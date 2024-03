Arsenal-sjefen ble svart i øynene: – Klikket i hodet på ham

KONKURRERER: Det hender at Mikel Arteta deltar på Arsenal-trening. 41-åringen har et helt spesielt instinkt, sier de som har jobbet tett med ham. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

MARBELLA/LONDON (TV 2): Det er ikke bare på fotballbanen at det kan gå en kule varmt for Mikel Arteta (41).

TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» har besøk av Lillestrøms nye hovedtrener Andreas Georgson.

Selv om det er første gang svensken har det øverste ansvaret for en toppklubb, har han litt av en CV å vise til.

Georgson har lang fartstid i Malmö FF, der han blant annet jobbet som Uwe Röslers høyre hånd, og ble deretter hentet til Brentford av Thomas Frank, som brukte ham som dødballtrener. Senere har han også jobbet i Southampton.

Men mest interessant er kanskje bakgrunnen i Arsenal. Georgson var i halvannet år ansvarlig for dødballer i støtteapparatet til manager Mikel Arteta.

I podkasten gir Georgson et unikt innblikk i Arsenal-sjefens personlighet, hva som får ham til å miste hodet, og hvorfor han nærmest genierklærer ham.

– Genihjerne

– Han har kontroll på alle detaljer. Ikke bare i lagets spill, men også på dødballer, på rehabiliteringsprogrammet til alle skadde spillere … Han har nesten en genihjerne som klarer å ta inn så mye informasjon og drive så mange prosesser parallelt, sier Georgson.

Det kunne være krevende for ham.

– Vi spilte utrolig mange kamper, og hver gang gjaldt det å være pålest, for ellers kunne du bli tatt på sengen av spørsmål når som helst: Hvordan løser vi denne situasjonen i dette momentet? Da forventer han at du har gjort hjemmeleksen din. Det gjelder å være på tærne. Det tok en stund før jeg klarte å slappe av og innse at det ikke finnes noen som alltid sitter på alle svar, sier LSK-treneren.

– Du og jeg. Nå!

I tillegg til detaljene trekker han frem en annen egenskap ved sjefen til Martin Ødegaard & Co.

– Han er en utrolig vinnerskalle, sier Georgson og utdyper:

– Han blir svart i øynene, og så slutter han ikke før han vinner.

ÅPENHJERTIG: Andreas Georgson hadde flere historier å by på i podkasten «Spiss Vinkel». Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det fikk han selv merke.

– Vi hadde en situasjon der han fikk høre litt snakk på kontoret om at jeg var ganske god i badminton. En dag sa han bare sånn: «Da spiller du og jeg. Nå!» Jeg svarte: «Men jeg holder på meg dødballene akkurat nå!» Da så han på meg.

Georgson viser et utvetydig blikk.

– Okei, da gikk vi og spilte.

– Jeg vant det første settet. Da var det som at noe bare klikket i hodet på ham, at «nu jävlar». Deretter vant han ett sett, og da var det bra. Da hadde han vist det, i hvert fall, sier Georgson.

– Lot du ham vinne fordi han var sjefen?

– Nei, faen. Det er toppfotball, det her. Det er ikke et alternativ. Jeg elsker å konkurrere.

– Ikke spist middag!

Tirsdag venter en av årets største anledninger for Arteta og Arsenal når Porto kommer til London i returoppgjøret av Champions Leagues åttedelsfinale.

Etter portugisernes 1-0-seier i den første kampen er det vinn eller forsvinn for Artetas menn.

På spørsmål om hvor sulten han er på en kvartfinale i Champions League, svarer Arteta:

– Veldig akkurat nå, for jeg har ikke spist middag! Og vi må oppnå noe vi ikke har gjort på 14 år.