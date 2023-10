Arteta avslørte Ødegaard-skade

FRUSTRERT: Martin Ødegaard legger ikke skjul på at det har vært frustrerende å se at mesterskapstoget har forlatt perrongen, gang etter gang, uten Norge om bord. Foto: JON NAZCA

Martin Ødegaard legger ikke skjul på at det har vært en nedtur med landslaget. Lørdag ble han benket i Arsenal-seier – etter kampen fortalte Arsenal-treneren om en skade.

Mikel Arteta avslørte at Martin Ødegaard har slitt med en liten skade.

– Han har båret på en liten kjenning som ikke har vært veldig komfortabel, sa han på en pressekonferanse etter kampen.

Arsenal-journalist Charles Watts skriver på X at Arsenal så på tallene, og bestemte seg for at lørdagens kamp var en god mulighet til å gi nordmannen en pust i bakken.

Åpnet opp om Norge-nedtur

– Det er en stor frustrasjon, sier Martin Ødegaard i kampprogrammet til dagens hjemmekamp mot Sheffield United. En kamp han var benket i.

Han sikter til at det norske landslaget ikke har greid å kvalifisere seg til et sluttspill siden 2000.

– Det var et stort mål nå, og vi klarte det ikke. Vi fikk ikke det resultatet vi ønsket mot Spania, men for å være ærlig: Det var ikke der vi tapte det, sier Ødegaard.

I lørdagens oppgjør mot Sheffield United var Arsenal-kapteinen henvist til benken. Men Arsenal klarte seg godt uten drammenseren.



Arsenal vant 5–0 – de tre første scoringene var signert Eddie Nketiah, Fábio Vieira sto for 4-0-scoringen mens Tomiyasu scoret det siste.

HERJET: Eddie Nketiah. Foto: Kirsty Wigglesworth

Georgia borte og Skottland hjemme er selvsagt kampene landslagskapteinen drar fram. I begge tilfeller lå det norske laget godt an, men det raknet på tampen. Spesielt mot Skottland – hvor det endte med tap.

– Vi hadde lyst til å endelig nå et sluttspill igjen, men det var visst ikke vår tur. Hvem vet, kanskje vi fremdeles kan ha flaks og komme til playoff, sier Ødegaard.

Viktig å slå City

Ødegaard har fått uvant kritikk for prestasjonene de siste kampene, men laget har levert godt. Blant annet med en sterk seier mot Haaland og Manchester City like før landskamppausen.

– Det var viktig. Vi har vært nære noen ganger i det siste, så denne føltes viktig. Det gir oss selvtillit, skriver Ødegaard i sin spalte på hjemmesiden, før dagens kamp mot Sheffield United.

Tirsdag var han på banen da Arsenal senket Ørjan Håskjold Nyland og Sevilla i Champions League.

– Vi var opptatt av å vise at vi greide å takle atmosfæren på bortebane, og at vi hadde lært fra tapet mot Lens. Nå er vi i en god posisjon i gruppen, og har to hjemmekamper igjen, sier Ødegaard.

VIKTIG: Arsenals manager Mikel Arteta sier han har full tiltro til sin kaptein. Foto: Isabel Infantes

Avfeier formsvikt

Etter kampen fikk Arteta spørsmål om nordmannens prestasjoner, men avfeide det hele.

– Han er en av våre viktigste spillere, og vi har full tiltro til ham, sa Arteta.

I dag venter Sheffield United for Arsenal. En kamp London-laget må sies å være storfavoritter i.

– Vi må behandle dette som om det er en Champions League-kamp. Det er tankesettet vi må ha med oss, sier Ødegaard.

Mandag 30. oktober sender TV 2 den prestisjetunge Gullballen-kåringen fra kl. 19.30.