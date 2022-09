Avslører detalj som kunne kostet ham VM-gullet

Tre timer etter at Tobias Foss syklet inn til et sensasjonelt VM-gull på tempo i Wollongong kom han tilbake til det norske rytterhotellet fortsatt i lettere sjokk.

– Det er helt koko og sirkus i hodet, sier han til TV 2 etter å ha blitt tatt imot med jubel og champagne av de andre norske VM-rytterne og støtteapparatet i kveldsmørket på Mercure hotell i Gerringong.

Etter podieseremoni, en heftig intervjurunde med all verdens TV-stasjoner, pressekonferanse og dopingkontroll kunne 25-åringen endelig sette seg til bords - iført den ikoniske regnbuetrøya - og få servert middag.

– Dette er helt sykt. Jeg merker hvor stort dette er for oss. Da kan du tenke deg hvordan det er for ham. Jeg tror ikke han får sove så mye i natt, sier Andreas Leknessund - som var den andre nordmannen til start på VM-tempoen.

Måtte låne tempo-drakt

Mens gullmedaljen gikk på rundgang rundt bordet fikk TV 2 servert en detalj som kun de færreste visste om:

GAMMEL OG GOD: Tobias Foss syklet inn til VM-gull i lagkameraten Andreas Leknessunds to år gamle tempodrakt Foto: WILLIAM WEST

Tobias Foss ankom nemlig Australia uten en spesialtilpasset tempodrakt. I en øvelse der det meste handler om detaljer og aerodynamikk - vindtunneler og testing - er dette mildt sagt oppsiktsvekkende.

– Utstyrshysteriet er stort og tempodrakten har mye å si aerodynamisk. Men siden jeg ikke har gjort noen løp med landslaget de siste årene, så hadde jeg ikke en drakt som var tilpasset meg. Det sier nok noe om hvor ambisjonsnivået mitt var på forhånd; det var ikke akkurat på makronivå når det kom til detaljer, forteller 25-åringen - som faktisk VM-debuterte for Norge i seniorklassen på tempoen.

Han måtte derfor låne en to år gammel tempodrakt som Leknessund tilfeldigvis hadde meg seg til Australia.

FEIRING: Tobias Foss var raus med champagnen til lagkameraten Andreas Leknessund etter triumfen. Det var ikke så rart. Foto: Sindre J. Olsen

– Jeg skal ikke ta mye av æren, men det er stort for meg at han syklet med min tempodrakt, sier Tromsø-gutten og smiler.

På andre siden av bordet sitter en takknemlig verdensmester - som tidligere på dagen hadde mål om en topp-5-plassering - og skryter av Leknessund.

– Det handler ikke bare om drakten, men også det at man har gjort forberedelsene sammen. Vi har bodd på rom her nede, vært på rekognosering sammen, delt tanker og ideer. Det som er OK med at vi var flere som syklet tempoen, er at det da blir en laginnsats, sier Foss - som til daglig sykler for Jumbo-Visma.

Hjemme i Norge tror TV 2s sykkelekspert knapt det han får høre fra Australia.

– Hva det betyr i sekunder, er utrolig vanskelig å si. Vi vet at de store lagene og nasjonene bruker mye ressurser på å spesialsy og tilpasse draktene. Aerodynamikk har naturligvis utrolig mye å si når man har en snitthastighet på over 50 kilometer i timen i 40 minutter. Når vi ser de marginene som var på tempoen, så skjønner vi at hver minste lille detalj blir avgjørende. Det er nesten utrolig at verdensmesteren på tempo kommet uten spesialsydd tempodrakt og har lånt en to år gammel drakt av en lagkamerat, sier Magnus Drivenes.

Etter 34,2 km gjennom Wollongongs svingete gater skilte det mindre enn tre sekunder ned til Stefan Küng (Sveits) og sølvmedaljen, mens Remco Evenepoel (Belgia) var ni sekunder bak på tredjeplass.

– Jeg har ikke peiling på hvor mye jeg sparte i sekunder, men det viktigste er at det ga meg en trygghet på at jeg hadde så godt utstyr som jeg kunne ha i dag. Det var det jeg var ute etter. For alt jeg vet, så kan det godt hende at den andre drakten var raskere, sier Foss.

Usikker på VM-bonusen

Etter å ha fått i seg laks og salat til middag, bar det tilbake til hotellrommet for gullmedaljevinneren fra Vingrom. Selv etter sitt livs triumf, ble det ikke tid til den helt store feiringen på Norges base, som de deler sammen med Danmark, en liten times biltur sør for VM-byen.

GULLGUTT: Tobias Foss har ett år igjen av kontrakten med Jumbo-Visma og økte markedsverdien sin med seieren i Australia. Foto: Sindre J. Olsen

– Det blir ut å trene i morgen. Man er aldri bedre enn sitt siste ritt. Allerede kommende helg kommer det et løp (fellesstarten i VM) som vi må være klare til. Feire får vi gjøre etter sesongen.

– Blir du en rik mann etter VM-gullet?

– Hehe. Det vet jeg ikke. Jeg har noe på verdensmester innbakt i kontrakten, men hvor mye det er har jeg faktisk ikke peiling på. Det var ikke helt i mine tanker at det skulle ende på denne måten, svarer Foss.