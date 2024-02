Avfeier Northugs VM-sjanser

Søndag imponerte og sjokkerte Petter Northug da han ble nummer to under et renn over 20 kilometer klassisk i Norgescupen.

Umiddelbart ble det snakk om skilegendens muligheter for å gå VM i Trondheim om ett år.

– Jeg kjenner at det begynner å riste i vulkanene rundt omkring. Jeg prøver å tone det ned, men jeg er klar over at dagens resultat ikke hjelper. Det var som å hive bensin på bålet til Northug-fansen. Det er bare hyggelig at jeg kan gi dem en opptur. Det fortjener de, sier Northug til TV 2.

TYDELIG SLITEN: Det kostet å ta hjem andreplassen i det første Norgescuprennet Northug stilte opp i på mange år. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Alt må klaffe

Videre forteller skilegenden at han bombarderes av meldinger fra fans etter den gode prestasjonen, men langrennsekspertene har liten tro på at Petter Northug står på startstreken i Granåsen.

– Sjansen er minimal. Jeg skal ikke knuse drømmen totalt, men sjansen er veldig liten. Når du legger sammen alt som må klaffe så er det nesten en umulighet, dessverre, sier kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli til TV 2.



HÅPER HAN TAR FEIL: Birger Løfaldli har dekket langrenn i mange år, og håper han tar feil når han sier at det er usansynlig at Northug kvalifiserer seg til VM. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Selv om jeg har full forståelse for at folk flest får store forhåpninger etter helgens renn, tror jeg man skal være såpass realistisk å si at Petters VM-sjanser er små, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Løfaldli håper at han tar feil, og mener at et sjokkerende VM-comeback fra en av tidenes største skiløpere hadde vært positivt for alle som er glade i langrenn. Likevel tror kommentatoren at veien fram er for lang.

– Han må ta enda ett steg sportslig. Han må vise form i fristil. Han må sannsynligvis vinne den første konkurransen på Beitostølen i november. Det løpet er betydelig er kortere enn fem mil. Han må ha minst to pallplasser i verdenscupen. Han må være i toppform over flere måneder. Sånn som Northug er nå klarer jeg ikke helt å se at det er mulig, sier Løfaldli.



– Skal ligge med den i natt

Større muligheter dersom han var svensk

Han får støtte fra Northugs ekspertkollega, som ikke legger skjul på at helgens prestasjon var imponerende, men at nivået i Norgescupen likevel er et stykke unna verdenscup og VM.

– Det handler rett og slett om hvor trangt nåløyet vil være for å komme seg til mesterskapet, og at Petter vil være nødt til å kvalifisere seg som enhver løper utenfor landslaget. Han må på pallen allerede på Beitostølen og deretter levere i verdenscupen gjennom, hele vinteren, Tour de Ski hele og løpene i etterkant, i konkurranse med blant annet Klæbo, Krüger og Østberg Amundsen.



Det har lenge vært snakk om det høye nivået blant norske langrennsherrer. Flere løpere utenfor landslag har prestert svært godt når de først har fått sjansen i verdenscupen.

KOLLEGAER: Petter Skinstad er langrennsekspert i TV 2, sammen med Northug. Han tror VM-mulighetene er minimal. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det gjelder blant annet både Jan Thomas Jenssen og Henrik Dønnestad. Det er i så måte ingen fordel at Northug er norsk.

– Hadde han vært svensk ville hatt en veldig mye kortere vei til verdenscup og VM, og det er i og for seg ganske beskrivende for situasjonen i både norsk og svensk herrelangrenn for tiden, sier Skinstad.



Blir pinlig berørt av Northug-hilsen

Ikke usannsynlig

Eirik Myhr Nossum er, tilsynelatende, litt mer optimistisk enn ekspertene, når han snakker om Northugs sjanser i tradisjonelt langrenn.

Søndag ettermiddag sa landslagssjefen til VG at man ikke kan utelukke at Northug kvalifiserer seg til VM.

– Mektig imponert, klart han er aktuell for både femmila i verdenscupen i Holmenkollen i mars, men også VM i Trondheim neste år, sa Nossum til VG. Han tydeliggjorde at han var seriøs.



Løfaldli tror uttalelsene først og fremst handler om å holde engasjementet oppe.

MEKTIG IMPONERT: Eirik Myhr Nossum er nåværende landslagstrener og tidligere privat trener for Petter Northug. Han understreker at han er seriøs når han snakker om Northugs VM-muligheter. Foto: Bendiksby, Terje

– Nossum vil ikke knuse håpet, og det er jo en mulighet der, hvis Northug fortsetter og tar steg og fortsetter å være i toppform. Det er flere år siden det har vært en sånn boost rundt langrenn som det var i helgen. Det var nesten som for ti år siden. Langrenn var den store snakkisen igjen og lå på topp i alle nettavisene. Det å ta vare på den boosten, og sørge for at det kan bidra til økt entusiasme og engasjement inn mot VM i Trondheim, det vil nok Nossum være med å bidra til.



– Med den nedgangen vi ser, både med tanke på økonomi og medieinteresse, så må de utnytte at Northug er tilbake. Han er heller ikke bare en som stiller opp, men en som hevder seg. Det hadde vært feil å ikke utnytte det, men at han blir en del av VM-troppen, det blir han nok ikke, sier Løfaldli til TV 2.



Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som langrennsekspert.