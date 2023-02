Arrangør endret russer-standpunkt etter oppkjøp

2023-sesongen av Champions Chess Tour har gått av stabelen med russere på startstreken. Det er første gang siden Ukraina-krigen brøt ut at russiske spillere får lov til å delta.

På mandag fortalte Magnus Carlsen at han hadde endret syn på om russere burde få lov til å stille.

– Jeg føler at hver dag som krigen går, føles det litt og litt rarere å spille mot russere, kommenterte Carlsen på mandag.

Da hadde han nettopp vunnet sin match mot Aleksej Sarana, den eneste russeren som kvalifiserte seg til førstedivisjon.

Carlsen-trener: – Et rimelig spørsmål

Peter Heine Nielsen har vært en tydelig kritisk stemme mot sjakkverdenens holdning til russisk deltakelse i sjakkturneringer. Han mener russernes store ressursbruk i sjakkarrangementer er problematisk.

– Det synes jeg har vært grunnleggende klart. Se på VM-matchene for eksempel, det er russiske oligarker eller russiske toppolitikere som kommer dit som gjester. Vi har hatt Putin selv som har lagt inn hilsener på sjakkforbundet Fides hjemmeside før en online olympiade, utdyper Nielsen.

Treneren mener imidlertid ikke at hans holdninger har hatt innvirkning på Carlsens uttalelse.

– Jeg har ikke den store innflytelsen på Magnus' sjakklige resultater, men på hans politiske standpunkter har jeg vesentlig mindre. Det kom som en overraskelse for meg, men jeg er naturligvis glad for det, sier Nielsen til TV 2.

Treneren sier seg enig med verdensmesteren.

– Magnus er en ekstremt begavet og ettertenksom person, og han spiller et rimelig spørsmål. Etter fire dagers full invasjon i Ukraina, besluttet sjakk at det ikke skulle være sanksjoner mot de russiske spillerne, kommenterer Nielsen.

– Nå har det gått nesten et år. Kommer det ikke et punkt hvor man tar situasjonen opp til revisjon?

Endret standpunkt etter oppkjøp

Etter krigens utbrudd i 2022, tok arrangøren av Champions Chess Tour grep. Russiske spillere ble utestengt fra alle etterfølgende turneringer i 2022-touren.

Etter oppkjøpet av Play Magnus Group, er det nå sjakkgiganten Chess.com som arrangerer touren. Turneringene spilles på deres plattformer.

Med oppkjøpet kommer også en helomvending på standpunktet mot russisk deltakelse. Russiske sjakkspillere får nå delta i tourens nye kvalifikasjonssystem, på lik linje med alle andre.

Spillere som støtter krigen, for eksempel tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin, er imidlertid fortsatt nektet deltakelse.

Chief Chess Officer for Chess.com, Daniel Rensch, forteller at deres avgjørelse om å tillate russere å spille i Champions Chess Tour har flere grunner.

– 2023-sesongen, nå organisert og spilt på Chess.com, stemmer overens med Chess.com sitt standpunkt, som er å bruke sjakk som en samlende kraft som bringer folk sammen, og ikke for å straffe individer for en stats handlinger, skriver han i en epost til TV 2.

I tillegg uttaler Rensch at kvalifiseringssystemet deres gjør at alle spillere med en bruker på Chess.com får lov til å delta, som gjør det praktisk vanskelig for arrangøren å utestenge alle russiske deltakere.

Videre trekker han frem at Chess.coms sterke standpunkt mot krigen førte til at Russland blokkerte nettstedet for russiske brukere.

Nielsen sier seg uenig i arrangørens avgjørelse.

– «Ikke å straffe individer for en stats handlinger» er på linje med IOCs nylige åpning for å få Russland tilbake til OL som nøytrale deltakere. Jeg støtter den ukrainske holdningen, kommenterer Nielsen.

– Man kan diskutere om dette er private turneringer, ikke store internasjonale mesterskap som f.eks OL eller VM i sjakk, men en grunnleggende problemstilling er at fra den russiske befolkningside gir det inntrykk av en verden som ikke sanksjonerer, fortsetter han.

Sarana: – Ser ikke noe stort poeng

Aleksej Sarana er den eneste russeren som kvalifiserte seg til førstedivisjon i Champions Chess Tour. Etter at krigen brøt ut, flyttet 23-åringen til Serbia. Han har uttalt seg svært kritisk til krigen tidligere.

– Det styresmaktene våre gjør nå er helt motbydelig. Jeg kan ikke akseptere det, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Men jeg har ingen sympati for denne krigen; alle grunnene er helt horrible, kommenterte Sarana til chess.com i mai 2022.

Selv om han er helt uenig i den russiske stats invasjon av Ukraina, er han glad for å kunne spille i Champions Chess Tour 2023.

– Det er et vanskelig spørsmål. Som en spiller fra Russland, det at jeg har mange venner derfra... For meg er det selvfølgelig dårlig hvis vi ikke får spille. For meg ser jeg ikke noe stort poeng i det, så jeg ville ikke vært enig i det, sier han til TV 2.