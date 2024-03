Årets spiller drakk 20–25 øl hver dag. Så smalt bomben

– Jeg hadde aldri sittet her i Fredrikstad som fotballspiller hvis ikke Mikkjal hadde kommet til Klaksvík vinteren 2014.

Joannes Bjartalid nipper til en kaffe – det sterkeste han drikker nå – mens han reflekterer.

Han har nettopp brettet ut om historien som preger ham, fortsatt overrasker ham – og som kunne fått langt mer alvorlige følger enn et bortkastet fotballtalent.

I Fredrikstad er de glad for at det ikke skjedde.

OPPRYKKSHELT: Joannes Bjartalid var kanskje Fredrikstads aller viktigste mann på veien mot Eliteserien-comeback. Foto: Tuva Åserud / NTB

27-åringen ble utropt til årets spiller da laget fra plankebyen kjempet seg tilbake til eliten etter elleve år i kulden.

Skjebnesvanger samtale

Allerede som tenåring kunne fotballspilleren Joannes Bjartalid forduftet.

Han hadde egentlig gitt seg og hadde fått smaken på det gode liv.

Så tok Mikkjal Thomassen over som hovedtrener i Klaksvík på Færøyene, nå en fremtredende klubb som biter fra seg i Europa.

Treneren hadde fått høre om et ungt talent.

En som hadde litt trøbbel, men som også var veldig god til å spille fotball.

Thomassen inviterte ham på en kaffe.

– Jeg husker det veldig tydelig. Det var en usikker, ung gutt som hadde vanskelig med å holde øyekontakt. Men som tydeligvis hadde et veldig godt hjerte, forteller fotballtreneren.

For Bjartalid hadde det alltid vært en drøm å spille for A-laget til Klaksvík, slik det gjerne vil være for en trønder å spille for Rosenborg.

Han var ikke snau med å si ja da sjansen bød seg.

Kjærlighetssorg

Året etter ble han kåret til den beste unge spilleren på Færøyene. Senere etablerte han seg på landslaget og vant flere seriemesterskap med Klaksvík.

Men han hadde ikke klart å legge fra seg den andre siden, den som truet fotballspilleren Joannes Bjartalid.

– Hvis det var en fest, og jeg kunne feste, dro jeg på fest.

Problemene tiltok i styrke i 2020.

Da hadde det blitt slutt med kjæresten, og Bjartalid fant trøst i flasken.

– Det var store mengder.

– Fra oktober 2020 til juli 2021, vil jeg si i snitt nesten 20–25 øl hver dag.

– Jeg gikk til alkoholen for å, jeg vet ikke, finne ro. Og så drakk jeg meg bare helt vekk til det ble helt sort.

Han følte seg rett og slett «helt jævlig». Psykisk var han nedbrutt. Også fysisk hadde alkoholen begynt å gjøre innhogg.

Bjartalid beskriver seg selv som overvektig.

De rundt ham var urolige.

– Jeg drakk før trening, når jeg våknet, etter trening. Alle timer på døgnet. Jeg drakk hele tiden.

– Det var ikke noe som stoppet meg fra å drikke, egentlig.

Bortsett fra Mikkjal Thomassen.

TETTE BÅND: Joannes Bjartalid beskriver Mikkjal Thomassen som en ekstra far. Her fra en gullfeiring med Klaksvík. Foto: Privat

Truet med sparken

Denne gangen skulle det mer til enn en kaffe.

De hadde mange alvorlige samtaler da spilleren hadde det som tøffest, så mange at Bjartalid bare tallfester det som «utallige».

Viktig var også samtalen de ikke hadde.

En gang hadde Bjartalid vært full på fredagen. På vei til trening neste dag vurderte han å ta opp telefonen, ringe Thomassen og gi beskjed om at han bare ville gi seg.

Det gjorde han ikke. Fotballen betydde for mye for ham.

Derfor var det vondt da han fikk samme beskjed i retur, i en av samtalene de faktisk hadde:

At nå kunne kontrakten komme til å bli terminert.

Sparken, som vi kaller det i tabloidpressen.

– Det kom til et punkt hvor jeg sa: «Nå blir det slutt, hvis ikke må du bytte klubb».

– Det er smertefullt å sitte med en person du er så glad i, og som har så stort potensial, og kunne komme til å gå hver til sitt. Det var ubehagelig for oss alle, erindrer Thomassen.

Mens vinden blåser rundt ham på Fredrikstad Stadion, forteller treneren om de vonde øyeblikkene han aldri vil glemme:

– I de samtalene hvor han har vært helt nede, har han sagt: «Du forstår ikke hva det er jeg kjemper med».

– Det var veldig sterkt. Da holdt jeg fast og sa: «Nei, det er mulig at jeg ikke forstår, men jeg tror på at du er veldig sterk, Joannes. Og jeg tror på at du kan håndtere det her. Det må du ikke miste».

Sjokkbeskjeden

Thomassen følte seg maktesløs, at han ikke var i stand til å hjelpe.

Men han ville så gjerne.

Bjartalid ble bedt om å oppsøke profesjonell hjelp.

I sitt eget hode kom det som et lyn fra klar himmel for den talentfulle fotballspilleren.

– Det var en ordentlig bombe for meg at jeg skulle dra på avrusning som 25-åring.

