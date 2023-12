Avbryter Guardiola: – Nå må du stoppe

Se Carlsens semifinale i CCT tirsdag fra klokken 17.30 på TV 2 Sport 2 og Play.

To mesterhjerner setter seg ned for en prat i samarbeid med Puma.

– Jeg synes det var kjempespennende. Det var et veldig fint møte som jeg setter stor pris på, sier Magnus Carlsen til TV 2.

MESTERMØTE: Magnus Carlsen og Pep Guardiola deler og lærer av hverandre. Foto: puma.com

I møtet innleder Manchester City-manager Pep Guardiola (52) om sitt forhold til sjakk.

– Jeg prøvde å spille litt da jeg var liten. Det var faren min som lærte det til meg, men jeg innså at jeg ikke kunne slå Magnus (Carlsen), derfor sluttet jeg, ler Guardiola.

– Nå må du stoppe

Carlsen selv har ved flere anledninger vist en stor lidenskap for fotball. I 2013 tok 33-åringen avspark for Real Madrid, mens han i 2016 dukket opp syngende i et TV 2-intervju under fotball-EM.

– Jeg har elsket fotball siden jeg var liten. Vi dro ikke hjem fra skolen, for vi skulle spille fotball. Da jeg til slutt kom hjem, spilte jeg sjakk. Det viste seg at det var der jeg var best, så jeg fortsatte med det, sier Carlsen med et smil.

I praten deler sjakkstjernen fra Lommedalen og managerikonet erfaringer gjennom karrieren, og finner likheter.

– Det er viktig å holde seg roligere enn motstanderen. I store øyeblikk bør man stoppe litt opp hvis man har tid og fokusere på å puste rolig, sier Carlsen.



– Han har helt rett. Noen ganger når noe er galt, vet jeg ikke hva som skjer. I slike øyeblikk, som Magnus sier, bør man puste rolig og ta seg litt tid. Hvis du blir anspent eller nervøs, er det ingen sjanse for å finne den riktige løsningen, svarer spanjolen.

FINNER FELLESTREKK: Pep Guardiola og Magnus Carlsen. Foto: puma.com

Boken «Pep Confidential» fra 2014 viser at 52-åringen har beundret Carlsen i flere år.

– Det var én ting Carlsen sa som jeg virkelig elsket. Han sa at det ikke gjorde ham noe å ofre noen brikker i starten av partiet, fordi han visste at avslutningene var hans sterkeste side.

– Det fikk meg virkelig til å tenke. Jeg må lære hvordan jeg kan overføre det til fotball, sa Guardiola ifølge The Independent.

Under møtet lar Carlsen seg beundre, etter at de to blir bedt om å spille et parti mot hverandre. Duellen avbrytes raskt.

– De ville at vi skulle gjøre noen trekk foran kamera. Da spilte han (Guardiola) åtte veldig gode trekk med italiensk åpning.

– Da sa jeg: «Nå må du stoppe, for du har gjort alt riktig til nå. La oss avslutte nå», forteller Carlsen til TV 2 og ler.



Guardiola rystet

Etter partiet deler de to sofa mens skjermen foran dem viser Carlsens elleville VM-parti mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Reporteren fra Puma deler tallene til Guardiola: 136 trekk og over sju og én halv time spill.

REAGERER: Pep Guardiola. Foto: puma.com

Carlsen vant partiet og senere sin siste VM-tittel i langsjakk desember 2021.

– Etterpå var jeg veldig rolig og sa til og med til manageren min at jeg var klar til å spille tre timer til, mimrer Carlsen.

– Det er ikke mulig! gjentar en rystet Guardiola flere ganger mens han tar seg til hodet.



– Jeg kan ikke forestille meg sju timer hvor man kun fokuserer på én ting, sier spanjolen.

– Men for deg er jo dette en lidenskap. Han er den beste. Det er derfor han har vunnet VM så mange ganger, sier 52-åringen.