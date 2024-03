Stjernens kone: – Redd for å føde

Den tyske basketstjernen Isaiah Hartenstein (25) har sin beste NBA-sesong hos New York Knicks.

Men det er ikke bare på parketten at ting klaffer for den høyreiste 25-åringen.

I sommeren 2023 giftet han og influenser Kourtney Kellar seg. I januar i år annonserte paret at de skal bli foreldre.

– Vi var alle veldig glade. Jeg var enda gladere når jeg fant ut at det blir en gutt. Det vil skje i juni eller juli, fortalte New York Knicks-spilleren til Bild.

GLEDER SEG: New York Knicks-spiller Isaiah Hartenstein. Foto: Elsa / AFP / NTB

– Redd for å føde

Kellar, som har over 700 tusen følgere på Instagram, fikk på sin side spørsmål om hva hun er mest redd for knyttet til fødselen.

– Å føde! Isaiah veide seks kilo, så jeg håper at gutten blir mindre, sier modellen ifølge samme avis.

Hartenstein spiller center – posisjonen der de høyeste og kraftigste basketspillerne spiller. Tyskeren er hele 2 meter og 13 centimeter høy.

– Lite sannsynlig

Det at fødselen er ventet i sommer kan imidlertid skape et dilemma for Hartenstein.

Han var en del av det tyske laget som vant VM i fjor sommer. Tyskland skal kjempe om medalje under OL i Paris i sommer.

VANT VM: Hartenstein og Tyskland slo Serbia i VM-finalen. Foto: Aaron Favila / AP Photo / NTB

25-åringen ser på mulighetene for at han deltar i OL som små.

– Jeg kommer ikke til å tvinge meg til det. Der spiller et lag som allerede har vunnet VM, så det er ikke mye som vil forandres, sier han og fortsetter:

– Jeg skal bli far denne sommeren: Selvfølgelig ønsker du som idrettsutøver å være en del av OL, men på dette tidspunktet ser jeg på det som lite sannsynlig, erkjenner basketspilleren.

Denne sesongen snitter han 7,4 poeng og 8,3 returer for et høytflyvende New York Knicks-lag.