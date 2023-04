– Det første jeg lærte om Norge, var om fengslene

John Knight III er sjelden vare i norsk idrett. Basketballspilleren som herjer for Frøya har NBA-ambisjoner og muligheter.

Det vil kunne bety ekstra mye for akkurat ham.

– Søsteren min sendte meg en TikTok da jeg signerte kontrakten min her. Så det første jeg lærte om Norge var faktisk at fengslene her er som rehabiliteringssentre. Fengsel i USA er tøffe greier. Man blir ikke behandlet som et menneske.



Se Frøya-Gimle på TV 2 Play søndag fra 17.00.



John Knight III vet han snakker om. Frøyas amerikanske stjerne har et nærmere kjennskap til et liv bak murene enn hva han selv skulle ønske.

Oppveksten i Jackson, Mississippi, var ingen enkel tid.

– Det var ganske tøft. Faren min var inn og ut av fengsel. Det var vanskelig noen ganger. Faren min gjorde noen feil da han var yngre, så det var tøft for meg. Jeg måtte bli en mann ganske tidlig, sier Knight til TV 2.

HAR OPPLEVD MYE: Frøya-spiller John Knight III har hatt god grunn til å holde seg unna alvorlig trøbbel. Foto: Erik Teige / TV 2

Sønnen er motivasjonen

Johns mor ble ekstra viktig da faren var innelåst, og han takker henne for at han har det bra og er kommet dit han er i dag. Men forholdet til faren har uansett alltid vært tett.

– Selv om faren min var i fengsel, hadde vi tett kontakt. Han holdt meg også gående. Han sørget for at jeg ikke havnet på feil side. Gjorde jeg noe galt, fikk han vite om det selv om han var i fengsel. Da fikk jeg noen oppstramminger på besøk i fengselet.

Knight kom til Frøya denne sesongen og har imponert stort med sin enorme spenst og atletiske evner.

Se Frøya-Gimle på TV 2 Play søndag fra 17.00.

Men den største grunnen til at han vil lykkes på basketbanen, venter hjemme i USA.

– Jeg har en fireåring hjemme. Det er vanskelig å være så langt borte fra ham. Men han er motivasjonen min. Han holder meg gående og jeg snakker med ham nesten hver dag. Han er akkurat som meg. Hver gang jeg snakker med ham, spør han om jeg skal trene. Han får meg til å holde treningsviljen oppe.

NÆRT FORHOLD: John Knight III vil lykkes på basketbanen for sønnen. Foto: Privat

– Jeg har ham alltid i bakhodet. Om jeg får en smell, så tenker jeg bare at dette gjør jeg for sønnen min. Jeg må sørge for at han får en annerledes og bedre oppvekst enn det jeg hadde.

– Hører ikke hjemme her



Ambisjonene for karrieren er høye og at han blir i den norske ligaen utover sluttspillfinalen mot Gimle er lite sannsynlig.

– Jeg kan ikke huske å ha sett maken i Norge noen gang, sier Alexander Løseth til TV 2.

IMPONERT: Frøyas sportslige leder, Aleander Løseth, har ingen forventninger om å beholde Knight i klubben. Foto: Erik Teige / TV 2

– Med tanke på det atletiske, hører han ikke hjemme her. Jeg er ganske sikker på at han forsvinner til en større liga neste sesong, fortsetter den sportslige lederen.

Det Knight må forbedre for å nå så høyt som mulig, er å bli mer treffsikker og å få opp antallet skudd.



ENORM SPENST: John Knight III svever ved siden av Gimles fyrtårn, Milovan Savic som er 206 cm høy. Foto: Brage Aesoy Titlestad

Prøvespill hos NBA-klubber

Allerede til sommeren kan Knight ta et stort steg mot noe stort. 23-åringen er en ettertraktet pointguard og er invitert til prøvespill hos NBA-klubbene Houston Rockets og Dallas Mavericks

– Det er en stor mulighet. Det kan endre livet, så det kan virkelig bli viktig, sier Knight, som har like høy selvtillit som han hopper.



– Jeg er definitivt mer atletisk og har større fysiske forutsetninger enn mange av spillerne i NBA i dag. Det er et faktum.

FAMILIE: John Knight sammen med sin far og sønn hjemme i USA. Foto: Privat

Johns far vært en fri mann i flere år og kan virkelig følge nøye med på sønnens vei mot toppen, i tillegg til å jobbe som veileder for unge som har havnet på skråplanet.

– Han lovet meg da han satt inne at han aldri skulle gjøre noe ulovlig igjen. Nå har han vært ute i mange år. Han er en mentor for unge som er vei dit han var i ungdommen. Han er på riktig vei og jeg har bare respekt for ham. Han har gått fra noe fælt til å bli en helt. Han har alltid vært min helt.



Kampen om Kongepokalen

Nå er det sluttspillfinalen mot byrival Gimle som gjelder for Knight. Kongepokalen gikk til motstanderne forrige sesong og Gimle vant første kamp 83-72.

– Nå handler det om å avslutte denne sesongen på riktig måte. Jeg tenker bare på Gimle. Vi kan vinne to på rad, men vi kan ikke tape to på rad, sier Knight.