Norsk EM-helt står bak eventyrlig overgang

– Vi visste lite om hvilken lykkedag det var da mailen fra Birthe tikket inn til klubben.



Det sier avtroppende styremedlem i Asker Aliens, Vigdis Hvaal, til TV 2.

E-posten ble starten på noe stort for BLNO-klubben.

For da Birthe Hegstad tok kontakt, kom hun med et svært interessant tilbud. En amerikansk spiller hadde svært lyst på et basketeventyr i utlandet, og helst i Norge eller Sverige.



Spilleren det dreier seg om er Natalie Villaflor. 24-åringen er datteren til Hegstads bestevenninne fra tiden hun studerte i USA på 80-tallet.

– Moren til Natalie, Leigh, tok kontakt på Facebook i april i fjor. Natalie var ferdig med skole og ville spille videre i Europa. De spurte om jeg kunne finne en agent, sier Hegstad til TV 2.

Melding fra Virginia

Dette var første gang på lenge det var kontakt mellom venninnene.

– Vi var nære venner til jeg måtte flytte hjem. Da måtte vi skrive brev og det var ingen av oss spesielt flinke til. Så kom Facebook og vi ble venner der, men vi hadde lite kontakt. Så tok hun kontakt for et år siden og jeg sa at hun ikke trengte å tenke på en agent. Jeg ble agenten og sjekket opp basketmulighetene i Norge, fortsetter Hegstad.



Den ferske agenten fant ut at Asker hadde det beste opplegget i Oslo-området, med leilighet, jobb som aktivitetslærer på SFO og en trenerstilling for yngre lag i klubben.

Kontrakten ble signert og nå er Asker Aliens, som feirer 60 år denne sesongen, klare for finale i sluttspillet for første gang på sju år. Det hadde ikke skjedd uten Natalie Villaflor på laget.

I AKSJON: Natalie Villaflor har vært en åpenbaring for Asker Aliens denne sesongen. Foto: Brage Titlestad

Stjernespilleren fra Virginia ble umiddelbart en leder i laget, og etter endt seriespill ble hun kåret til ligaens MVP, allstar-spiller og beste forsvarer.



– Jeg er takknemlig for utmerkelsen, men det hadde ikke vært mulig uten laget. For meg har det vært fantastisk å være her. Det er veldig mange bra folk i klubben, sier Villaflor til TV 2.



– Som enkeltspiller er hun antakeligvis den beste vi har hatt. Men det hjelper lite om man ikke spiller som et lag. Hun løfter alle på trening og i kamp, sier Hvaal.



PÅ SKITUR: Natalie Villaflor og Birthe Hegstad har fått et nært forhold. Foto: Privat

Ny Asker Aliens-supporter

Villaflor er svært glad for at moren tok kontakt med sin gamle venn i Norge, og nå har hun selv fått et svært nært forhold til Birthe Hegstad.

– Da mamma kontaktet Birthe var hun klar med en gang. Hun jobbet virkelig for at jeg skulle komme hit. Hun er blitt som familie for meg og jeg har virkelig likt det. Mamma var på besøk hos Birthe i Norge da hun var i 20-årene, nå er jeg her. Ringen er på en måte sluttet, så det er ganske spesielt for meg, sier amerikaneren.



Og for Hegstad, som selv bor i Asker, er Villaflor som en datter.

– Vi har hatt veldig mye kontakt og vi har vært som fosterforeldre for henne. Hun er vårt nye familiemedlem og er med på bursdager og turer. Jeg er blitt en stor fan. Jeg skriker og bidrar med det jeg kan fra tribunen. Som tidligere idrettsutøver har det vært morsomt å følge henne.



NYTT FAMILIEMEDLEM: Villaflor sammen med Hegstad og hennes kone, Stephanie Foto: Privat

For Hegstad har en stor fotballkarriere bak seg. Hun ble norgesmester med Klepp og står med 84 landskamper og 23 mål for Norge. 57-åringen vant prøve-VM i Kina i 1989 og tok sølv i VM i 1991. To år senere skjedde det helt store.

– Vi vant EM-gull i 1993. Det er det største. Jeg scoret vinnermålet i finalen mot Italia. Det var spesielt morsomt, for jeg fikk ikke starte finalen på grunn av en liten skade. Jeg kom innpå og det var ekstra deilig å score det målet.



OPPDRAG FOR NORGE: Birthe Hegstad før Norge - Nederland i 1992. Foto: Erik Johansen/NTB

Dermed har Hegstad og Villaflor mye til felles, og «fostermoren» har gode råd å komme med.

– Jeg prøver å få henne til å gå foran og å være en leder på laget. Hun er med på å bygge en ny treningskultur og hun er et forbilde for de yngre. Jeg har alltid trent mye og var et treningsforbilde da jeg spilte. Det snakker vi om. Det å skape en vinnerkultur i Asker Aliens, sier Hegstad.

– Hun sier alltid at jeg skal ha selvtillit og at jeg må jobbe hardt. Hun har påvirket meg veldig positivt, sier Villaflor.



Møter Ulriken Eagles i finalen

Nå håper Aliens at lagets største profil blir i klubben.

– At Natalie valgte oss er på anbefaling fra Birthe. Vi er veldig takknemlige. Hun kunne latt være, men hun engasjerte seg. Vi ønsker at Natalie skal bli og jobber hardt for det. Vi må skaffe midler, som alle andre kvinnelige basketlag. Så det er bare å ta kontakt om det finnes noen støttespillere som vil hjelpe oss å beholde henne, sier Hvaal.



TAKKER HEGSTAD: Vigdis Hvaal priser seg lykkelig for at Villaflor endte opp i Asker. Foto: Asker Aliens

– Vi snakker om det. Jeg er glad for å være her. Ingenting er avgjort, men jeg vil gjerne bli, svarer Villaflor.

Ulriken Eagles er motstander og favoritt i finaleserien, men Hegstad tror Villaflor og Asker Aliens kan overraske. Uansett er hun mektig imponert over det importspilleren har levert, og fornøyd med at hun står bak sesongens overgang.

– Verden er ofte preget av tilfeldigheter. I dette tilfellet var jeg på rett sted til rett tid. At Natalie er her hadde ikke skjedd uten historikken jeg har med moren hennes, så jeg må få litt kred for det. Asker Aliens har fått gleden av å ha Nathalie og hun stortrives som en leder i laget. Og nå ser jeg mer basketball enn fotball, avslutter Hegstad.