– Folk stirrer og hvisker

Riley Fitzwater er ny i Bergen, men høstværet skremmer ikke amerikaneren som håper på et suksessrikt opphold i Norge.

23-åringen fra Vest-Virginia er Ulriken Eagles' nye angrepsvåpen. Hun har en sterk merittliste fra college i hjemlandet, med flere rekorder, og bergensernes ferske stjerne vil markere seg i BLNO.

– Jeg har planer om å bli en bedre spiller og å gjøre Ulriken til et bedre lag. Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, men det er kanskje like greit.

– Dette er noe jeg kommer til å lære av. Jeg har lyst til å slå et par rekorder, kanskje bli årets nykommer og så jobbe meg videre oppover, sier Fitzwater til TV 2.

Trives i høyden

Og forventningene er store, for USA-importen kommer til å bli en ruvende skikkelse i norsk basket denne sesongen.

GLEDER SEG TIL DEBUT: Riley Fitzwater håper på å bli en sentral spiller for Ulriken. Foto: Markus Engås / TV 2

Fitzwater er nemlig hele 195 centimeter lang og blir med det den klart høyeste spilleren i ligaen.

– Jeg er vant til å være den høyeste, det var jeg stort sett da jeg spilte hjemme også. Jeg har møtt en del som har vært 190 centimeter, men veldig sjelden noen på min høyde. Jeg er i mitt rette element når jeg er den høyeste på banen. Det gir meg definitivt en fordel.

Se Bærum - Ulriken på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra 18.45.

Skjønner at folk stirrer

Men det har ikke alltid vært like lett å skille seg ut.

– Jeg er vant til at folk hvisker og sier at jeg er høy. De stirrer og hvisker at jeg er høy. Jeg lar meg ikke stresse av at folk stirrer, og her skjønner jeg ikke hva folk sier om meg når de hvisker. Det er faktisk bedre her, for her forstår jeg ikke hva som blir sagt.

– Det har vært vanskelig. Men jeg forstår det. Selv jeg synes det er vanskelig ikke å stirre om jeg ser en kvinne på min høyde. Det er jo noe man ikke ser hver dag, fortsetter hun.

BLIR TØFF Å MØTE: Fitzwater på 1,95 m har planer om å gjøre det vanskelig for Ulrikens motstandere. Foto: Markus Engås / TV 2

Men selv om høyden har vært en kilde til mye uønsket oppmerksomhet, har den ydmyke og smilende landsbyjenta klart å snu noe negativt til sin fordel.

– Det skjer ikke så ofte lenger, men om jeg er ute blant folk kan jeg føle meg utilpass. Folk stirrer, og det gjør faktisk de jeg er med sintere enn meg. Vennene mine og moren min lurer på hvorfor folk stirrer sånn.

Skryter av Bergen – så skjer dette

– Folk stirrer på meg på banen også, men det er på en annen måte. Det er mer at de ser meg og ønsker at de hadde meg på laget. Basketballbanen er det stedet jeg føler meg mest vel. Det er jo vanskelig å spille mot noen som er svært høy og har lange armer, sier hun og smiler.

HERJET PÅ COLLEGE: Fitzwater er Concord-college «all-time leader» i poeng (2077), returer (1557) og skuddblokker (533), ifølge basket.no. Foto: Privat

Fitzwater er ennå ikke klarert hos UDI og derfor ikke spilleklar til sesongåpningen mot Bærum fredag.

Men når hun får grønt lys, er hun klar over forventningene laget har til henne.

– Jeg føler på presset fra både medspillere og trenerne. Det gjør meg ganske nervøs, men egentlig gir deg meg mest motivasjon.

– Er det et ekstra press på grunn av høyden?

– Ja, helt klart. Det ligger noen forventninger der. Folk forventer at du skal dunke, men jeg kan ikke dunke, og alle forventer at du skal treffe fordi du er nærmere kurven. Men det er ikke noe problem for meg, sier hun.