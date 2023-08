Barna gråt: – Det verste jeg har opplevd

– Jeg var lei meg hele natten, sier et av barna til TV 2.

– Jeg ville bare gråte, men jeg tenkte samtidig at jeg ikke ville gjøre det, sier et annet.

Treneren til de to barna knekker sammen og har problemer med å snakke idet han skal begynne å fortelle.

– Jeg føler ikke man kan hjelpe dem en gang. Jeg har opplevd mye, men dette er det verste jeg har opplevd, sier treneren til TV 2.

ILLUSTRASJONSBILDE: Bildet blir brukt som et illustrasjonsbilde til Norway Cup. Det har ikke noe med saken å gjøre. Foto: Javad Parsa/NTB

– To voksne kalte oss apekatt og n-ordet

I en kamp spilt under årets Norway Cup, mener de at voksne på sidelinjen kom med rasistiske kommentarer til unge barn på deres lag. Det er usikkert om personene har en tilknytning til motstanderlaget.

Kampen beskrives som høylytt og amper fra begge lags klubbledere.

TV 2 har sett flere videoer som viser krangling med høy temperatur, men rasistiske utsagn fremkommer ikke på videoene.

– Det er ikke noe tvil om at det har vært krangling og en uenighet. Det ene laget reagerer på noe som blir sagt, og så blir det krangling rundt dette, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, til TV 2.

Den ampre stemningen skal ha startet etter en stygg takling fra det ene laget. Det forteller begge lag. Generelt var det en bråkete kamp med stygt spill. Utover i kampen skal det også ha kommet kommentarer fra sidelinjen.

– Vi ble kalt apekatter og rasistiske ting, sier det ene barnet.

– De kalte oss … Rett før kampslutt var det to voksne personer som kalte oss n-ordet og apekatt, sier det andre.

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg begynte å grine.

30 LAND: I disse dager spiller rundt 30.000 spillere under Norway Cup, fra 30 forskjellige land. Bildet er brukt som illustrsjon. Foto: Javad Parsa/ NTB Scanpix.

– Ingen straffesak

To foreldre og treneren, som var på kampen og som TV 2 har snakket med, mener de har hørt at barna deres har blitt utsatt for rasisme.



Det ene lagets klubbleder har brukt tid på å få oversikt over hendelsen.

– Etter grundige undersøkelser i klubben kjenner vi oss ikke igjen i beskrivelsen om rasisme, sier lederen til TV 2.

Personer fra klubben ønsker ikke å siteres på mer enn det som er gjengitt i denne saken.



– Det er nulltoleranse for rasisme. Vi skal ha fair play og god oppførsel av spillere, ledere og foreldre i den grad vi som klubb kan, sier lederen.

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, er godt kjent med konflikten.



– Jeg vet at det har kommet mishagsytringer hvor det ene laget hevder rasisme. Dette er en sak som alltid er vanskelig. Det er veldig synd at man kommer i slike situasjoner i barnefotballen, sier Trælvik.

ANONYMISERES: Personene i denne saken anonymiseres av TV 2 siden mindreårige barn er involvert. Foto: Celina Magnussen / TV 2

TV 2 har fått tilgang til deler av kamprapporten som omhandler rasisme.

– Det er ikke funnet noen ting som tilgjør dette. Dermed sagt kan det godt hende at det har skjedd ting som vi ikke har fått med oss, men vi har hatt seks øyne og ører som har vært til stede rundt kampen og kampbildet, sier generalsekretæren i Norway Cup.

Pål Trælvik refererer fra kamprapporten: – I den kampen har vi hatt én dommer. I kampen var det også slik at det kom én dommer til, egentlig for å hente noen ting, men han ble stående å se kampen. Det er ingen av totalt to dommere og en dommerveileder som har observert det som har skjedd. Dommerne dømmer ut ifra det de har sett og hva de har hørt. De har ikke hørt noe av det som kjennetegnes som hevdes har foregått i saken. Det var en tøff kamp, men sånn er det. Det er vårt svar, juryen har vært inne i dette. De har hatt samtaler med de observatørene som vi har hatt. Det er dommeren som formelt sett har ansvar for kampen og de andre som har lyttet til og har vært til stede.

Etter et straffespark bestemte trener og barn seg for å forlate banen, og kampen ble stoppet. Da eskalerte det i håndgemeng og flere politibetjenter entret banen. Situasjonen roet seg raskt.

– Vi undersøkte grundig om det kunne være noe form for hatefulle ytringer. Men vi finner ikke grunnlag for å opprette en straffesak, sier operasjonsleder Gulbrandsen.

– Vi kan ikke gripe inn

Laget med spillere og trenere som hevder rasisme, forteller at det ikke er første gang.

– I fjor var det det samme, men den gang kom det fra barn. Denne gangen er det mye verre, mener treneren.

Personen hevder Norway Cup ikke tar nok tak.

– Jeg føler ikke vi blir tatt på alvor. De hørte på vår sak, men det virket som at de vektla stygge taklinger som rettferdiggjøring for det som skjedde.

EKEBERGSLETTA: Det spilles over 5000 kamper under Norway Cup. Bildet er brukt som illustrasjon. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Det er alltid to sider av saken i sånne saker. Vi kan ikke gripe inn i den. Vi var ikke til stede da dette kan ha blitt sagt. Det er sånn det av og til blir, at den ene part blir skuffet og den andre part blir skuffet, svarer generalsekretær Trælvik, og legger til:

– Vi synes det er trist. Vi har et tema for årets turnering: Sammen for likeverd. Vi gjør det vi kan for å få holdninger i idretten som ikke preges av rasisme, kjønnsdiskriminering eller andre utsagn. Vi tar denne kampen på det største alvor.