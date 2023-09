– Barna blir kasteballer

I over to år har ledere og trenere forsøkt å få disse barna inn i ishallen igjen. Nå har de igjen havnet i en byråkratisk runddans og ingen kan si hvor lang tid det vil ta.

– Det er skandaløs behandling av barn som vil drive med idrett, tordner Rolf Kirkvaag jr.

Han er styreleder i Oslo Ishockeyklubb, som ikke har hatt mulighet til å gi barna i klubben et tilbud på veldig lenge.

For drøyt to år siden ble disse barna utestengt fra ishallen på Oslo vest i tre år. Oslo Ishockeyklubb har siden da forsøkt å klage på vedtaket og komme til orde med sin versjon, men svaret de nå fikk fra Oslo kommune gjør at de fortviler.

– Dette handler ikke om en liten ishockeyklubb lenger, men om norsk idrett, og hvordan makt misbrukes. Maktmennesker som skalter og valter med norsk idrett, sier Kirkvaag jr.

RASENDE: Styreleder i Oslo Ishockeyklubb, Rolf Kirkvaag jr. mener behandlingen de har fått av Oslo Idrettskrets og Oslo kommune er under enhver kritikk Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Etter å ha vært, som Kirkvaag jr. betegner, en kasteball i systemet i over to år kom svaret på klagen fra Oslo kommune nå i slutten av august.

Den kommer vi tilbake til.

Utestengt etter krangel

Vi spoler tilbake til 2018. Da det ble kjent at Oslo Henie ishall skulle bygges på Frogner i Oslo, børstet en gjeng hockeyentusiaster liv i Oslo Ishockeyklubb igjen. Klubben startet med et U-13 lag og skulle etter planen arrangere en hockeyskole for barn og unge mellom fire og tolv år.

Men etter at klubben møtte opp til trening i mai 2021 ble det bråk. Klubben mente de hadde istid denne ettermiddagen, Bymiljøetaten mente noe annet. Kranglene førte til at barna og klubben ble utestengt fra ishallen i tre år. Det bestemte Oslo Idrettskrets etter anbefaling fra Bymiljøetaten.

I utgangspunktet ble klubben utestengt fra alle ishaller i hovedstaden hvor Oslo Idrettskrets forvaltet tiden, men det ble senere omgjort til å bare gjelde Oslo Henie Ishall.

Hadde ikke rett til å klage

– Det kom som et stort sjokk. Det var mye negative følelser. Jeg følte meg helt tom, rett og slett. Gode vennskap hadde begynte å bli formet, så det var skikkelig kjipt, forteller ishockey spiller, Leopold Strand.



Han endte opp med å gi seg med ishockey etter vedtaket.

Klubben klaget saken inn for Oslo kommune, for Statsforvalteren, Idrettsforbundet og Kulturdepartementet, men Oslo kommune konkluderte med at klubben ikke hadde rett til å klage på vedtaket.

Påtalenemnda kritiserte behandlingen av saken Saken ble behandlet hos påtalenemnda i Idrettsforbundet. Påtalenemnda kunne ikke konkludere siden saken falt inn under forvaltningsloven, men var allikevel krystallklar i sin vurdering av hvordan denne saken hadde blitt behandlet. De skrev i sin konklusjon at vedtaket var meget strengt, at det hadde store konsekvenser for uskyldige ungdommer og at saksbehandlingen var svært mangelfull. «Det er påtalenemndas syn at saksbehandlingen har vært svært mangelfull. I saker hvor det oppstår en konflikt, som her, er det grunnleggende viktig at begge siders anførsler vurderes nøye og at det legges til rette for at vedtak kan påklages.(...) Påtalenemnda konstaterer at Oslo idrettskrets, Oslo kommune og Statsforvalteren alle inntar det standpunkt at det ikke foreligger klagerett. Påtalenemnda finner en slik forståelse og praksis problematisk.”



SKUFFET: Leopold Strand og Axel Svendsen startet sammen i Oslo Ishockeyklubb Foto: privat

Saken gikk videre til Sivilombudet som behandlet saken ferdig i juni i år. De konkluderte med at Oslo kommune hadde feilbehandlet denne saken og at klubben hadde rett til å klage og rett til å komme til orde med sin versjon til et overordnet organ.



