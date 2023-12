Avaldsnes mister plassen i Toppserien

John Arne Riises lag mister lisensen og flyttes ned til 1. divisjon. Arna-Bjørnar tar over lagets plass i Toppserien.

Nedrykket kommer frem av en pressemelding Avaldsnes har lagt ut på Facebook.

Bakgrunnen for at Avaldsnes degraderes, er klubbens økonomi.

De har fått lisensen trukket tilbake må spille neste sesong i 1. divisjon.

«Styret i Avaldsnes Toppfotball har i en lengre periode hatt dialog med NFF og klubbens revisor for å imøtekomme fotballforbundets krav. Vi måtte etter hvert innse at vi ikke klarte å innfri kravene», heter det i pressemeldingen.



Avaldsnes har 14 dagers klagefrist.



– Riise er skuffet

Daglig leder i klubben, Endre Thorvaldssen, sier til TV 2 at de ikke har tatt stilling til hvorvidt de kommer til å anke.

– Vi er skuffet. Vi har fått beskjed og har mistet plassen. Jeg synes spesielt synd på spillerne og trenerne med tanke på at vi ryker på grunn av økonomi, sier Thorvaldssen.

– Er dere overrasket at dette ble avgjørelsen?

– Vi har jo vært i rød sone, og vi sendte inn rapport. Det ble vurdert som ikke godkjent. Da blir konsekvensen at vi rykker ned. Vi fikk nyheten for 45 minutter siden. Vi må få kartlagt situasjonen, svarer han.



– Hvordan tar Riise nyheten?

– Han er skuffet.



Kontrasten er stor fra 26. november. Da berget Avaldsnes plassen etter to nervepirrende kvalikkamper mot TIL2020:

– Det er ekstra tungt når vi sportslig sett berget det i siste runde, medgir sportssjef Rune Lothe.

– Hvilke konsekvenser har dette for klubben?

– Jeg klarer ikke være veldig konkret. Vi ønsker å mobilisere til neste år og satse så godt vi kan innenfor de rammene vi har som 1. divisjonslag. Spillerne har jo kontrakt oppi der. Vi ser for oss at vi skal slåss i toppen neste år, svarer Lothe.



Norges Fotballforbund (NFF) opplyser i en pressemelding at plassen blir tilbudt til den neste sportslig kvalifiserte klubben.

Det er Arna-Bjørnar, som endte på sisteplass i Toppserien denne sesongen.

– For en kuvending, kommenterer TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.

– Der har de i så fall en mental jobb og omstilling å gjøre. De har lagt planer om ikke å være i Toppserien til neste år. Dette ble en berg-og-dal-bane for Arna-Bjørnar og Avaldsnes, fortsetter hun.



Takker ja

Nyheten kom brått på laget fra Arna i Bergen.

– Det er veldig rart, for det er ikke avgjort på fotballbanen. Fotball og økonomi henger jo sammen, men ja … det er veldig kjedelig på Avaldsnes sine vegne, for spillere og trenere og flere frivillige som har jobbet beintøft. Jeg har vondt av dem, sier Erik Mjelde, daglig leder i Arna-Bjørnar, til TV 2.



OPPRYKK: Plutselig skal Arna-Bjørnar spille i Toppserien likevel neste sesong. Foto: Eivind Senneset / NTB

– Hvordan tar spillerne det?

– Litt vanskelig. Det som er aller viktigst for oss er å vise respekt for Avaldsnes. Det vil ikke være noe jubel her nå. Det blir helt feil.

– Kommer dere til å takke ja til plassen?



– Ja, det gjør vi. Sportslig sett er vi nummer ti i Norge, svarer Mjelde.



Avaldsnes hadde negativ egenkapital i årsregnskapet for 2022, opplyser Norges Fotballforbund (NFF). For å få klubblisens, må man ha positiv egenkapital. Klubben ble derfor bedt om å havne på plussiden i 2023.

Avaldsnes klarte å levere på det første delmålet i sommer, men kunne ikke dokumentere positiv egenkapital i høst, skriver NFF.

Dermed ble klubblisensen trukket tilbake.

Nylig forsvant lagets mest profilerte spiller, Hanna Dahl, til Rosenborg. Også for henne kom nyheten brått på.

– Vi har jo visst at de har slitt økonomisk, men vi visste ikke det var så ille, sier hun.

NYE EVENTYR: Hanna Dahl har signert for Rosenborg, som kom på andreplass i Toppserien. Hun var med på å senke TIL2020 i kvalikkampene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Jeg ble tilbudt ny kontrakt i Avaldsnes, så det at jeg ble solgt til Rosenborg, har nok ikke noe med det å gjøre, avviser Dahl.



TV 2s Ingrid Ryland ble skeptisk til klubbens fremtid da hun fikk høre at kapteinen skulle dra.

– Jeg hadde tenkt til å følge dem tett i vinter. De klarte å redde stubbene i sommer ved hjelp av lokale krefter, og så har det ikke gått i lengden. Avaldsnes er egentlig en fersk klubb i Toppserien som etter hvert har bygget en stor og tung historie, og som har betydd mye for Toppserien i mange år, sier Ryland.

OVERRASKET: TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Styremedlemmer gikk

Mandag kom nyheten om at flere styremedlemmer trakk seg i Avaldsnes, deriblant styrelederen.

«Avgått styreleder og øvrige styremedlemmer har jobbet beinhardt for å beholde plassen, og vi har kjent på en stor skuffelse over å måtte innse at dette ikke gikk allikevel. Sånn sett forstår vi som er gjenværende styremedlemmer deres reaksjon om å fratre umiddelbart», skriver klubben.