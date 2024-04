Barcelonas nye vidunderbarn: – Spinnvilt

MAN OF THE MATCH: Pau Cubarsi (17) fikk bestemannsprisen i sin debut i Champions League. REUTERS/Albert Gea Foto: Albert Gea

Å bli kåret til «Man of the match» i åttedelsfinalen av Champions League som 17 år gammel debutant - og forsvarsspiller - er nesten utenkelig.



Man bare nesten.

For det skjedde med Pau Cubarsi i Barcelonas hjemmemøte med Napoli 12. mars.

Cubarsi imponerte med kraftfulle taklinger og presise pasninger i en kamp Barcelona vant 3-1.

Sportskommentator i TV 2 Mina Finstad Berg er mildt sagt imponert:

– Det er rett og slett spinnvilt. Det er helt vanvittig at en 17 år gammel midtstopper kåres til banens beste på dette nivået, i en så viktig kamp.

– Vi har kanskje blitt litt fartsblinde på offensive supertalenter i tenårene, men det er ekstremt sjelden vi ser det på stopperplass.

– Det er generelt mye vanskeligere å slå gjennom så ung i den posisjonen enn i mer offensive posisjoner. Det gjør Cubarsis bragder denne sesongen desto mer imponerende.

Kommer fra talentfabrikken

Barcelonas akademi La Masia har produsert en haug med unge spillere med spinnville offensive fibre. Lionel Messi, Bojan Krkic, Ansu Fati, Pedri, Gavi, Lamine Yamal.

Men det er litt lenger mellom hver gang forsvarsspillere slår gjennom i så ung alder.

Pau Cubarsi som er født 22. januar 2007 har slått gjennom med et brak. Denne sesongen står han så langt med 11 kamper i La Liga, 2 kamper i Copa del Rey, én kamp i Champions League og 2 landskamper for Spania.

Og igjen; han er altså bare så vidt fylt 17 år.

Finstad Berg forklarer:

– Barcelona har jo en identitet som handler mye om det offensive spillet, og den identiteten og kulturen gjennomsyrer også hele akademiet.

– Dette er imidlertid ikke unikt for Barcelona. Defensive spillere trenger ofte litt flere år på baken før de virkelig får sjansen. Husk også at sjansen for å få tjue minutter her og der og gradvis spiller seg inn i laget er mye større for offensive spillere. Hvor ofte ser du trenere gjøre bytter underveis i kampen på stopperplass uten at det handler om skader eller kort?

– Skal du slå igjennom som midtstopper, må du i realiteten være klar til å spille 90 minutter med en gang. Du får gjerne ikke den samme muligheten som offensive spillere til å ta ett steg av gangen. Og alt dette gjør Cubarsis gjennombrudd enda mer unikt.

SKRYTER UHEMMET: Andreas Christensen er veldig imponert over sin unge lagkamerat. Foto: Joan Monfort

Utrolig nivå

TV 2 har tatt en prat med Cubarsis ti år eldre forsvarskollega i Barcelona, Andreas Christensen. Dansken mer mektig imponert over det 17-åringen har fått til.

– Helt fra han fikk sjansen til å spille kamper, har han vært på et utrolig høyt nivå.

– Hver kamp har vært imponerende. Og når du ser på de forsvarsspillerne vi allerede har - og hvor godt forsvaret har fungert det siste året - så kommer altså han inn som 17-åring og gjør det SÅ godt.

– Det er utrolig imponerende, og jeg tar av meg hatten for det!

KAMERATER FRA LA MASIA. Pau Cubarsi og Lamine Yamal har spilt flere år sammen på akademiet. REUTERS/Albert Gea Foto: Albert Gea

Det er ekstra gøy for Cubarsi å dele suksessen på a-laget med Lamine Yamal.

De har utallige treningstimer sammen på La Masia.

Andreas Christensen skryter uhemmet av duoen på 16 og 17 år.

– Du kan se at de har noe ekstra talent, noe ekstra å gå på med.

– Jeg er utrolig imponert. Vi ser det jo hver dag på trening. Men det de gjør i selve kampene er noe helt spesielt. Jeg synes det er imponerende, og for meg er det jo forfriskende å se på.

Hva er så de fremste styrkene til Cubarsi som spiller?

Mina Finstad Berg fremhever modenheten til 17-åringen.

– Han fremstår ekstremt moden og rolig, til tross for sin unge alder. I tillegg har han en fantastisk pasningsfot og er veldig god med ballen. Noe annet er jo heller ikke å forvente fra et Barcelonatalent, men det er likevel en fryd å se. Han leser spillet godt og har et veldig godt fotballhode.