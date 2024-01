Åpner opp om reisen mot RBK: – Da la jeg alt annet til side

Han har akkurat kommet til Trondheim etter en aldri så liten juleferie hjemme i Sverige. Grovt oversatt vil det si omtrent ti prosent ferie og 90 prosent fotball for fotball-nerden Alfred Johansson.

Humøret er det uansett ingenting å utsette på når en smilende 33-åring setter seg ned for en prat med TV 2.

– Det er deilig å endelig være på plass og kunne begynne. Det er en følelse av spenning. Endelig skal du få treffe alle og komme i gang, sier Johansson.



Den unge svensken skal nå gå på sin første jobb som hovedtrener for et seniorlag. Det er noe han jobbet mot i ti år.

I dette intervjuet med TV 2 forteller Alfred Johansson om sin reise mot å bli den nest yngste hovedtreneren i Rosenborgs historie.

HISTORISK DAG: Den 14. desember i fjor ble Alfred Johansson, kun slått av klubblegenden Nils Arne Eggen, presentert som den nest yngste hovedtreneren i Rosenborgs historie. Foto: Terje Pedersen

Hode mer enn føttene

Skrur vi klokken 13 år tilbake i tid finner vi en 20-år gammel Johansson i en kant- eller spissrolle i et 4. divisjonslag hjemme i den lille byen Enköping.

Verken han, eller laget på nivå seks i Sverige, fikk noen til å sperre opp øynene.

– Jeg mener jo selv at jeg var veldig dårlig i fotball, men at jeg var veldig god i innebandy. Den kan jeg dele. Men det er vel det samme der. Jeg hadde egentlig ikke mentaliteten til å bli toppidrettsutøver, humrer 33-åringen.

LAR HODET SNAKKE: Som fotballspiller var han aldri mye å skryte av. Med taktikktavla foran seg flyter det langt bedre for Alfred Johansson. Foto: Frank Lervik

I hodet fløt fotballen imidlertid bedre.

– Man begynte å fundere på om man kunne gjøre sånn istedenfor sånn, hvorfor kan vi ikke trene eller spille slik og burde ikke han spilt på den posisjonen. Så vokste det der og til slutt, da jeg var rundt 20 år, kom jeg fram til et punkt der det var slik at nå er livet sånn at det er greit at jeg gir det en sjanse.

– Skjønte du tidlig at dette var noe du kunne og noe du var god til?

– Ja, eller ikke noe jeg var god på, men noe jeg hadde talent for. Det bunner jo i at jeg syntes at det var veldig, veldig artig. Det var ekstremt tiltalende og motiverende å nerde. Det gjelder jo deg i din jobb også. Det du synes er spennende og motiverende, er også det du blir god til.



Han begynte etter hvert så smått som ungdomstrener i Enköping. Det skulle allikevel gå tre år til før Johansson for alvor bestemte seg.

– Da la jeg alt annet til side. Da bestemte jeg meg for at nå er det bare fotball. Jeg har aldri sett på det som et sjansespill. Jeg har sett på det som at nå skal jeg gjøre det jeg brenner for, enkelt og greit.

Studerte assistenten

Den ukjente svensken søkte seg da inn på trenerprogrammet ved Gymnastikk- og Idrettshøyskolen i Stockholm.

– Det var den ene delen. Den andre delen, som var en mye større del enn det å studere om jeg skal være helt ærlig, det var å observere, analysere og reflektere, forteller Johansson.

Utenom studiene var den ferske RBK-sjefen ofte å finne på diverse kamper og treninger rundt om i Stockholm. Det var også slik han først møtte sin nåværende assistenttrener i Rosenborg, Jordi Gonzalez.

JOHANSSON-ASSISTENT: Alfred Johanssons assistent i Rosenborg, Jordi Gonzalez, er blant RBK-trenerens store forbilder. Foto: Ned Alley

– Jeg gikk og så på Jordis treninger da han trente U17-laget til Djurgården. Det var også det rådet jeg fikk. Hvordan skulle jeg bli bedre? På det spørsmålet var svaret ofte «se på fotball og lær deg mer om fotball». Da gjorde jeg det, forklarer han og utdyper:

– Jeg forsøkte å lære meg hvordan de beste lagene i Europa spilte og hvordan de beste lagene i Allsvenskan spilte. Hvordan får man det til, hvordan trener man på det og hvordan strukturer man det. Jeg gikk bare i gang med å nerde, kort og godt.



