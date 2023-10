Avaldsnes slo tilbake etter keeperscoring

KEEPERSCORING: Hanne Larsen scoret på straffe for Arna/Bjørnar. Foto: TV 2 Play

Dramatisk og livsviktig seier for Avaldsnes.

Avaldsnes - Arna-Bjørnar 3-2

John Arne Riises Avaldsnes nærmest måtte vinne i den livsviktige bunnkampen mot Arna-Bjørnar i Toppserien.

Det så lenge lyst ut. De unge spissene Ida Natvik og Kristina Svandal scoret hvert sitt mål før pause for haugalandingene.

Men så rotet Avaldsnes det til. Først kom en redusering, før hjemmelaget fikk straffe mot seg.

Da kom Arna/Bjørnars keeper Hanne Larsen frem. Målvakten var sikker, og utlignet til 2-2.

Men rett før slutt slo Avaldsnes tilbake. På en corner flikket Susan Ama Duah inn 3-2.

Dermed vant Avaldsnes for første gang siden juni en kamp. Det gjør at de klatrer over nettopp Arna/Bjørnar på tabellen til en kvalikplass.

Poengtap ville gjort det svært vanskelig å beholde plassen for Riise og co. Nå har de to poengs klaring på tabellen.