nemlig fedrene sammen for Sandvika i samme hall og ble norgesmestre.

32 år senere delte sønnene et stort øyeblikk sammen. Begge fikk debuten for Bærum i tapet for Gimle i BLNO-ligaen.

– Veldig morsomt. Det var veldig stressende, men en morsom opplevelse, sier Hellebust.

2006-modellene har akkurat startet på videregående, og fikk vist frem sine kvaliteter i toppkampen.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få spille så mye, men når målforskjellen ble så stor så ble det litt mer, forteller Bergseng.

Han håper å bite fra seg i større grad fremover på det øverste nivået i norsk basketball.

– Etter hvert så klarer jeg nok å matche det, sier han selvsikkert.

15 ÅR: Ludvik Bergseng tegnet seg for flere poeng i sin debut. Foto: Marte Christensen

Flere ting var imidlertid uvant, for det var noe annet å dele bane med landslagsspillere.

– Tempo og fysikk. Særlig mot lag som Gimle som er aggressive og da får man mye mindre tid. Det noe helt annet, slår Hellebust fast.

De var ikke de eneste unge som var på banen. Hele ti spillere som var født i 2004 eller senere var plukket ut i de to troppene.

Gimle-trener Audun Eskeland kunne glede seg over en sterk borteseier, men la merke til de unge Bærum-spillerne.

– Jeg syns Bærum sine imponerer. De jobber hardt og kommer med god innsats.

15-åring (!) imponerer

Men også på hans lag var det flere unge som fikk prøve seg.

– Fin innsats syns jeg mine hadde også. De fikk det ikke helt til i angrep, men til å hevde seg og passe inn i voksenbasket syns jeg de gjorde en grei innsats, sier han.

Bærum-trener Mathias Eckhoff syns hele gjengen med unggutter leverte en god figur - og forventer å se mer av dem.

– Det er en ilddåp, og da vil det være mye heite mennesker i toppen. De kommer til å vokse og bli bra.