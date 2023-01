Basketstjerne ettersøkt av Erdoğan– har utlovet milliondusør

Enes Kanter lever under FBIs beskyttelse 24 timer i døgnet.

Flere medier, deriblant New York Post, melder at den tidligere NBA-stjernen Enes Kanter er blitt inkludert på listen over Tyrkias mest ettersøkte menn.

Basketspilleren har senere også tatt etternavnet «Freedom», og har vært aktivt ute og kritisert regimet i hjemlandet.

Han skal ha vært tilhenger av predikanten Fethullah Hülen, som har havnet på kant med Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan. Hülen lever i likhet med Kanter i eksil i USA.

ETTERSØKT: Enes Kanter er satt på listen over etterlyste kriminelle i Tyrkia.

Nå har Tyrkia satt en dusør på rundt fem millioner kroner for de som klarer å bringe inn Kanter.

Til tyske Bild sier han at han blir passet på døgnet rundt av FBI. I 2021 ble han amerikansk statsborger.

– Jeg er ikke redd!. Gud vil beskytte meg. Tyrkia setter livet mitt i fare, er han sitert på.

Etter at det ble utlovet dusør føler han seg likevel mer truet.

– Før var det tyrkisk etterretning som var etter meg, men nå er alle etter oss på listen på grunn av de vil ha pengene for dusøren, sier han til New York Post.

Han skal ha kalt Erdoğan for en diktator, tråkket på et bilde av ham og omtalt ham som «vårt århundres Hitler.» Kanter har vært nominert til Nobels Fredspris, skriver danske BT.

Den tidligere tyrkiske fotballstjernen Hakan Sükür er også på listen over ettersøkte personer i Tyrkia, ifølge Bild. Han var med å ta VM-bronse i 2002.

Kanter har elleve sesonger bak seg i NBA, hvor han spilte for New York Knicks, Portland Trail Blazers og Boston Celtics.