– Barn skal ikke oppleve fattigdom på denne måten

Høyre-leder Erna Solberg benyttet tirsdagskvelden sin denne uken på å besøke Åssiden IF i Drammen. Der var hun for å snakke med idrettsforeningen om de store problemene de nå opplever knyttet til at flere foreldre nå sliter med å betale medlemskontigenten for sine barn.

Rundt bordet på klubbhuset med en skvett kaffe, satte hun seg ned sammen med representanter fra klubben og Høyres ordførerkandidat i Drammen for å lufte problematikken og samtidig lytte til Åssiden IFs erfaringer.

– Jeg tenker det er veldig viktig at vi leverer på ønsket. Det er en enighet vi egentlig har mellom politikere, kommuner, regjeringen, frivilligheten og idretten at alle barn skal få mulighet til en idrettsaktivitet, sier Solberg til TV 2 etter å ha møtt flere barn på fotballtrening.

– Mange står alene

TV 2 har de siste dagene satt fokus på at stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale medlemskontingenten for barna sine.

I en tid med stadig økende priser i samfunnet har flere og flere idrettslag merket at medlemskontingenten havner stadig lengre ned i bunken av regningene hos sine medlemmer. TV 2 har blant annet fortalt historien om en ung gutt som spilte fotball, og som kom slepende på en stor svart plastsekk med treningsavgiften i form av tomflasker.

– Vi må huske på én ting. Det er viktig for barn å være i fysisk aktivitet og alt det vi kan gjøre, men det er jo så viktig fordi at mange står alene utenfor, fordi de andre er på trening og man selv ikke har råd, sier Solberg og legger til:

– Det er å oppleve fattigdom på en måte som vi ikke synes at barn skal oppleve fattigdom på.

Erna Solberg i Drammen for å høre om økonomiske utfordringer i breddeidretten Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Solberg er klar på at det nå må ordninger på plass for å hjelpe barn og unge som ønsker å delta på en fritidsaktivitet. Særlig må hjelpen komme for de med dårligst råd.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har fått med seg hvordan enkelte familiers dårlige økonomi fører til at barn og unge kan miste fritidstilbud. Han lover at regjeringen vil gjøre noe med det.

– Det som er ille er om ikke alle får være med på grunn av dårlig råd. Da vil vi legge til rette for at idretten er tilgjengelig for alle, og at en økonomisk terskel ikke holder noen utenfor. Det er en stor demokratisk oppgave vi har foran oss, sier Gahr Støre til TV 2 etter helgens Idrettsgalla på Hamar.

– Det som gir glede i hverdagen

Under praten rundt kaffebordet ble det også nevnt fra idrettsforeningen at det gjerne er de som trenger samholdet og vennskapene mest som nå ikke har råd til det.

– Det innebærer at vi må finne ordninger slik at i hvert fall de med dårlig råd får støtte, eller at vi tilbakefører den ordningen vi hadde, nemlig et fritidskort, sier Solberg og peker da på ordningen som ble satt i gang da Høyre satt i regjering.

Det var en ordning som gikk ut på å gi tilgang til sporadiske kultur- og idrettsarrangementer, og sjeldnere at regelmessige, organiserte aktiviteter er inkludert.

Daglig leder i Åssiden IF, Ørjan Dimmestøl, nikker anerkjennende til forslaget til Solberg. Han savner politiske tiltak som hjelper idretten med å beholde barn og unge som sliter med å betale for medlemskapene sine.

– Det å se rundt oss med en haug av barn som har det gøy og bedriver aktivitet er det som gir glede i hverdagen. Når de forsvinner, så forsvinner det viktigste vi holder på med, sier han til TV 2.

IDRETTSGLEDE: Ørjan Dimmestøl i Åssiden IF gliser bredt når han ser barn og unge kose seg på fotballtrening. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Tap på rundt 300 000

Han forteller om at idrettsforeningen i 2022 har tapt mellom 250 000 - 300 000 kroner i manglende medlemsavgifter. Det betyr at nærmere ti prosent av klubbens 1500 medlemmer ikke har kunnet betale kontigenten.

Det er en sum som idrettsforeningen velvillig betaler for å beholde barn og unge i aktivitet, men samtidig erkjenner han at summen er stor.

– Vi er avhengig av nye midler i 2023 for å fortsette. Vi frykter jo at beløpet skal vokse. Jeg skal ærlig si at om den trange økonomien kun varer i et år til, så blir jeg nesten lettet. Jeg frykter jo det kan ta lengre tid.

Selv har han sett på nært hold hvor viktig idretten kan være for barn og unge. Hvordan idretten «redder» enkelte fra å havne i feil miljø.

– Det som nok er tøffest å se er at man ser at det koster mye for enkelte å innrømme at «jeg trenger hjelp». Men det skal ikke være skam å be om hjelp.