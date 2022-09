Åpner opp om brutale måneder: - Dette unner jeg ikke min verste fiende

Klokka er bare 05.07 tirsdag morgen denne uka når det tikker inn en tekstmelding fra Tiril Eckhoff.

«Hei, må dessverre avlyse økta. Vi får ta det en gang seinere», skriver hun.

De færreste er våkne på den tida av døgnet, heller ikke toppidrettsutøvere, men for Tiril Eckhoff er det lite som har vært normalt de siste fem månedene.

TV 2 hadde i utgangspunktet en avtale om å møte Eckhoff på Fossum denne tirsdagen, der planen var å kjøre en kombinert løpe- og skyteøkt.

I stedet får vi grønt lys til å møtes utenfor hjemmet hennes i Oslo litt senere på dagen, for en prat om hva som har foregått siden hun avsluttet sesongen så strålende i slutten av mars.

HAR FÅTT TILBAKE GLEDEN: – Jeg setter pris på å drive med skiskyting på en helt annen måte. Det gir meg mye glede, sier Tiril Eckhoff. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Siden da har ikke Eckhoff vært på en eneste samling med lagvenninnene sine. I juli sendte Norges Skiskytterforbund ut en pressemelding der de opplyste at Eckhoff hadde gått på «en smell».

«Eckhoff har vært svært sliten etter en tøff sesong, og velger derfor å stå over de kommende landslagsaktivitetene for å komme seg til hektene», sto det.

Intervjuer har hun ikke følt seg særlig klar for. Men nå er humøret tilbake. Hun har fått trent godt i august, og gleden med skiskyting er tilbake.

Søvnløs og livskrise

Så hva var det egentlig som skjedde?

– Jeg krasjlandet og fikk smake på livet, rett og slett. Tiril Eckhoff

– Du sendte SMS 05 i dag tidlig ... har du sovet dårlig?

– Det er jo det som er problemet, da. Søvn, svarer Eckhoff.

– Er det noe du har begynt å slite med det i siste?

– Jeg fikk problemer etter covid-sykdommen (i slutten av mars). Det startet som en vanlig koronasykdom, og så jobbet jeg mye samtidig og lyttet ikke til kroppen. Jeg hadde så lyst til å gi litt tilbake til alle som har stått på for meg, og så klarte jeg det ikke. Og så fikk jeg smake på en liten livskrise, kan du kalle det.

– Hvem var de du ville gi noe tilbake til?

AVSLUTTET MESTERLIG: Tiril Eckhoff vant to ganger i Kollen på tampen av sesongen og virket å være tilbake. Men så kom smellen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

– Sponsorer og mennesker jeg bryr meg om. Alle de som har støttet meg disse årene under pandemien, som jeg knapt har sett. Men til slutt klarte jeg ikke å ta vare på meg selv engang. Da funker det dårlig å gi noe tilbake til andre, sier Eckhoff.

Instagram-fasade

23. mars lovet 32-åringen å fortsette skiskytterkarrieren, samtidig som hennes viktige hovedtrener Patrick Oberegger annonserte at han ble værende i Norge. Men så seint som i juli var hun nær ved å ombestemme seg.

– Da var det kanskje 50/50? Det så bra ut på Instagram, men i realiteten var det ikke så bra, sier Eckhoff.

3. juli la hun ut feriebilder av seg selv på joggetur på stranda.

«Early morning vacation run», skrev hun. På bildet smilte hun. Det gjorde hun også da hun poserte i egenstrikket sommerantrekk i kveldssol noen dager senere.

– Alt så idyllisk ut der?

– Selvfølgelig, det er jo sosiale medier!

– Du ville ikke vise deg sårbar der?

– Nei, hvorfor skulle jeg det. «Her ligger jeg og griner fordi jeg ikke får sove», liksom. Ha, ha. Det gidder jeg ikke, altså. Da får du fire overskrifter i media, «Tiril ligger søvnløs». Det er så teit, da, for folk sliter med kreft, psykisk helse, alt mulig. Og så skal jeg stå fram med at jeg sliter med søvn, liksom, sier Eckhoff.

Hun innrømmer at hun tidligere har trukket litt på skuldrene av historier om folk som har slitt med å sove om natta.

Det gjør hun ikke lenger.

– Jeg krasjlandet og fikk smake på livet, rett og slett. Som toppidrettsutøver er du så vant med å pushe, trene og klare alt så lenge du trener mest. Men jeg fant ut at jeg er veldig menneskelig. Og fikk meg en skikkelig knekk.

– Når kjente du at du hadde gått på denne smellen?

– Nei, det ... jeg slet med søvn over en lang periode. Det unner jeg ikke min verste fiende en gang. Det var skikkelig alvorlig. Jeg har fått skikkelig god hjelp av helseteamet, av leger, you name it. Jeg har aldri hatt søvnproblemer før, og når jeg har hørt om at noen sliter med det har jeg tenkt «men herregud, hvor jævlig kan det være?». Men det er jævlig. Det har jeg innsett nå.

