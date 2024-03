Arsenal-Maanum båret av banen

Arsenals norske landslagsspiller Frida Maanum falt om i søndagens ligacupfinale mot Chelsea uten at ballen var i nærheten.

Maanum ble medisinsk behandling på banen, før hun ble båret bort. Hun hadde oksygenmaske på mens hun fikk behandling og båret av.

Arsenal opplyser at Maanum er ved bevissthet. Hun snakker og er stabil, skriver Arsenal, som med sitt medisinske apparat vil overvåke spilleren.

UT PÅ BÅRE: Frida Maanum hadde på oksygenmaske. Foto: Peter Cziborra / Reuters / NTB

– Vi tenker alle på deg, Frida, skriver Arsenal på X.



– Vi ønsker deg alt godt, Frida, følger Chelsea opp.



Maanum fikk applaus av publikum på Molineux da hun ble båret av banen.

– Ekkelt

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland er bekymret etter hendelsen.

– Man skal ikke spekulere for mye, men hun blir liggende lenge, og får hjelp av medisinsk personell. Man får en ekkel følelse i magen når man ser det.

Lagene fortsatte med ekstraomgangene etter hendelsen.

– Nå fikk de tid til en prat før ekstraomgangene, men slike situasjoner er selvfølgelig ekkelt og ubehagelig for alle. For min del blir det ekstra ekkelt når det skjer med en norsk spiller – og en du kjenner, sier Ryland.



– Skrevet i stjernene

Fem minutter før slutt fikk Arsenal 1-0 scoringen etter at svenske Stina Blackstenius plasserte ballen iskaldt i hjørnet.

AVGJORDE: Stina Blackstenius sørget for Arsenal-triumf. Foto: Adrian Dennis / AFP / NTB

Dermed vinner Arsenal ligacupfinalen.

At det var Blackstenius som skulle det avgjorde var ekstra spesielt, skal man tro lagvenninnen Alessia Russo.



– Vi håper alle at hun har det bra. Det var skrevet i stjernene at det var hennes bestevenninne som skulle score vinnerscoringen for henne. Vi håper bare at hun har det bra, er hun sitert på av Arsenal-reporter Freddie Cardy.