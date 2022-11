Årets trener i Toppserien gir seg

Per Inge Jacobsen har bestemt seg for å trekke seg som trener for Stabæks kvinnelag ett år før tiden. Han ble nylig kåret til årets trener i Toppserien.

Jacobsen har trent laget i 3,5 år og tatt bæringene fra 1. divisjon til topp fire i Toppserien i 2022.

I tillegg spilte de i år cupfinale mot Brann på Ullevaal, der det endte med tap.

Noen dager før ble han av interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner kåret til årets trener.

En drøy uke etter finalenederlaget velger han å tre til side, skriver klubben på sine nettsider.

– Det er med et svært tungt hjerte at jeg kommet til denne beslutningen om å forlate Stabæk Fotball, for nå. Jeg har hatt 3,5 fantastiske år i Stabæk og gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag. Stabæk-familien har fått en spesiell plass hos meg, og jeg er både stolt og ydmyk over det vi har utrettet sammen, sier Jacobsen.

Styreleder Espen Moe takker Jacobsen for innsatsen i pressemeldingen.

Til TV 2 forteller Moe at treneren tok kontakt med ham i forrige uke. Da sa Jacobsen at han ønsket å tre tilbake.

– Han sa at han ikke hadde den nødvendige motivasjonen etter 3,5 år, sier Moe.

– Han hadde lyst på en avløsning fordi han følte at han hadde gjort det han skulle i Stabæk. I hvert fall for denne gangen. Da respekterte vi det. Vi kunne ha holdt ham i ett år til, men ingen er tjent på det om han ikke er hundre prosent motivert. Jeg tror nok helt sikkert at han hadde levert bare så det er sagt, men det var noe han hadde tenkt gjennom hele høsten og landet på denne beslutningen. Vi er veldig fornøyde med ham, og jeg synes at vi skyldte ham å etterkomme hans ønske, fortsetter Moe.

– Hva tenker dere om han signerer for en rival i løpet av vinteren?

– Han har lovet oss ikke å gjøre det. Man vet aldri i fotballens verden, men vi har oppfattet det dit hen at han føler seg litt ferdig nå og mangler den nødvendige motivasjonen, svarer han.

Kanskje er det ett unntak.

– Det eneste måtte vært om Real Madrid eller Barcelona kom. Men det er ikke veldig sannsynlig. Han er god, men kanskje ikke så god, ler Moe.

Det er ikke klart hvem som tar over for Jacobsen i Stabæk. Han har ikke besvart TV 2s henvendelse.