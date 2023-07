Bakke om hetsen: – Bobler i sjelen

Det har stormet rundt Geir Bakke det siste døgnet etter sjokkovergangen fra Lillestrøm til Vålerenga. Hetsen har ikke latt vente på seg.

– Det var jeg egentlig forberedt på. Det er ikke overraskende, sier Bakke.



Kanari-fansen gikk hardt ut i et åpent brev lagt ut på Facebook.

– Du er ikke lenger ønsket velkommen i vår by. Du har svikta både klubb, by og fans. Det at du går i Judas sine fotspor og kun går til dem som kan friste med flest sølvpenger, sier litt om deg som person, skriver de.

– Det er klart man kjenner at det bobler i sjelen. Men det er en del av dette gamet. Jeg visste jo hva jeg gikk inn i, men jeg kan love at det er tøft, sier han.



RB.no skriver torsdag at det har kommet grov hets mot Geir Bakke etter exiten. Kommentarer som blant annet «Ååå Geir Bakke, du er et jævla svin, husk å låse døra, hvis ikke tar vi kona di» ble skrevet på en hjemmeside som ble laget like etter nyheten sprakk.

– Det er alltid noen mennesker som drar det litt langt. Jeg synes det blir voldsomt når man drar familie inn i det. Det er tross alt jobben min, sier han.

Sportssjef i LSK Simon Mesfin var tydelig på at han ikke var enig i overgangen til Bakke, men er klar på at slik hets er noe som ikke hører hjemme.

– Det er langt over streken. Det er ikke noe som jeg mener bør forekomme. Det fortjener ingen å bli skrevet om på den måten. Jeg kjenner også kona til Geir og hun er en flott dame.

– Vi må skille sak og person. Går man på sak kan en mene ganske strekt, men en må vokte seg for hvor langt man går når en snakker om person og menneske. Vi må holde oss på riktig side, vi er gode ambassadører og rollemodeller for yngre mennesker også. Vi må passe oss for hva vi holder på med på sosiale medier.