Åtteåring vekker oppsikt: – Veldig imponerende

Norske Johan Sebastian Christiansen (25) fikk det tøft mot Roman Shogdzhiev (8) på dag to i VM i hurtigsjakk.

Åtte fra Russland, som vant U8-VM for to måneder siden, reiste seg flere ganger for å se på andre partier mens nordmannen satt og grublet.

HERJET: Roman Shogdzhiev (8) i aksjon mot Johan Sebastian Christiansen. Foto: Skjermbilde NRK

Magnus Carlsen ble overrasket over åtteåringens seier.

– Det visste jeg ikke. De er gode de kidsa. Det er veldig imponerende, sier Carlsen til NRK.

Det å reise seg og se på andre partier er noe Carlsen selv gjorde som en lovende unggutt.

– Det er morsomt å se. Kanskje blir han å se helt i toppen om noen år, sier Norges sjakkstjerne til kanalen.



ANERKJENNELSE: Magnus Carlsen likte det han hørte om Roman Shogdzhiev. Foto: Carina Johansen / NTB

I etterkant av seieren ble åtteåringens mor intervjuet av statskanalen.

– Han er en liten gutt. Han liker å spille sjakk og vil spille mot Magnus, forteller moren på NRKs sending.

– Hvordan er det mulig (å slå en stormester)?

– Han jobber veldig hardt og har en klar drøm, forteller moren.

Carlsen sine kommentarer setter også moren pris på, men kommer med en klar beskjed retning sjakkstjernen.

– Det er veldig kult, vi vil møte ham. Målet er å bli verdensmester og slå Carlsen.