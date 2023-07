Åpner opp om klubbexit

Arsenal sjekker ut mulighetene for å signere Brentfords spanske keeper David Raya, skriver The Athletic.

Men de får kamp om å sikre seg 27-åringen. Ifølge The Guardian er Bayern München klare til å sette inn et nytt gir, etter at deres forslag om et låneopphold ble avvist.

Chelsea ønsker å tilby en sum sammen med en spiller for Paris Saint Germains stjernespiller Kylian Mbappé, skriver Record.

En annen stjerne, Manchester Uniteds Marcus Rashford, har sagt at han vurderte å forlate klubben i fjor sommer. The Athletic melder dette var tilfelle før manager Erik ten Hag kom til Old Trafford.

– Han kom til klubben i det riktige øyeblikket for meg, timingen fungerte, sier Rashford.

Samme nettsted melder om uro i Barcelona rundt Ousmane Dembeles fremtid. Paris Saint Germain ønsker seg 26-åringen i sine rekker.



I Saudi-Arabia fortsetter det å gå unna. Sadio Mané er bare en medisinsk test unna å signere for Cristiano Ronaldos klubb Al-Nassr.

Sky Sports rapporterer om at den tyske klubben får i overkant av 314 millioner kroner.

SAUDI NESTE? Det ser ut til å være tilfelle for Sadio Mane (31). Foto: CHRISTOF STACHE

Lionel Messi kan få flere venner i Inter Miami. Luis Suárez har blitt enig om å terminere sin kontrakt med Gremio i desember.

Klubbeier David Beckham og co. er interessert i 36-åringen, melder overgangsjournalist Fabrizio Romano.

LINKES TIL ARSENAL: Khvicha Kvaratskhelia. Foto: Agn Foto / ipa-agency.net

Arsenal ser ikke ut til å være helt fornøyde på overgangsmarkedet enda. Express skriver at London-klubben ønsker seg Ajax sitt 22 år gamle stjerneskudd Mohammed Kudus.

Napolis Khvicha Kvaratskhelia står også på ønskelisten. Arsenal har vist interesse for 22-åringen, skriver Football Transfers.