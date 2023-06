Avslører skade – håper det er smertefritt før Wimbledon

Casper Ruud har ikke spilt en tenniskamp siden finalen i Roland Garros. Torsdag skulle han egentlig vært på banen igjen, men en skade han har hatt siden Paris satte en stopper for det.

Men nordmannen tror det hele skal gå greit. Skaden han har sitter bak i skulderen som han server med, altså på høyresiden. Det har ført til at det har vært smertefullt å serve, så han har dermed holdt seg unna det.

Torsdag skulle han egentlig ha spilt en oppvisningskamp mot Cameron Norrie, men den blir det altså ikke noe av.

– Det har vært en beinhinnebetennelse. Da er det ikke mye å gjøre annet enn å være unna bevegelser som provoserer. Det tar mer tid med slike skader enn med muskel-skader. Jeg håper det er helt smertefritt i løpet av helgen, sier Ruud.

Planen er at han skal møte Dominic Thiem til kamp lørdag. Det blir en generalprøve for 24-åringen før Wimbledon braker løs neste uke.

Etter French Open har han tatt livet med ro. Han forteller at timingen for hvilen kom perfekt etter å ha nådd finalen i Roland Garros. Nå venter det også en hektisk sommer og høst for nordmannen.

– Jeg har fått slappet godt av. Jeg har sovet i egen seng uten å tenke på en motstander eller kamp som kommer dagen derpå. Jeg har spilt golf, vært med venner, vært på to konserter og tatt livet med ro, sier Ruud.

Og konsertene er det nok flere som har fått med seg. Både i Stockholm og Oslo var Ruud på plass for å se favorittartisten sin The Weeknd.

– Han har gitt meg mye glede. Han har både store hits, men også mange rolige sanger. Han er flink og tar det seriøst, sier han før han følger opp:

– Jeg var faktisk nære ved å møte ham i Stockholm. Men jeg fikk så en beskjed om at han ikke møter folk før show. Han er så seriøs og det er jo noe jeg kan kjenne meg igjen. Jeg er heller ikke så interessert i å møte andre de siste timene inn mot kamper.

Nå venter altså årets tredje Grand Slam. Og det på ærverdige Wimbledon. På det grønne gresset hvor flere av verdens største tennisspillere gjennom tidene har briljert.

Det er ikke noe Ruud forventer å gjøre. Dette blir hans første, og eneste, turnering på gress i 2023.

– Jeg kommer inn med lave forventninger. Jeg er ikke omtalt som gresspiller, og ser ikke på meg selv som det heller. Men det er gøy å prøve å flate ut slagene litt. Jeg føler jeg kan bevege meg raskt, men det er et litt annet mønster å bevege seg på.

Han forteller at de første treningene i Wimbledon denne uken har gått bedre enn han selv fryktet. Selv om han ikke har store forventninger, har han fortsatt håpet i behold.

– Jeg håper jeg kan være med i den andre uken. Jeg ville overrasket meg selv litt da. Det er jo ingen som er mye på gress. Det er også mange unge spillere som er blant de beste i verden. Det er ingen av oss, som ikke heter Novak Djokovic, som har mange timer på gress. Det er kanskje mer åpent.