KLAR FOR FINALESERIE: Gimle og Lars Espe har ambisjoner om å være best både i Bergen og Norge. Foto: Brage Titlestad

Onsdag kveld skrives det baskethistorie i Gimlehallen. Det er første gang på herresiden at to lag fra Bergen møtes i en NM-finale.

Gimle tar imot Frøya til den første av inntil fem kamper som skal avgjøre sluttspillet.

– Det er ofte sånn i løpet av sesongen at man kjemper mot hverandre på banen, men man kan likevel være litt venner utenfor. Men det er jo litt spesielt når vi skal spille i en finaleserie mot hverandre, sier Lars Espe til TV 2.

STYRER BUTIKKEN: Lars Espe vil føre Gimle til ny suksess i sluttspillet. Foto: Brage Titlestad

Gimle og landslagets pointguard merker godt at stemningen mellom klubbene begynner å bli noe kald.

– Jeg gikk forbi et par spillere på Frøya her om dagen og da hilste jeg ikke, men det hadde jeg gjerne gjort tidligere. Det står veldig mye på spill for oss nå. Dette er det eneste målet gjennom hele sesongen egentlig. Man har lyst til å ta dem. Jeg hadde garantert ikke stoppet og slått av en prat nå, fortsetter Espe.

Irriterende naboer

Frøyas lokale profil, Jørgen Lamo, ser også at naboforholdet har endret seg nå som et NM-gull ligger i potten.

– Utenfor banen har det alltid vært god stemning. Vi har trent og jobbet sammen. Det har vært samarbeid. Det er endret nå. Disse kampene kommer ikke til å være vennskapelige. Det blir en krig utpå banen. Det er et helt annet spill nå som det er finale, sier Lamo til TV 2.



VIL OVERRASKE: Jørgen Lamo er sikker på at Frøya kan slå forhåndsfavoritt Gimle. Foto: Brage Titlestad

Frøya vant serien i fjor, mens Gimle vant sluttspillet. De fleste holder nok Gimle som favoritt i år også, men Lamo er sikker på at Frøya kan overraske. Han er også klar på at onsdagens bortelag må være like irriterende som motstanderen.

– Gimle kan ha en irriterende måte å spille på. De er veldig aggressive og prøver å få deg ukomfortabel. De prøver å sette deg ut. Det er vel taktikk for at vi skal miste fokus og komme ut av rytmen. Vi må prøve å matche energien dere og være like tøffe, sier Lamo.

– Ingen kan stoppe ham

Selv om Gimle har et favorittstempel finnes det definitivt noe å frykte hos byrivalen.

– Vi beveger ballen raskere og jeg synes vi spiller bedre kollektivt sammen. Mens Frøya er litt mer en mot en og at spillere gjør det mer selv, sier Espe.

Serbiske Ognjen Nisavic og John Knight III fra USA er en Frøya-duo som kan skremme de fleste i BLNO.

– John Knight er utrolig god når han får gjøre det han vil. Det er vanskelig å stoppe ham om han får satt skikkelig fart. Vi må egentlig prøve å roe ned farten hans. Spensten hans er også veldig, veldig bra. Jeg tror ikke jeg har spilt mot en sånn spiller med en sånn atletisk evne i BLNO før, innrømmer Espe.



SVEVER HØYT: Spenstige John Knight III blir en utfordring for Gimle. Foto: Brage Titlestad

– Erfaringen til Ognjen Nisavic er veldig viktig for oss i slutten av kampene og spesielt i sluttspillet. John Knight viser i hver kamp at han er en leder. Han kommer til å vise noen utrolige dunker. Han har en helt utrolig spenst. Det er ingen i ligaen som kan stoppe ham, sier Lamo.

Frøya går for sin første NM-triumf siden 2012.

– Vi har bedre enkeltspillere enn Gimle, men det betyr ikke at vi ikke kan få det til kollektivt. Vi kommer til å vise det i finaleserien, avslutter Lamo.