Basketpresidenten raser: – Troverdigheten står på spill

Torsdag spiller Norge mot Nord-Makedonia i tredje runde av prekvalifiseringen til basket-EM.

Kun dager før kampen skal spilles kom nyheten om at Nord-Makedonia har kjøpt amerikanske TJ Shorts som til daglig spiller i tysk Bundesliga.

Dette er en av mange amerikanske spillere som Nord-Makedonia har delt ut pass og landslagsdrakt til i løpet av de siste årene.

Det får Jan Hendrik Parmann, president i Norges Basketballforbund, til å se rødt.



Haaland-sammenligning



Til TV 2 forteller han at han er oppgitt over manglende regelverk og regulering av kjøp av spillere til landslag.



– Det skal være stor forskjell på klubb og landslag. Som et landslag representerer man noe større i kraft av den nasjonen man kommer fra. Det skal ikke være en gjenstand for handel av spillere som lar seg friste av penger.

Parmann mener at når Nord-Makedonia henter Shorts, som er en av spillerne med best statistikk i den tyske bundesligaen, utgjør det en stor forskjell når man kun er fem spillere på banen fra hvert lag.

– Det er som om Island skulle kjøpt Haaland og Ødegaard og satt dem inn på deres landslag. Det er jo ikke fair play og skader idrettens troverdighet.

URETTFERDIG: Parmann synes det er merkelig at det ikke finnes en regulering som gjør det vanskelig for landslag å kjøpe spillere. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Krever en endring

Basketpresidenten forteller at han nå har vært i dialog med de andre nordiske landene, og at de nå har bestemt seg for å løfte dette opp for det internasjonale basketballforbundet, FIBA.

Dette er for å legge press på en endring frem mot FIBA sin kongress neste år.

– I andre idretter så er det gode karanteneordninger som gjør det ugunstig for spillere å bytte statsborgerskap og landslag. Derfor ønsker vi å legge press på FIBA slik at vi kan få til en lignende ordning i en så stor idrett som basket.

I en mail til TV 2 skriver FIBA at reglene de har tilsier at et landslag kun kan ha med én spiller som har skaffet seg statsborgerskap i det respektive landet av ulike årsaker etter at personen har fylt 16 år.

På det nord makedonske laget er det derfor kun TJ Shorts av utenlandske som er med i lagtroppen som møter Norge.

Andre regler i fotball

Parmann mener likevel det burde vært enda strengere regler for kjøp av spillere til landslag.

I fotball er reglene slik at en landslagsspiller må ha bodd i landet i fem år, eller ha klare familiære relasjoner til landet.

I håndball må man være født i landet selv, ha foreldre eller besteforeldre som er født der eller ha bodd i landet i minst 36 måneder.

– Det er selvfølgelig unntak fra slike regler, men det viktigste er å få på plass en ordning som gjør at landslag ikke blir en økonomisk kamp om de beste spillerne slik som det er i klubblag.

Mathias Eckhoff er trener for det norske herrelandslaget i basket. Han mener også det burde vært bedre reguleringer for slike «kjøpelandslag».

– Det skaper ulike konkurranseforutsetninger for de ulike landene, og vi i Norge stiller bakerst i køen fordi vi har strenge regler rundt det å få pass.

BAKERST: Landslagstreneren mener de norske basketgutta havner bakerst i køen fordi de ikke har samme kultur for å kjøpe spillere til landslag. Foto: Claus Bech

Kan kvalifisere seg for første gang

EM spilles ikke før i 2025, men veien for å komme dit er lang.

De norske herrene ligger helt likt med Nord-Makedonia i gruppe D i prekvalifiserings-runden. For å komme seg direkte videre til hovedkvalifiseringen må man vinne gruppen sin, og dermed er det en svært viktig kamp for begge lag.

Vinner man ikke puljen sin må man ut i enda en prekvalifisering.

De norske basketguttene har aldri kvalifisert seg til Europamesterskap, men nå har de muligheten. Da mener Parmann det er synd dersom «spillershopping» skal ødelegge for det.

– Det er klart det er synd og provoserende at det potensielt kan ødelegge for oss, men jeg tror det bare gir spillerne våre en ekstra motivasjon til å slå dem. Vi har slått forsterkede landslag i denne kvaliken før, så vi kan absolutt gjøre det igjen.

Blant amerikanske spillere som har meldt overgang til Nord-Makedonia er Shane Whittington, Jacob Wiley, Richard Hendrix og Romeo Travis.

