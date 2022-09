Gimle seiret i gigantmøtet - vanvittige Odfjell herjet

Bærum - Gimle 64-82

BLNO-sesongen startet med et gigantmøte mellom de to finalistene forrige sesong. Bærum ville gjerne ha revansje etter nederlaget for Gimle i hjemme i Nadderudhallen.

Det viste seg å bli en vanskelig oppgave. Bergenserne tok kommandoen fra start, og hadde egentlig hele veien en komfortabel ledelse.

Mye kan de takke Jørgen Odfjell for. Han herjet til tider med Bærum, og tegnet seg for hele 38 (!) poeng.

Selv tok han ikke helt av, selv om han aldri har scoret så mange poeng i en kamp før.

– Jeg var aggressiv hele kampen. Glad for seieren, så dette er en god kveld, sier Odfjell til TV 2.

ENORM: 38 poeng ble det på Simen Odfjell. Foto: Marte Christensen

– Det er gode nyheter for landslaget med en Jørgen Odfjell i storform, sa TV 2s ekspertkommentator Stig Omland.

Det kommer også lovord fra Gimle-treneren.

– Jørgen var veldig stor når han får så mange poeng i en kamp der vi kaster bort ballen veldig ofte, sier trener Audun Eskeland.

Dermed ble det en strålende start på sesongen for Gimle, som til slutt vant 82-64.

Men Eskeland var ikke i eufori til tross for den sterke starten.

– Vi kastet bort ballen litt mye, og fikk ikke til spillet som vi ville.

Bærum-trener Mathias Eckhoff håpet på en bedre start.

– Jeg er skuffet over at våre veteraner lar seg stresse. Da sprer seg til de unge også, som håper importspillerne snart blir klare. De venter på grønt lys for å få kunne spille.

Stjernene skinte

Anført av forrige sesongs finale-MVP, Milovan Savic, fikk Gimle det nærmet som de ønsket i den første perioden. 15 poeng ledet de med etter de første ti minuttene.

Det ble en bedring i midtperioden, og Stian Mjøs leverte flere viktige trepoengere. Det gjorde at Gimle sin ledelse krympet til 30-42 midtveis.

– Det er midt på treet. Vi gjør forferdelig mange idiotiske beslutninger i angrep, sa Gimle-trener Audun Eskeland i pausen tydelig misfornøyd.

HERJET: Stian Mjøs dunket inn mange trepoengere for Bærum. Foto: Marte Christensen

Han hadde imidlertid sin egen spiller i storform som laget hakkemat av Bærum.

Jørgen Olfjell fikk gjøre som han ville, og traff kurven gang etter gang med riktig hånd. Det gjorde at Mathias Eckhoff måtte ta timeout, der han kjørte en voldsommere tone enn han pleier:

Skjenneprekenen så ikke ut til å fungere nevneverdig, og Olfjell fortsatte å dunke inn poeng. Da 3. periode var slutt hadde han tegnet seg for 30 (!) poeng alene.

Den siste perioden ble nærmest en transportetappe for de regjerende mesterne.

– Gimle ser så komfortable ut nå, slo kommentator Christian Paasche fast.

Bærum maktet aldri å komme med en real sluttspurt, og tapte fortjent med 18 mål.