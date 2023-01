Bakkerud i sorg over kameratens bortgang: – Det er ufattelig, ord blir fattige

Block, som er tidligere lagkamerat med bergenske Andreas Bakkerud, mistet livet i en snøscooterulykke. Han ble 55 år gammel.

I et innlegg delt på Facebook og Instagram skriver Bakkerud at de to hadde sendt meldinger til hverandre kun timer før ulykken skjedde.

– Jeg kan skrive uendelig om Ken Block og alle turer og opplevelser, men de betyr lite i dag, selv om minnene er gode, sier Bakkerud til TV 2.

Block og Bakkerud ble lagkamerater i januar 2016 da bergenseren signerte en toårskontrakt med amerikaneren og Hoonigan Racing Division.

– Ken Block har vært en visjonær, en pioner, inspirator og et ikon for meg og mange andre. Han var en familiemann med en fantastisk kone og tre flotte barn som jeg har vært heldig å bli godt kjent med, sier Bakkerud.

– Jeg tekstet med Ken og Lucy for under tolv timer siden om dagligdagse ting, og brått er han borte. Nei, det hele er bare uvirkelig for meg. Det er ufattelig og ord blir fattige. Jeg tenker på familien.

– Jeg valgte Andreas fordi han er utrolig god bak rattet og har bevist at han kan vinne løp, sa Block i en pressemelding da nyheten ble annonsert i 2016.

Bakkerud utrykker sin takknemlighet for å ha hatt Block som venn og sier han er ydmyk for å ha tatt del i amerikanerens liv også utenom racerbanen.

– Når jeg ser i sosiale medier i dag, ser man hvor sterkt preg han har satt i mennesker rundt hele verden også, som det ikonet han var.

Snøscooterulykke

– Det er med stor sorg vi bekrefter at Ken Block døde i en snøscooterulykke i dag, skriver firmaet hans Hoonigan Industries på Instagram.

Ulykken skal ha skjedd i delstaten Utah i USA hvor Block har en bolig. Flere rapporter opplyser at snøscooteren veltet da Block kjørte opp en bratt skråning, og at den så landet oppå 55-åringen.

Block ble erklært død på stedet.

– Ken var en visjonær, en pioner og et ikon. Og viktigst av alt var han en far og en ektemann. Han vil bli dypt savnet, skriver firmaet videre.

I tillegg til å være en kjent rallykjører var Block en av gründerne bak DC Shoes. Han var også kjent for å ha konkurrert innen rullebrett, snøbrett og motorcross. YouTube-kanalen hans har nærmere 1,94 millioner abonnenter.

