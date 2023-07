Atle (31) sykler til inntekt for Redd Barna

SYKKELEVENTYR: Atle Førsvoll har lagt bak seg 2000 km når han møter TV 2 for et intervju på Operaen i Oslo. Foto: Celina Magnussen/TV 2

Atle Førsvoll sa opp jobben for å kaste seg ut på sitt livs største sykkeleeventyr. Nå skal han gjøre noe ingen andre har gjort før.

– Det handler om et ønske om å få til noe jeg ikke får til, at en vanlig mann kan gjøre noe som er helt umulig, sier en svett Atle Førsvoll til TV 2.

25. mai begynte hjulene å trille for 31-åringen da han startet et sykkeleventyr uten like. Han har planlagt å sykle fra Nordkapp til Cape Town i Sør-Afrika, og tilbake igjen.

Dette har ingen gjort før.

OSLO: En brun og blid Atle Førsvoll er fornøyd med reisen gjennom hjemlandet så langt..

Reisen går gjennom 37 land og er 45.000 kilometer lang, noe som tilsvarer 1,1 ganger rundt ekvator.

– Hvor lang tid har du beregnet på denne turen?

– Estimatet er 16 måneder, men det er umulig å si. Jeg er noen dager bak det estimatet allerede, så vi får se hvordan det går.

Se hele ruta her:



Utfordringer



Eventyreren fra Sandnes er klar på at det er vanskelig å lage en konkret plan når man begir seg ut på en slik reise. Han har allerede møtt på en del utfordringer.



– Da jeg startet i slutten av mai så var det snøstorm både i Tromsø og i Alta. Så det har vært veldig mye røffere vær enn forventet, men alt i alt så har det gått bra, sier sandnesgauken og ler.



NORDNORSK SOMMER: Atle Førsvoll, kjent som @sykkelladden på instagram, møtte på uforutsette værforhold på starten av reisen. Foto: Privat

Sa opp jobben

Det hele startet med at Førsvoll sa opp jobben sin i 2019 fordi han hadde behov for en endring i livet sitt.

– En slik sykkeltur har alltid vært en drøm jeg har hatt. Fra Nordkapp til Cape Town, det blir ikke større ytterpunkter enn det.



Det er ikke første gangen han har begitt seg ut på den samme ruten.

– Jeg begynte på denne turen i januar 2020, men så kom det en pandemi og da måtte jeg avlyse hele turen og dra hjem.



BEGRENSET PLASS: Det er ikke mye Atle får meg seg på sykkelen. I disse baggene har han blant annet ett klesskift, et stormkjøkken, litt verktøy og et telt. Foto: Celina Magnussen/TV 2 Les mer UT PÅ TUR: Det blir en god del selfies på vei gjennom Europa. Mye av reisen dokumenteret han på instagramkontoen @sykkelladden. Foto: Privat Les mer MANGE STOPP: Det blir mange overnattinger på nye steder for Førsvoll. Foto: Privat Les mer

Da 31-åringen kom hjem etter et avbrutt forsøk, begynte han å både lese bøker og se dokumentarer om folk som hadde syklet denne turen.

– Jeg tenkte at dette er noe jeg klarer, men så ville jeg gjøre noe som var fullstendig umulig. Dermed endte jeg opp med å si at jeg skulle gjøre tur retur, som da ingen har gjort før, sier Førsvoll med god selvtillit.



Selvrealiseringsprosjekt

Målet med turen er å vise at en helt vanlig mann kan gjennomføre dette og samtidig inspirere andre.

MOTIVERT: Førsvoll har akkurat ankomt Oslo fra Gjøvik. Eventyreren tar en pust i bakken før han fortsetter reisen. Foto: Celina Magnussen/TV 2

– Jeg har aldri vært den sterkeste eller raskeste idrettsutøveren, så derfor jeg er veldig fascinert av disse «sliterne» som holder på år etter år. Nansen og Amundsen har allerede vært på polene på ski, så da ble det sykkel og Afrika på meg, sier han og ler.



I tillegg til å gjøre dette for seg selv, har han startet en innsamlingsaksjon til inntekt for Redd Barna.

VIKTIG: Denne t-skjorten er et av to skift Atle har med. For han er det viktig at pengene går til en god sak. Foto: Celina Magnussen/TV 2

- Pengene går til barn som er på flukt, det er viktig for meg. Jeg har selv jobbet med flyktninger i Hellas og Polen, og sett barn i disse situasjonene. Det er de som blir rammet hardest av krig og konflikt.

Ikke råd til å gi opp

Sykkelen Førsvoll reiser meg har han fått sponset av selskapet Fara Cycling. De stilte to krav til Førsvoll.

– Det ene kravet var at hvis jeg gav opp turen så måtte jeg betale for sykkelen. Jeg har ikke råd til å gi opp. Det andre var at alle barn jeg møter kan få tegne eller signere på sykkelen, forteller 31-åringen mens han peker på tegningene han har fått hittil.



TEGNINGER: Atle Førsvoll har allerede møtt flere barn på veien som har fått satt sitt preg på sykkelen. Foto: Celina Magnussen/TV 2

Da sandnesgauken ankom Oslo hadde han lagt bak seg 2000 kilometer. Han er spent på hvordan de resterende kilometerne på sykkelen vil bli.

­– Kroppen er fin, beina føles bra, og rumpa vil jeg si foreløpig kjennes ok. Hvis jeg kan stå opp i morgen og sykle 100 km til, da tenker jeg at det bare sitter i hodet om jeg kommer meg fram eller ikke.