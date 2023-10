Avslører fødselsdrama: – Ble lei meg

For snaue seks uker siden fikk hekkeløperen Amalie Iuel og den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal sønnen Storm.

Nå forteller Iuel til NRK at fødselen ble mer dramatisk enn ventet.

– Det ble litt mer komplisert enn først antatt, så det ble hastekeisersnitt etter ganske mange timer på fødestuen. Det var rart å ligge der, sier 29-åringen i et innslag på Dagsrevyen.

– Jeg ble ganske lei meg, for jeg hadde håpet at jeg skulle få gjøre det på gamlemåten eller den vanlige måten. Men vi måtte ta nødutgangen. Jeg var lei meg akkurat da de sa det, men jeg skjønte veldig fort at for at han skulle ha det bra og komme ut frisk, så måtte han ut den veien, utdyper friidrettssjernen.

Kanalen forteller at keisersnittet gjør at veien tilbake til trening igjen har blitt lenger. Målet har hele tiden vært OL i Paris sommeren 2024.

– Jeg vet at det er et hårete mål, men jeg liker en god challenge. Det er vanskelig å si om jeg er litt for optimistisk, det kan være jeg er det, sier Iuel til NRK.

Hekkeløperen og Svindal har tidligere fortalt om fødselen til TV 2.

– Det har vært helt fantastisk, det er en helt ny tilværelse. Jeg elsker det så langt. Vi har virkelig vært i babyboblen de siste ukene. Jeg prøver bare nyte hvert eneste øyeblikk. Det er skikkelig koselig, sa Iuel.



PROFIL: Amalie Iuel. Foto: Heiko Junge

– Dette er noe jeg og Amalie skal finne ut av sammen. Vi kommer selvsagt til å lytte til erfarne fjellfolk, men jeg tror det skal bli fint å finne et teamwork som fungerer, sa Svindal til TV 2 om å bli far.



Søndag delte idrettsparet nyheten om at de hadde forlovet seg.

– Hun sa ja, skrev paret i et felles Instagram-innlegg.

På bildet viser Amalie Iuel fornøyd fram ringen, mens Aksel Lund Svindal tydelig er begeistret.

Paret møttes på Olympiatoppen og ble sammen i 2020.



Hekkeløper Iuel har vunnet både gull og sølv i lag-EM og gull i Nordisk mesterskap i friidrett.



Svindal har blant annet to OL-gull og fem VM-gull. Den tidligere alpinisten la opp i 2019. 40-åringen er nå programleder for «Mesternes Mester».