I lære hos Mourinho

Johanssons jakt på å bli en bedre fotballtrener skulle så ta han til Portugal og Lisboa noen år senere.

Som en del av utdanningen tilbrakte han tre måneder i det fotballgale landet, men det var spesielt ett møte som skiller seg ut.

En av foreleserne het nemlig José Mourinho.

– Jeg tror jeg lærte mer av de andre professorene, og de treningene og forelesningene vi hadde, men det med Mourinho var en veldig interessant opplevelse. Det var veldig inspirerende å få sitte og høre på han i en hel dag, sier Johansson.

DELTE SIN KUNNSKAP: José Mourinho vant Europa League med Manchester United i 2017. Noen måneder senere delte han sin seiersplan med Alfred Johansson og andre håpefulle trenerstudenter. Foto: NTB

Den daværende Manchester United-sjefen presenterte nemlig sine forberedelser inn mot Europa League-finalen mot Ajax i 2017 i detalj, noe som falt i god jord hos en viss, svensk fotball-nerd.

– Han hadde virkelig, på et vis jeg på den tiden ikke hadde reflektert noe rundt tidligere, vært strategisk rundt hvilke klipp han viste fram på visse dager og sånne ting. Det er noe jeg minnes tydelig. Ikke akkurat hvordan han gjorde det, men at han hadde lagt en bra plan. Det synes jeg var ganske heftig, så det har jeg tatt med meg.



– Rosenborg hører til i toppen

Siden den gang har det gått slag i slag for den unge svensken. Trenerjobber på ungdomsnivå i lag som Djurgården, AIK og senest FC København har med tiden ført 33-åringen til Trondheim.



Inspirert av trenere som Gonzalez, Mourinho og sin personlige favoritt, Pep Guardiola, skal han nå ta fatt på sin desidert største oppgave hittil.

INSPIRASJON: RBKs nye hovedtrener legger ikke skjul på at Pep Guardiola er et av hans største forbilder. Foto: LEE SMITH

– Jeg har jo alltid fulgt ham og tatt stor inspirasjon av hvordan hans lag har spilt. Men jeg vil også være tydelig på at jeg kan like å se et velstrukturert Antonio Conte-lag, sier han og fortsetter:

– Det jeg generelt har stor respekt for og liker, er når det kommer inn en trener og man kan se hvordan laget begynner å spille. At man kan følge den utviklingen og virkelig se at laget utvikles på linje med det treneren vil. Så er jeg her nå fordi jeg tror på og liker en fotball som Rosenborg også vil stå for. Men jeg kan fortsatt lære ting av andre typer trenere enn meg selv, fordi du kan alltid ta noe.



For helt tørr bak ørene blir du trolig aldri som fotballtrener. Trøndernes nye fotball-nerd er av typen som alltid vil lære mer, en som kobler av fra fotballen med fotball.

TYDELIG: Alfred Johansson innrømmer at han ikke kan forlate Trondheim og Rosenborg som en fornøyd mann med mindre han har ledet laget tilbake til toppen av norsk fotball. Foto: Per-Atle Karlsen

Nå skal all nerdingen brukes til å lede RBK tilbake til toppen.

– For det første så er Rosenborg en klubb som hører til toppen av norsk fotball og en klubb som hører til i Europa. Realiteten akkurat nå er en 9. plass. Dermed er fokuset, som vi må være ydmyke for og ha respekt for, på å stabilisere prestasjonene for laget. Vi skal se en tydelig utvikling i lagets prestasjoner. Vi skal få implementert en spillestil og en treningsmetodikk, og på det vises få en progresjon i måten vi spiller og presterer på. Det er det altavgjørende fokuset for alle i Rosenborg akkurat nå.



– Du har ikke vært her mange dagene, men kan du reise fra Lerkendal og være fornøyd om du ikke har tatt et gull med Rosenborg?

– Nei, det kan jeg nok ikke, avslutter han bestemt.