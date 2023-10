Avskrives av Fagermo: – Rett og slett ikke så gode

Viking-Tromsø 3-4

Søndag så Viking ut til å holde liv i gulldrømmen på utrolig vis, før de på omtrent like utrolig vis raknet og tapte likevel.

Nå er det seks poeng opp til ligaleder Bodø/Glimt.

Dag-Eilev Fagermo mener at gulltoget har gått for Stavanger-laget.

– Ja, det har det absolutt, svarer den tidligere Vålerenga-treneren i TV 2s «Fotballkveld».

– I kraft av det Zlatko (Tripic) sier òg: De er rett og slett ikke så gode. Det er ikke helt tilfeldig at de taper i dag, fortsetter han.



Tripic: – Mangler litt

Zlatko Tripic mener at laget var «litt for umodne» de fem-seks siste minuttene i kollapsen mot Tromsø.

33-åringen ergrer seg over mange baklengsmål.

– At vi ikke bare er ekstremt kyniske, og rir i land denne seieren, viser at vi kanskje mangler litt for å strekke oss helt der oppe, sier Viking-kapteinen.



Fagermo er enig med kantspilleren.

– Selv om jeg synes det var spesielt å bytte en hel lagdel, og det tror jeg faktisk de taper på, så tror jeg ikke Viking-laget er godt nok til å stå hele sesongen. Glimt greier seg med to seirer til, og da er de seriemestere, spår han.

Sjokktall

TV 2s eksperter trekker frem en oppsiktsvekkende statistikk.

I hjemmekamper til pause, er Viking det desidert svakeste laget. Faktisk er siddisene langt bak nummer 15.

På den tabellen står Viking med seks poeng. Vålerenga, som er nest dårligst, har 14.

– Det har vært et eller annet galt med Vikings førsteomganger, kommenterer Jesper Mathisen.

Han fortsetter:

– Vi skal ikke mange runder tilbake før jeg sa at jeg trodde de kom til å ta gull. For da var de virkelig høytflyvende. De har bredde i stallen sin, og har ganske greit program igjen. Men så har de mistet det.

– De har sluppet inn enkle mål. De har ikke vært i den vanlige Viking-flyten. Når vi ser på tabellen nå, sier det seg selv at kampen om gullet er avgjort. Bodø/Glimt spaserer seg inn og henter et nytt trofé, mener Mathisen.

Viking-kaptein Tripic spekulerer på om laget har fått litt vel godt betalt.

NEDTUR: Zlatko Tripic og Viking har bare tatt ett poeng på de tre siste kampene. Foto: Carina Johansen

– Var dette gullet som glapp?

– Jeg synes vi har vært litt under den gullkampen, selv om det har vært snakket veldig mye om det. Vi har fått litt bedre betalt enn det vi egentlig har fortjent spillemessig. Vi hadde flyt en periode, og da fikk vi mange trepoengere på litt dårlige dager. Over en hel sesong, går ikke det. Vi viser i dag at vi er altfor ujevne i perioder, svarer han.

