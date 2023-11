Freser: – Ble sagt mye dritt

Stjerneparet Larsa Pippen (49) og Marcus Jordan (32) har vekket sterke reaksjoner i USA.

Pippen er nemlig ekskona til den tidligere basketstjernen Scottie Pippen, mens Marcus er sønn til Michael Jordan.

Scottie Pippen og Michael Jordan er eks-lagkamerater, og var en del av det legendariske Chicago Bulls-laget som vant hele seks NBA-titler.

IKONISKE LAGKAMERATER: Scottie Pippen (t.v) og Michael Jordan. Foto: Charles Rex Arbogast

Scottie og Larsa Pippen ble skilt i 2021, og etter dette fant Larsa lykken med 17 år yngre Marcus Jordan – sønn av Scotties tidligere lagkamerat.

Nå har Larsa Pippen fått nok av kritikken. Begeret rant over når paret gjestet podkasten «Pablo Torre Finds Out».

– Vi er med i podkaster, og når folk prater om oss, så føles det som om de fortsatt ikke vet hvem vi er. Det ble sagt mye dritt før vi kom inn, forteller hun i sin egen podkast «Seperation Anxiety, gjengitt av Aftonbladet.

Paret opplever også spekulasjoner rundt om forholdet er genuint, eller kun et PR-stunt

– Vet du hva problemet er? Jeg tror vi er for snille. For vi prater ikke om andre, og ønsker bare å være sammen. Samtidig undrer jeg hvorfor folk hater oss … Det må være for at de selv er miserable, freser 49-åringen.