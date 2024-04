Bakke stiller spørsmål ved klubbdriften i Vålerenga

SVARTE ÆRLIG: Vålerenga-trener Geir Bakke Foto: Lage Ask / TV 2

Et ellevilt Oslo-derby med rødt kort, totalslakt av egen spiller og banestorming endte 1–1 på Ullevaal.

Etter kampen hadde Vålerenga-trener Geir Bakke flere tanker han ønsket å lufte om hvordan klubben skal drives.

– Vi må begynne å vinne kamper, men vi er nødt til å sette en fot i bakken og vite hvor Vålerenga skal og hvordan Vålerenga skal se ut, sier Bakke til TV 2.

– Føler du at klubben er usikker på det? spør TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg føler vi har prøvd å være best på alt. Du har Vålerenga samfunn, gatelaget, Vålerenga mot rasisme, Oslo skal være en fin by å bo i og vi har blitt gjester i eget hus.

– På 2000-tallet hadde vi faktisk Valhall og Bingen som var hundre prosent tilrettelagt, nå er vi leietager i eget hus. Ting har forandret seg, men jeg vet ikke om man har gått riktig inn i fremtiden.

– Det er ganske mange områder som jeg synes Vålerenga har mulighet til å endre strukturen på. Alt fra spillerlogistikk til hvordan type lag man skal være, sier Bakke.

Han tar blant annet opp at det skal dyrkes unggutter fra Oslo i laget.

– Jeg synes det har vært en ubalansert garderobe. Jeg tror at man må lage et adult fotballag med voksne fotballspillere. Så skal man ha de herlige smykkene, men kanskje ikke for mange på en gang. Vi må puste med magen, men vi må bli bedre på nesten alt, sier Vålerenga-treneren.

– En erkjennelse i klubben

Daglig leder i Vålerenga Fotball Elite Svein Graff er helt enig og er godt kjent med problemstillingen Bakke tar opp om at klubben fokuserer på altfor mange områder.

– Vi snakker hundre prosent samme språk. Jeg som daglig leder tok initiativ på at vi bør utarbeide en ny klubbstrategi, og styret har vedtatt at vi skal utarbeide en ny klubbstrategi. Da skal og må sporten være i fokus, sier Graff til TV 2.

Han ble ansatt som ny daglig leder 1. januar, og forteller at klubben har blitt enige om å fokusere mer på det sportslige.

– Vi skal være en fotballklubb som engasjerer på mange plan, men sporten og kjerneproduktet må være i fokus. Det er nok en erkjennelse i klubben, at de siste årene har man hatt en strategiplan hvor man har ønsket å være god på for mange områder, sier Graff.

– Ingen kjappe medisiner

TV 2s fotballekspert Mathisen skjønner godt poengene Bakke tar opp når man konkurrerer med andre lag med «sylskarpe sportslige produkter».

– Skal Vålerenga rykke opp, er det ikke tvil om at hele klubben må bli sett på med lupe. Hvor er det man kan forbedre seg? Er det noe som kan spisses tidligere? spør Mathisen.

Eksperten understreker samtidig viktigheten av å beholde noe av den kortsiktige tankegangen.

– Det er ekstremt viktig for Vålerenga å rykke opp, hvis ikke blir det enda større utfordringer her. Det er ikke noen kjappe medisiner som kan hjelpe Vålerenga, det virker det som klubben er innforstått med. Så er det alltid et spørsmål hvor tålmodige supporterne er, sier Mathisen.

Vålerenga er på 9.-plass i Obos-ligaen med fem poeng på fire kamper.