Selv skjønte han ikke alvoret.

– Du tror at du kan slutte.

– Jeg hadde nok en periode på en uke hvor jeg ikke drakk, men så startet det igjen. Det er nok det man gjør, man lyver både for alle rundt seg og seg selv. At man kan slutte og vil slutte. Men det gjør man bare ikke.

Thomassen var en tøff – men fin – samtalepartner, slik Bjartalid beskriver ham.

Treneren prøvde mange ulike taktikker.

Han samlet troppene til et møte hjemme hos kapteinen på laget. De satt tre spillere sammen og snakket, men heller ikke det lyktes.

STØTTESPILLERE: Joannes Bjartalid (i midten) med gamle og gode lagkamerater i Klaksvík. Foto: Privat

Senere fikk han overtalt ham sammen med Bjartalids foreldre og styreformannen i klubben.

En julidag i 2021 satt han på med familien til avrusningssenteret.

Bjartalid tar et langt åndedrag før han forteller:

– Jeg hadde tårer i øynene. Jeg drakk til det siste. Jeg hadde en øl med meg i bilen på vei til avrusning. Det var jævla tøft.

På Færøyene bor det rundt 50.000 mennesker, 25.000 færre enn i Fredrikstad.

HJEMBYEN: Klaksvík er den nest største byen på Færøyene. Der bor det rundt 5000 mennesker. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2 Les mer Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2 Les mer Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2 Les mer

Plutselig skulle en av ligaens beste spillere, en landslagsspiller, være borte i fire uker midt i sesongen.

Egentlig var det lettest bare å si det slik det var. Kanskje kunne det også hjelpe andre i samme situasjon.

ÅPEN: Joannes Bjartalid delte med sine Instagram-følgere hvor han skulle dra i juli 2021. Foto: Privat

Ny smell

Bjartalid lærte mye på avrusningssenteret, blant annet hvor farlig alkohol kan være når du ikke har kontroll.

Viktigst av alt var det å bli edru.

Det klarte han ikke den første gangen.

– Jeg gikk rett inn i samme spor. Det var mange øl hver dag, og jeg var full hele tiden.

Han måtte inn én gang til for å få hjelp.

– Da var det vondt og smertefullt for ham. Da slet han. Det var ganske tøft å sitte der med hans foreldre på det tidspunktet. Det var en tøff tid for oss som stod rundt ham … å se hvor dårlig forfatningen var, og hvor ille det var for ham, sier Thomassen.

BEDRING: Joannes Bjartalid på fjelltur hjemme på Færøyene med en gammel lagkompis. Foto: Privat

Etter avrusningstur nummer to skjedde det noe.

Bjartalid tok tak.

Thomassen så det på ham, at nå hadde han bestemt seg.

– Når du drikker hver dag i en periode, får du en fysisk belastning på din kropp. Noen abstinenser, og din mentale helse blir påvirket. Jeg kunne se at kroppen ikke hadde det godt. Det var noen fysiske påvirkninger.

– Langsomt spiste han seg inn og tok kontrollen tilbake én dag av gangen. Det var veldig tydelig at han hadde bestemt seg for at hvis han skulle ha et godt liv, skulle det være uten alkohol. Jeg opplevde det som en person som plutselig fikk kontroll. Det var veldig sterkt å oppleve.

– Meg og alkohol er ikke bestekompiser. Jeg må klare meg uten her i livet. Jeg tror det var avklart før jeg dro inn den andre gangen, sier Bjartalid.

Rørende beskjed

Ett år senere dro Thomassen videre til Norge, hvor han har hovedtreneransvaret i Fredrikstad.

Han hentet med seg Bjartalid.

Debutsesongen ble en braksuksess; Fredrikstad er tilbake i Eliteserien etter elleve år, og Bjartalid ble kåret til årets spiller på nest øverste nivå – til tross for at han mistet første del av sesongen med skade.

Og han koste seg med opprykksfeiring.

– Jeg synger med og danser, og liker det veldig godt. Men jeg drikker ikke. Jeg drikker kaffe, Pepsi Max eller vann. Jeg har det morsommere på fest nå. Nå kan jeg huske alt som skjer, sier Bjartalid.

PARTY: Joannes Bjartalid har det kjekkere på fest nå enn tidligere. Her feirer han opprykk med Fredrikstad som årets spiller i OBOS-ligaen. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Det er mye lys i ham nå. Det er en lettere Joannes. Det er den riktige Joannes vi har nå, og det har vært en sterk opplevelse å få gå parallelt med ham gjennom hans historie og se ham komme så godt ut av det, sier Thomassen.

Oppfordring

Mer enn to år siden forrige gang han drakk alkohol, ser Bjartalid tilbake på avrusningen som den beste beslutningen han har tatt.

Han håper at historien kan hjelpe andre. Det er en del av grunnen til at han har valgt å fortelle om den til flere medier.

– Det er veldig mange mennesker som drikker mye og har et problem, men som kanskje har trøbbel med å innse det. Det er mange forskjellige mennesker som drar på avrusning. Det er ikke noe problem å dra på avrusning, sier Bjartalid.

PS! Joannes Bjartalid ble operert for en lyskeskade i vinter, men er tilbake i full trening og klar for Eliteserien-starten om en uke.