Legenden var til stede da James passerte ham

I over 38 år tronet Kareem Adbul-Jabaar øverst på lista over spillere som hadde scoret flest poeng i verdens beste basketliga NBA.

Den legendariske rekorden har stått siden 1984, men natt til onsdag gikk LeBron James forbi. Med Abdul-Jabbar til stede i arenaen.

– Å gjøre dette foran en legende som Kareem er utrolig for meg. Gi ham en stående applaus, sa James etterpå.

Og Abdul-Jabbar er virkelig en legende. Og ikke bare på basketballbanen.

For etter at Abdul-Jabaar ga seg som 42-åring i 1989 har den velartikulerte kjempen spilt en viktig rolle i den amerikanske samfunnsdebatten. Som talsperson både for islam og for den afroamerikanske befolkningen.

Seinere start

LeBron James har nå passert Kareem Abdul-Jabaars legendariske 38.387 poeng i NBA. Men mange har påpekt at mens James starta sin NBA-karriere rett fra high school som 19-åring i 2003; slapp ikke Abdul-Jabaar til før han var 22 år i 1969 og hadde gått fire år på universitetet UCLA. (NBA tillot den gangen ikke yngre spillere i ligaen.)

– Jeg ville aldri ha vært min universitetsutdannelse foruten, uttale den nå 75 år gamle legenden nylig til nba.com.

– Det ga meg en innsikt, en dannelse og en nysgjerrighet jeg har hatt glede av resten av livet.

Seks NBA -titler

Abdul-Jabaars basket-CV gir ham plass blant sportens aller største:

* 6 NBA-titler, 1 med Milwaukee Bucks, 5 med Los Angeles Lakers

* 6 ganger kåret til NBAs mest verdifulle spiller (MVP) i grunnserien

* 2 ganger kårets til finalespillets MVP

* 19 (!) ganger uttatt på NBAs All-Star-lag (tangert av James i år)

* Eneste som tre ganger er blitt kåret til beste universitetsspiller i USA

På 80-tallet var Abdul-Jabaar sammen med Magic Johnson en krumtapp på "Showtime Lakers" som bidro sterkt til å øke basketballens seertall, popularitet og status i den amerikanske underholdnings-idretten.

Kareem Abdul-Jabbar perfeksjonerte sitt "Sky Hook"-skudd. Med sin enorme høyde og lange armer var det nesten umulig å stoppe skuddet der han slipper ballen høyt over hodet. Her forsøker Seattle Sonics' Xavier McDaniel å stoppe 42-åringen i Abdul-Jabaars siste sesong, 24. april 24 1989. Lakers vant 121-117. (AP Photo/Reed Saxon) Foto: Reed Saxon

– Fredelige islam

Abdul-Jabaar ble døpt Ferdinand Lewis Alcindor jr. og vokste opp i et katolsk hjem i New York. Lew konverterte til islam som 21-åring i 1968 og begynte å bruke sitt muslimske navn Kareem Abdul-Jabaar fra 1971.

Etter terroranslagene 11. september 2001 var Abdul-Jabaar en viktig og modererende stemme i den opphetede debatten og krigerske stemningen som oppsto i USA etter at nesten 3.000 amerikanske liv var gått tapt.

I debattprogrammer og i mange leserinnlegg i viktige tidsskrifter påpekte Abdul-Jabaar islams fredsbudskap. At destruktiv vold ikke er i samsvar med innholdet i Koranen.

Han er velartikulert og fører en god penn. Men har i seinere tid bedt om å slippe å måtte kommentere «og ta ansvar for» ethvert tilløp til muslimsk terror som måtte oppstå et-eller-annert sted på kloden.

Nei til OL - svart bevissthet

Alcindor/Abdul-Jabaar har i hele sitt voksne liv bidratt i debatten rundt behandlingen den afroamerikanske delen av USAs befolning blir utsatt for. Og søkt å bidra til forbedringer.

Som 21-åring nektet universitets-stjerna Alcindor å spille for det amerikanske basketball-landslaget som dro til Mexico City og forsvarte OL-gullet.

Han ønsket å påpeke «hvor nyttesløst det er å bidra til en gullmedalje for en nasjon som undertrykker deg når du kommer hjem igjen.»

TV- og filmroller

2.18m høye Abdul-Jabaar lærte kampsport-teknikker av filmstjernen Bruce Lee og trente jiu-jitsu i årevis.

FILMSTJERNE: Kareem Abdul-Jabbar i en filmscene sammen med actionhelten Bruce Lee. I filmen "Game of Death" fra 1972.

I andre del av sin karriere praktiserte han yoga; og hevder at han aldri kunne holdt NBA-nivået til fylte 42 år om det ikke var for yoga.

(LeBron James bruker over en million dollar i året på kostholdekspertise, egen kokk, fysioterapi og eget trykk-kammer i sitt hus for å stagge aldringen.)

Abdul-Jabaar har hatt en rekke roller i filmer og TV. Inklusive som motspiller til actionhelt Bruce Lee og som pilot iført LA Lakers-shorts i komifilmen "Hjelp, vi flyr" fra 1980.

Han er er prisbelønnet forfatter med egen blogg https://kareemabduljabbar.com/.

I 2012 utnevnte daværende utenriksminister Hillary Clinton Abdul-Jabaar til "kulturell ambassadør". Og i 2016 blei han av president Barack Obama tildelt den høye utmerkelsen «Presidential Medal of Freedom.»