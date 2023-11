Avfeier ten Hag-påstand: – Det er rør

Galatasaray-Manchester United 3-3

Manchester United-manageren får riktignok ros for at han gikk rakrygget gjennom pressesonen, en stor nedtur til tross.

To stygge keepertabber kostet de røde djevlene seieren.

Etter kampen tok ten Hag målvakten sin i forsvar, og påpekte at hver og en på laget måtte ta sitt ansvar for tapet.

Samtidig stod han last og brast ved at Manchester United er på rett vei.

– Man ser at vi går i rett retning. Jeg tror alle har likt måten vi har spilt på i gruppespillet. Vi har spilt med en veldig offensiv stil, så dominerende, så proaktive, så dynamiske og så modige. Vi har scoret flotte mål, sa ten Hag.

– Tror du det er nok for fansen?

– Nei, fansen vil vinne. Og jeg vil vinne. Jeg er her for å vinne. Det er en prosess og et prosjekt. Vi er på rett vei, men har unge spillere og vil lære av dette og forbedre oss, svarte nederlenderen, og uttalte senere i intervjuet at man kunne se utviklingen i Manchester United.

– Nei, synes ikke det

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller kjøper ikke påstanden om utvikling.

– Jeg ser ikke det. Det er lettere for ham kanskje, som ser dem hver eneste dag. At han føler at de er på riktig vei. Men jeg synes ikke at jeg ser noe. Jeg ser antagelig det motsatte, egentlig. I hvert fall fra forrige sesong, en litt negativ tendens, sier Stamsø-Møller.

Han fortsetter:

– Spesielt oppsiktsvekkende er dette med baklengsmålene. De slipper inn altfor enkle scoringer. De er veldig lett å skape store sjanser på.

Samtidig synes Stamsø-Møller det var fint at ten Hag stod opp for keeperen sin.

– Det er veldig lett på en sånn kveld å kaste spillerne under bussen, for det er jo tross alt Onanas feil i stor grad. Han har helt rett, de spiller ganske god fotball til tider i en vanskelig bortekamp. Men nei, jeg synes ikke pilene i Manchester United peker oppover.

Ekspertkollega Morten Langli påpeker:

– Det er to litt ulike historier her. I seriespillet har det gått bra en periode, riktignok mot svak motstand.

EKSPERTDUO: Simen Stamsø-Møller (til venstre) og Morten Langli. Her under Champions League-finalen forrige sesong. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er feil

Manchester United har klatret på tabellen i Premier League.



I fem av de seks siste kampene er det blitt seier. Tapet kom mot Manchester City.

I mellomtiden har de til gjengjeld gått på ydmykende tap mot FC København og Newcastle i Champions League og ligacupen.

– Jeg skjønner hva han mener òg, da. Han ser på den ene turneringen, som går bra, de holdt nullen, påpeker Langli, og viser til Uniteds 3-0-seier borte mot Everton i helgen.

– Men jeg føler egentlig at de aldri kontrollerer kamper.

– Men han sier jo det, at de er dominante i Champions League-gruppespillet.

– Det er jo rør. Det er han sikkert betalt for å si. Han må jo si det han tror på. Han kan ikke stå der og si at turneringen har vært helt elendig så lenge det fortsatt er et håp om at de skal gå videre, svarer Langli.

– Så du kjøper ikke unnskyldningene om at de har vært offensive og dominante?

– Det har de ikke vært. Det er feil det han står og sier der. Det er ofte trenere gjør det, påpeker Langli, og understreker:

– Han skal ha for at han kommer og stiller opp og svarer på alt mulig av spørsmål, både før og etter kamper hver eneste gang. Det liker jeg ham for. Mange flyr og gjemmer seg, og prater bare når de vinner og når det går bra. Ten Hag er en mann som står opp for klubben sin og leverer i hvert fall på den delen der.

Se hele intervjuet med United-manageren øverst i saken.