Utdrag fra konklusjonen til Sivilombudet «At avgjørelsen i saken er et enkeltvedtak, innebærer at forvaltningslovens regler i kapittel IV-VI kommer til anvendelse, herunder krav til begrunnelse, rett til kontradiksjon og klagerett til overordnet klageorgan. Oslo kommunes avvisning av klubbens klage var derfor ikke rettmessig. Ombudet ber kommunen sørge for at saken behandles i samsvar med forvaltningslovens regler om enkeltvedtak,» skriver de i sin konklusjon.

De ga kommunen frist til å komme med et svar på klagen før 1. september.

Frykter lang prosess

Men brevet fra Oslo kommune 29. august, kom som en stor overraskelse for hockeyklubben. Kommunen skriver at Oslo Idrettskrets med hjelp fra Bymiljøetaten skal behandle saken på nytt.

«Oslo kommune v/ Bymiljøetaten kan bistå Oslo idrettskrets i behandling av klagen. Bymiljøetaten vil gå i dialog med Oslo Idrettskrets om dette snarest og be Oslo Idrettskrets behandle klagen innen rimelig tid.»

Det betyr at Oslo Idrettskrets for tredje gang skal behandle denne saken. Det får Oslo Ishockeyklubb sin advokat Knut Howlid til å reagere.

– Det er særdeles vanskelig å fatte at Oslo kommune tillater barna i bydelen å være utestengte år etter år fra å kunne bruke ishallen, enda barna ikke har gjort noe som helst galt – samtidig som barna står i kø for å utøve ishockey.

Kommunen henviser til forvaltningslovens regelverk som sier at saken først skal tilbake til Oslo Idrettskrets, som fattet vedtaket. Dersom de kommer til samme konklusjon som tidligere skal saken behandles hos et høyere organ i Oslo kommune. Men ingen kan fortelle klubben hvor lang tid dette vil ta.



– Kommunen har over flere år sittet stille og sett på at ishallen på Frogner, til millioner av kroner, bygget spesielt for kunstløp og ishockey, får stå delvis tom, sier Howlid.



TV 2 har vært i kontakt med generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Han har liten tro på at de vil falle ned på en annen konklusjon enn de forgående gangene de har behandlet saken.

STÅR PÅ SITT: Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke tror ikke de vil endre innstilling Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Den sjansen er liten. Våre konklusjoner var ikke feil, men sivilombudet mener at kommunens klagebehandling ikke var riktig. At det blir en annen konklusjon har vi vanskelig for å tro. Det er ingen ny info i saken som tilsier at vår konklusjon blir annerledes.



Men etter at Oslo Idrettskrets har behandlet denne saken på nytt skal saken til ulike instanser i Oslo kommune.

– Jeg vil tippe det tar en del tid fordi det kommunale systemet ikke vet hvilken instans som skal behandle eller konkludere, mener Brekke.



Oppgitte hockeyledere frykter en ny lang prosess.

– Barna blir en byråkratisk kasteball. Vi håpet å arrangere en hockeyskole før jul, dersom vi hadde fått medhold, men dette tar tid og ingen vil fortelle oss når vi kan forvente et svar, sier Kirkvaag jr.



– Det er kameraderi og inhabilitet

REAGERER: Rolf Kirkvaag jr. reagerer kraftig på at Oslo Idrettskrets med hjelp av Bymiljøetaten skal behandle sin egen klage Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Egentlig er det ingen som vil ta noe ansvar. Det er kameraderi og inhabilitet som skal behandles av de som har vært inhabile og de som har misbrukt makt. Det er helt utrolig, sier styreleder, Kirkvaag jr.

I hockeyklubbens opprinnelige klage mener de også at daværende driftsansvarlige i Bymiljøetaten, som anbefalte at klubben skulle fratas sine timer i hallen var inhabil.

Hun har tidligere jobbet i Idrettsforbundet og i Oslo idrettskrets. I mai dette året hadde hun blitt presentert som den nye daglige lederen i Oslo og Akershus bandyregion, og skulle tiltre stillingen i september. I tillegg var hun styreleder i Røa IL, som hadde brukstimer i hallen.

– En åpenbar interessekonflikt når bandyen fikk over 16 timer i hallen fra starten av mens vi fikk 5, sa Kirkvaag jr.

Nå er det nettopp Bymiljøetaten som skal bistå Oslo Idrettskrets i å behandle saken for tredje gang.