Tiril Eckhoff forteller om forberedelsene før den kommende sesongen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hyller Ånund

– Hva gjorde du mens du gikk våken om natta?

– Jeg gjorde yoga, jeg stresset, jeg mediterte og prøve å få det til. Og så grublet jeg masse, da. Om det var korona som skulle ta knekken på Tiril Eckhoffs karriere.

– Men det er det ikke?

– Nei, nå synes jeg det er fryktelig gøy med skiskyting igjen.

Eckhoff forteller at sovetabletter har hjulpet henne over kneika. Men aller mest trekker hun fram forloveden og samboer Ånund Lid Byggland, som hun har vært sammen med i 11 år.

Han har vært uvurderlig for 32-åringen mens ting har vært på sitt mørkeste.

– Han har vært som et fjell.

– Han har mye av æren for at du har kommet deg til hektene?

– Ja, ja. Definitivt.

– Hvis du skal beskrive litt, da, hvordan har han vært?

– Nei altså ... han har vært snill. Omsorgsfull. Han er god, altså. Han er genial! sier Eckhoff mens øynene blir blanke.

HYLLES: Eckhoff kan ikke fullrost forloveden Ånund Lid Byggland nok for hans støtte i den tunge tiden. Foto: Lise Åserud

– Også mens du har vært på ditt verste?

– Ja! Definitivt. Og det tror jeg alle i støtteapparatet og helseteamet har sett, at Ånund er genial. Han er det.

– Du blir rørt når du snakker om det?

– Jeg har ikke sovet så mye, vet du, svarer Eckhoff og bryter ut i latter.

Emosjonelle Eckhoff

De som har fulgt Eckhoffs karriere vet at den har vært preget av høye topper og dype daler.

– Skiskyting er en ganske teit idrett. Tiril Eckhoff

I 2020/21-sesongen var hun nesten uslåelig og vant verdenscupen totalt. Sist sesong mistet hun helt godfølelsen på standplass og i sporet. I desember trakk hun i nødbremsen og reiste hjem fra verdenscupen for medisinske tester.

Deretter sto hun over en rekke verdenscuprenn i januar, før hun plutselig slo tilbake med stafettgull og to individuelle medaljer i OL.

På tampen av sesongen var hun tilbake til gode, gamle Eckhoff og vant tre individuelle renn - før hun altså ble smittet av covid på skiskytternes avslutningsfest.

– Er det kun bivirkninger fra covid som er årsaken til problemene dine disse fem månedene?

– Jeg tror det er en god miks av covid, de siste årene hvor jeg har levd under mye stress og til syvende sist litt personlighet, dessverre.

– Hva sikter du til da?

HAR SLITT: Tiril Eckhoff har taklet isolasjonen og den sosiale avstanden under pandemien dårligere enn mange andre. Da hun til slutt fikk covid selv, etter sesongslutt i mars, rammet den skikkelig. Foto: BORUT ZIVULOVIC

– Jeg er jo en emosjonell person, og kan fort bli litt oppjaget, sier Eckhoff og bryter ut i latter igjen.

Tankevekker

Første samling med resten av elitelaget på kvinnesiden blir i VM-byen Oberhof i midten av oktober. Da har hun ikke vært en del av laget siden sesongslutt i mars.

– Blir det litt sånn «hei, jeg heter Tiril Eckhoff»?

– Ha, ha. Ja, det blir sånn! Jeg gleder meg veldig til å være med til Oberhof. Litt misunnelig på de andre jentene har jeg vært når jeg har sittet hjemme, men det har vært riktig for meg, sier hun.

– Hvordan ligger du an sportslig?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er ganske greit. Jeg lever nok på at kroppen min husker at den har vært god. Skytemessig er det litt å gå på, men jeg tror jeg er på riktig vei.

– Hvor mye har du trent de siste fem månedene?

– Jeg har trent dårlig i mai, juni og juli. Og så bra i august. Men for å være helt ærlig: Etter det som har skjedd nå, har jeg fått et helt sjukt perspektiv, sier Eckhoff lurt.

– Hva har det gjort med deg?

– Jeg setter pris på å drive med skiskyting på en helt annen måte. Det gir meg mye glede.

– Og det var du ikke bevisst på før?

– Nei. Men jeg er heldig som får drive med dette. Jeg er ikke en forsker som gjør at jorda blir et bedre sted å være. Jeg gjør faktisk minimalt for å sørge for at den blir det, for jeg gjør ikke noe for menneskeheten eller planeten, sier Eckhoff, som riktignok har byttet ut sin gamle bensinslukende BMW med en elektrisk variant.

– Skiskyting er en ganske teit idrett. Du går på ski og skyter på svarte blinker. Men vet du hva? Den gir meg mye glede.