Avslører oppgjør på kammerset

I et åpent leserinnlegg på Romsdals Budstikke etterlyser Molde-supporterne Odd Erik Skavold Lystad, Sindre Berg Rødal og Daniel Veiset raske og drastiske grep fra klubben for å slå tilbake etter den svake Eliteserie-sesongen 2023.

«For oss med hjertet i blått er det fortvilende å se grunnmuren som er bygget siden opprykket forvitre, omtrent råtne på rot», skriver de tre.



Lystad, Rødal og Veiset driver podkasten «FasitMolde».

De mener varsellampene blinker etter 1-4-tapet hjemme mot Tromsø.

«Det må tas grep – og klubben må vise at det tas grep. Erling Moe har ikke ansvaret alene. Men han er frontfiguren for den negative spiralen. Og nå har tiden kommet for å finne nye ideer. Nye tanker, ny motivasjon – ny glød rett og slett».

– Erling Moe virker å være på defensiven. Det er lett å være litt defensiv når det butter, men det er en hovedtrener som virker litt resignert og har gjort det over tid, sier Lystad i en spesialsending på TV 2 og fortsetter:

– Vi fikk noen nye impulser ved å få Eirik Mæland inn i trenerteamet, uten at det har gitt et voldsomt løft isolert sett. Jeg tror det kanskje er på tide å se om man kan finne Moes erstatter for 2024.

Odd Erik Skavold Lystad er en del av FasitMolde, en podkast om Molde. Foto: Skjermdump TV 2

– Overhodet ikke fornøyde

Øystein Neerland, administrerende direktør og sportslig leder i Molde, skjønner at supporterne er frustrerte.

– Jeg synes Lystad peker på mange relevante ting. Vi har underprestert denne sesongen og ikke levert i henhold til målsettingen og det vi forventer av Molde Fotballklubb, sier Neerland.

– De tre siste kampene har sett dårlige ut. Det er vi overhodet ikke fornøyde med. Men vi tar med oss at vi er i en cupfinale og skal spille åtte viktige kamper fremover. Det må vi prioritere høyt samtidig som vi må erkjenne at vi ikke har levert, fortsetter han.

Neerland sier at kontinuitet er viktig for Molde som klubb. Erling Moes posisjon har foreløpig ikke vært et tema.

– Vi prater daglig, men vi har også alvorsprater. Det har vi hatt og må ha for å holde trykket oppe. Vi er opptatte av at det må være konstruktivt og at vi må være konkurransedyktige. Å drive toppidrett krever at alle sammen er på, sier Neerland, og legger til:

– Kontinuitet og tålmodighet er en krevende øvelse i fotballen generelt. Å stadig bytte ut folk når det butter er ikke noe Molde er kjent for. Det tror jeg heller ikke Lystad og andre supportere tenker er bra, sier Neerland.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Høy temperatur

Temperaturen på onsdagens Molde-trening var høy. Erling Moe forteller at spillerne er revansjesugne.

– Har det vært et oppgjør på kammerset?

– Ja, det kan du vel kalle det. Vi er ikke fornøyde med oss selv. Da må vi prøve å skape en reaksjon, både i form av engasjement og det fotballfaglige inn mot kampen som venter, sier Moe.

– Er du en type som skjeller ut gjengen, eller gjør du det på en annen måte?

– Det har vel vært både og, men nå er det viktig å være konstruktive og få eierforhold til det vi blir enige om. Det har ikke vært så mye skriking denne gangen, sier Moe.

Molde-treneren har ikke fått med seg leserinnlegget i lokalavisen, men skjønner at navnet hans blir diskutert blant supporterne.

– Når man er supporter, skal man ha lov til å si sin mening. Det synes jeg er helt fair. Vi er fast bestemte på å komme oss tilbake på sporet. Vi er sterke i troen, sier Moe.

– Ikke krise i klubben

Molde-legenden Knut Anders Fostervold mener det er flere faktorer som kan være med å forklare den svake innsatsen i serien.

– Tapet av Mannsverk har vært vesentlig for det som skjer på banen. Skaden til Linnes er også noe man kan henge det på. Men jeg synes det er betenkelig at det ser ut som om Molde ikke holder kampene så lenge som de gjorde i fjor. Jeg mistenker at det har vært litt for lav intensitet på for mange treninger. Mange av spillerne ser rett og slett ikke like robuste ut som de gjorde i fjor, sier Fostervold.

Molde må etter alle solemerker vinne cupfinalen for at det skal bli europa-spill neste sesong.

– For oss er det selvfølgelig ikke ønskelig å gå glipp av en europa-sesong neste år, men samtidig er det ikke krise i klubben av den grunn. Nå har vi muligheten til å plukke noen poeng til mot Häcken. Målet er å gå videre slik at vi får spille europacup i januar/februar. Det gir oss noe, men vi vil og har en målsetting om å være jevnlig i Europa, understreker Neerland.

Fostervold mener en cuptriumf er helt nødvendig for at sesongen skal være godkjent.

– En sesong uten Europa vil være veldig tungt, og det er klubben helt enig i. Det ville vært en stor skuffelse og fiaskosesong om ikke. Cupfinalen mot Bodø/Glimt blir en vanvittig mulighet til å redde sesongen, sier Molde-legenden.