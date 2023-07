Avslører til TV 2: Obos-toppscorer selges til Nederland

Mjøndalen-spiss Kristian Lien (21) forlater norsk fotball etter en kanonstart på sesongen i Obosligaen.

Mjøndalen-spissen har scoret ti mål på 15 kamper i år. Det har ikke gått ubemerket hen.

Nå har MIF kommet til enighet med nederlandske Groningen om en overgang for angriperen, får TV 2 opplyst.

Klubben, som rykket ned fra den nederlandske toppdivisjonen i år, har ved flere anledninger reist for å finsikte Lien denne sesongen. Nå har de gjort alvor av interessen.

Klubbene skal ha kommet til enighet om en avtale som innebærer det største spillersalget i Mjøndalens historie. Det innebærer en overgangssum på mellom fire og fem millioner kroner, ifølge TV 2s opplysninger.

– Jeg kan bekrefte at vi nå gjør et historisk salg. Avtalen er ikke signert, men vi håper det går i boks straks. Klubbene er enige, sier styreleder Tom Henrik Nevermo Rogstad i Mjøndalen til TV 2.

Papirarbeid og medisinske undersøkelser gjenstår før overgangen er et faktum, men det er ventet at avtalen vil ferdigstilles i løpet av uken.

– Kristian har prestert kamp etter kamp og tar ferie som toppscorer i OBOS-ligaen. Vi som klubb står ikke i veien for våre unge talenter når den rette muligheten byr seg.

Rogstad roser både Lien, Groningen, MIFs sportslige leder Bjørn Petter Ingebretsen og Liens agent Mikail Adampour for arbeidet som har ledet til overgangen.

– Vi i Tempo Sports Group er veldig fornøyd med prosessen vi har hatt med Mjøndalen rundt denne rekordovergangen. Dette er stort for en spiller som på imponerende vis har tatt steg for steg de siste årene. Etter en møysommelig prosess er vi sikre på at dette er den rette overgangen for Kristian - og en god avtale for MIF, som hentet Kristian for kun et år siden., sier Adampour til TV 2.

Liens kontrakt med Mjøndalen løper ut i slutten av 2024. Unggutten har de siste årene tatt stegene fra ungdomsfotball i Start, via PostNord-ligaen med Fløy, før han fikk gjennombruddet i Obosligaen denne sesongen.

– Det har vært interesse fra flere klubber, men FC Groningen har virkelig ønsket seg Kristian, sier Rogstad og fortsetter:

– Igjen viser Mjøndalen at vi er en selgende klubb og en klubb unge talenter med god sikkerhet kan se til for å ta det neste steget.

Han viser til at Lien er det tredje salget fra MIF til utlandet i løpet av det siste drøye året, etter Lars Olden Larsen og Sondre Solholm Johansen.