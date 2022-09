Kommer med bønn til norske myndigheter: – Landslaget trenger meg

Som liten var han så god at idretten han elsket ble kjedelig. Han begynte å spille munnspill og han danset rumba, samba og cha-cha-cha. I tillegg havnet han nesten på landslaget i bordtennis.

Men da han ble tolv, fant han tilbake til gleden på arenaen der talentet var størst, og 22 år senere holder han fortsatt på.

– Det går nok mot at vi blir værende i Norge, sier Milovan Savic til TV 2.

Forrige sesong ledet 34-åringen Gimle til NM-gull i finaleserien mot Bærum. Denne sesongen håper han naturligvis på en ny triumf, men den sympatiske kjempen fra Montenegro drømmer om mer en suksess på klubbnivå.

TRIUMF: Savic og lagkameratene i Gimle jubler for NM-suksess forrige sesong. Foto: TV 2

Mangler landskamper

Nå vil han vise hva han kan for det norske landslaget.

– UDI, se på dette. Det norske basketballaget trenger meg, sier en smilende Savic på norsk.

Bergensernes store stjerne har erfaring fra en rekke land med ligaer som er større enn den norske. Men spill i Serbia, Bulgaria, Slovakia og hjemlandet Montenegro har ikke resultert i kamper med flagget på brystet.

STORTRIVES I BERGEN: Milovan Savic og familien har planer om å bli i Norge. Foto: Privat

– Barndomsdrømmen min var å spille for landslaget. Dessverre, av forskjellige årsaker, fikk jeg aldri den muligheten i Montenegro. Hvis jeg ikke får gjøre det for hjemlandet, er jeg mer en glad om jeg skulle få sjansen for min andre familie, som jeg ser på Norge som. Jeg føler meg definitivt som en del av samfunnet her.

Se Bærum - Gimle på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra 18.45

Vil korte ned ventetiden

Savic har vært i Norge siden 2018 og har fått permanent oppholdstillatelse. Sammen med kone, datter og sønn, som snart er klare for barnehagen, har han planer om å bli i Bergen etter at spillerkarrieren tar slutt.

Han har nemlig en stor rolle som sportslig leder for Gimle og en annen del av jobben er å trene yngre lag, samt elever fra NTG.

Kjempen fra Montenegro vil bli norsk

Men det er et stykke fra oppholdstillatelse til dobbelt statsborgerskap.

– Dere er ganske strenge med regler her. Jeg har kontaktet Utlendingsdirektoratet, og først måtte man ha bodd her i åtte år før man kunne få statsborgerskap, men noe i reglementet gjorde at jeg var et unntak og da var det nede i seks år.

– Så du har to år igjen å vente?

– Ja, det ser sånn ut, hvis ingenting endrer seg etter dette intervjuet, sier han og ler.

FORBILDE: Milovan Savic trener både yngre lag i Gimle og elever fra NTG. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Kanskje vi får mer velvilje fra UDI sånn at de kan gjøre noe med det. Kanskje jeg får et brev med gode nyheter etter intervjuet, der jeg får beskjed om at det kan ordne seg etter bare fire år. Og at jeg kan bli med landslaget mot Slovakia i EM-kvaliken i november. Det ville vært en drøm.

Landslaget håper på grønt lys

Gimle-trener Audun Eskeland, som også er assistenttrener på landslaget, håper eleven på 205 centimeter får det norske passet snarest.

– Det hadde hjulpet vårt landslag noe voldsomt. Han hadde vært det tilskuddet. Spesielt siden han har så lyst. Han ville tatt med seg masse internasjonal erfaring og han er svær. Det trenger vi, sier treneren til TV 2, og fortsetter:

– Så det er litt trist at han ikke har fått muligheten etter å ha bodd her siden 2018, mens enkelte i andre land får kjøpe seg et pass etter en uke eller to. Jeg syns han fortjener å få et pass, sier han og smiler.

HYLLER ELEVEN: Gimle-trener Audun Eskeland mener Savic er best i BLNO. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Han er nok kanskje den beste basketspilleren vi har hatt de siste årene, fortsetter Eskeland.

– I Norge?

– Ja. Siden han kom hit, har han vært den viktigste brikken vår. Han har vært ankeret vi har bygget alt annet rundt. Han er så erfaren og flink på forskjellige ting i basketball. Han er sjelen i selve idretten for laget vårt og det har han vært lenge nå.

Landslagssjef Mathias Eckhoff vil også gjerne se montenegrineren i norske farger.

– Det hadde vært kjempefint og han ville oppfylt mange av behovene vi har. Vi trenger store spillere som kan flytte litt kjøtt. Han gjør folk rundt seg bedre og han er en tøff konkurransemann. Han er ikke bare ute etter et pass for å skumme fløten, han er en tøff og positiv fyr som vil få til ting, sier Eckhoff til TV 2.

Imponerer fra tribunen

Kan spille til han er 40

Savic nærmer seg 35, men selv om han må vente i to år til tror Eskeland han likevel kunne gjort en forskjell for Norge.

– Han har en type spillestil som kan vare i noen år. Spillet hans handler ikke om å løpe 40 meter på fire sekunder, så kroppen hans kommer til å fungere i noen år til.

– Jeg vil spille så lenge jeg kan gå og så lenge jeg kan henge med disse unge som kommer opp. Jeg gjør alt jeg kan for å holde meg i toppform, sier Savic som håper på en løsning.

FINE FARGER: Savic drømmer om å ha det norske flagget på brystet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg er ikke noe tilhenger av folk som bare dukker opp for et kortsiktig opphold og skal ha pass. Det ville ikke jeg gjort. Men jeg syns det er annerledes når vi bor i et land i flere år og har planer om å bli i Norge etter at spillerkarrieren er over. Man bør se annerledes på slike ting.

– Min visjon er å løfte norsk basket til et høyere nivå. Jeg mener at jeg har mye å tilby og jeg er villig til å prøve.

Se Bærum - Gimle på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra 18.45