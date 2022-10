Avlyser kvinnenes verdenscupstart i alpint: – Ikke trygt

Værprognosen om kraftig nedbør og vind har slått til. Det er Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) som opplyser om avlysningen lørdag morgen.

FIS opplyser at juryen og den lokale organisasjonskomiteen sammen har blitt enige om å avlyse. Det er værsituasjonen lørdag morgen og utsiktene utover dagen som gjør at det ikke blir kjøring.

Stiller seg bak avgjørelsen

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste støtter avgjørelsen.

– Det er det verste for oss alpinister når man ikke har noe underlag å kjøre på. Det er ikke trygt, sier han til NTB og forklarer:

RUSKEVÆR: Alpinsjef Claus Ryste i Sölden sier troppen skal samles og trene før de ser hva som skjer videre. Foto: Tore Meek/NTB

– Natt til i går kom det tre-fire timer med styrtregn som gjorde snøen bløt. Så snødde det oppå det igjen som isolerer, og da er det ingen støtte igjen i snøen. Sklir man sideveis på det, sitter man fast.

Ryste opplyser at de norske jentene er på vei ned fra toppen.

– De skal samles litt, trene litt, og så ser vi hva vi gjør, sier han.

Fem nordmenn skulle stilt til start lørdag: Ragnhild Mowinckel, Thea Louise Stjernesund, Maria Tviberg, Mina Fürst Holtmann og Marte Monsen.

– Farlig å kjøre

Også fredag var det kraftig vind på Rettenbach-breen i Sölden. Det førte til at jentenes trening ble avlyst.

– Det blir en totalvurdering at det er farlig å kjøre. Jeg tror utvørne synes det er greit at det avlyses, sier TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth.

Hun sier Sölden-rennet forbindes med folkefest.

– Det blir ikke helt det samme hvis det hadde blitt utrygge rammer, så det er greit det blir avlyst i dag.

– Hvorfor kommer avgjørelsen om avlysning så tidlig?

– Jeg tror de vet at de kommer ingen vei i dag, siden det regnet klokken halv seks og det nå er våt snø. Da fokuserer de heller på å gjennomføre et godt renn for herrene. De de trenger til morgendagen er nattefrost, slik at det blir hardt underlag.

Etter planen skal herrenes renn gå søndag klokken 10.