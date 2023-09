16 år og 210 centimeter: – Kan ikke lære bort høyde

Sengen er fort kort, bukser er vanskelig å få tak i og dørkarmer byr på problemer.



– Da får jeg Donald-kuler, sier Ludvik Bergseng til TV 2.



16 år og 210 centimeter lang er et stykke unna normalen. Men selv om høyden gir noen utfordringer, er det flest fordeler.

Han er nemlig et meget spennende baskettalent.

– Jeg drømmer om å bli proff og å kunne leve av basketball. NBA står selvsagt øverst, men hvis jeg kan leve av det og bli så god som mulig hadde jeg vært fornøyd, sier unggutten til TV 2.



MÅLING: Det er mange streker på døren hjemme hos familien Bergseng. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

På radaren til NBA

Hjemme på Kolsås i Bærum har de målt høyde siden 16-åringen var liten. På ett år vokste han tolv centimeter, og som 14-åringen målte han 203 centimeter. Nå er siste strek øverst i døren på 209,6 centimeter, men det rundes opp til 210.

– Jeg håper på litt mer, men lengden på armene vokser fortsatt, sier Bærum-spilleren.



Høyde er naturlig nok svært sentralt i basketball, og for Bergseng har det gitt muligheter de aller fleste bare kan drømme om. I sommer ble han invitert på en stor NBA-camp i Polen. En camp for europeiske talenter født i 2006, i regi av NBA og det internasjonale basketballforbundet.

UTNYTTER HØYDEN: Å dunke er null problem for Bærum-talentet. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Det var intensivt. Nivået der er jo noe helt annet. Man møter de beste fra kullet sitt i Europa. Det var proft. Jeg var veldig heldig som fikk en sånn mulighet. Men nå er det jo sånn at det ikke er så veldig mange høye i Europa. Jeg var blant de høyeste på den campen. Det er de man konkurrere med for min del.

Pappa Niels Otto Bergseng, som selv har fire NM-gull i basket, har fulgt sønnen tett som trener i alle år. Nå merker han at Ludviks høyde vekker oppmerksomhet.



STOLT FAR: Niels Otto Bergseng følger sønnens utvikling tett. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Jeg har mye kontakt med agentvirksomheter der ute. De er jo på, for bare du er så høy er du attraktiv. Nesten før de får sett deg spille. Høyde er veldig viktig, sier senior til TV 2.



En fremtidig stjerne

Både far og sønn håper det innen kort tid kan bli debut på A-landslaget for Ludvik. Han som bestemmer er landslagssjef Mathias Eckhoff, som også er trener for Bergseng i Bærum.

– Ludvik er en av norsk baskets fremtidige stjerner, både tror og håper jeg. Hvis han er heldig og unngår skader og fortsetter den utviklingen han har hatt. Men han må gjøre jobben, og det krever sitt. Hvis han har samme utvikling dette året som i fjor, så banker han på døren til seniorlandslaget i løpet av ikke altfor lang tid, sier Eckhoff til TV 2.



SPENT: Bærum-trener og landslagssjef Mathias Eckhoff har stor tro på Bergseng. Foto: Erik Teige / TV 2

– Hva betyr det at han ble invitert på NBA-camp?



– Noe betyr det. Det betyr at man ser at det er et talent. Talenter vokser opp i alle mulige kroker i denne verden, og det er NBA opptatt av. Ludvik er en veldig fin fyr og det er tenkt at han skal ha en større rolle hos oss i år. Det blir spennende, fortsetter Bærum-treneren.



Bergseng har i hvert fall troen på at talentet og den medfødte gaven skal gi uttelling.

– Man kan ikke lære bort høyde. Det er noe man får. Det er det som gir meg en fordel mot de andre, avslutter 16-åringen.

GODT MINNE: Bergseng fikk både bag og drakt fra NBA-campen i Polen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

