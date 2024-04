Tennisstjernen Daniil Medvedev var fornøyd med at han hadde klart å finne roen mot Gaël Monfils i andre runde av Monte Carlo Masters.



Underveis i kampen hadde russeren gitt linjedommeren en skikkelig skyllebøtte etter uenighet om en ball var ute.

– Den er ute, den er ute, ropte Medvedev.



– Jeg er glad for at jeg på et tidspunkt klarte å roe. Det har jeg ønsket å gjøre mer av i år, sa Medvedev, gjengitt av Eurosport, etter kampen.



Medvedev vant til slutt 6-2, 6-4 mot Monfils.

– Det kommer til å være stunder jeg fortsatt vil klikke … Jeg var 99 prosent sikker på at ballen var ute, sa Medvedev.



Neste raseriutbrudd kom imidlertid allerede i torsdagens tredje runde mot landsmann Karen Khatsjanov.

Klikket: – Herregud!

I andre sett kokte det over for Medvedev, som igjen raste mot en ball som ble dømt til å være inne. Bildene viste at russeren hadde rett.

– Åpne de jævla øynene dine, utbrøt Medvedev til dommeren.



– Den er ute! Herregud! fortsatte Medvedev.



Medvedev kastet racketen i sinne.



– De vet ikke hvordan de skal dømme lenger. Hvem tar ansvar? I går var ballen ute, men ble dømt inn. Denne var også ute. Hvem tar ansvar? Det er ikke mitt ansvar å dømme kampene. Dommeren har briller, men trenger dem ikke, for han ser ikke noe uansett. Det skjer like foran ham, og det går sakte. Hvem tar ansvar etter kampen? Ballen er ute, gjentok Medvedev.

Medvedev ble straffet med poengstraff for raseriutbruddet.

– Han har litt kortere lunte og litt større konkurranseinstinkt enn de fleste tennisspillere og folk flest, men på et eller annet tidspunkt må noen gi den gutten et krus i impulskontroll, for veien fra å være frustrert over at poeng er feildømt til å tro at dommeren har en personlig vendetta mot deg, er ganske lang, sier TV 2s tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

REAGERER: TV 2s tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø. Foto: Markus Engås / TV 2

Sundbø mener utbruddene må få konsekvenser.

– Når straffen er hard nok, er det nok et sinnemestringskurs i seg selv, sier tenniskommentatoren.

– Jeg tror det er helt nødvendig. Ikke på grunn av disse gutta på toppnivå, men fordi de er forbilder for unge tennisspillere og hobbyspillere over hele verden. Det er ikke denne utviklingen vi ønsker oss, så får heller tennis-fanen i meg akseptere at det blir litt mindre underholdning, sier Sundbø.

Han innrømmer nemlig at han synes det er underholdende.

– Som tennisfan er dette fryktelig god underholdning. Det skaper jo engasjement og liv rundt disse oppgjørene, men i det sekundet man skremmer mennesker med entusiasme fra å bli toppdommere, har vi et problem, sier Sverre Krogh Sundbø.

– Kan miste vettet

Khatsjanov vant til slutt 6-3, 7-5 mot Medvedev.

– Noen ganger kan Daniil miste vettet. Noen ganger bruker han det som et verktøy, men det kan komme ut av kontroll. Jeg prøvde ikke å fokusere på ham og bare serve det hjem, sier Khatsjanov, ifølge The Guardian.



Det er første gang at Khatsjanov er klar for kvartfinalen i turneringen.

– Selv om jeg har tapt noen kamper mot ham på «hard court», vet jeg at han (Medvedev) ikke liker å spille grus. Det gir meg litt ekstra selvtillit, sier Khatsjanov.



I kvartfinalen venter Stefanos Tsitsipas for Khatsjanov.

