Åpenhjertig Nusa om Brentford-kaoset: – Noe av det tøffeste

Alt så ut til å være klart for en Brentford-overgang for Antonio Nusa i slutten av januar. Plutselig gikk avtalen i vasken.

Siden har det vært stille fra nordmannen. Nå bryter Nusa tausheten.

– Det har vært noen spennende måneder. Det har vært mye forskjellig som har skjedd, mye rundt meg. Litt mer enn jeg hadde håpet på så klart. Men det er livet og sånn fotballen er, sier Nusa til TV 2 og understreker:



– Men jeg har lært veldig mye av alt som har skjedd.



LANDSLAGSSPILLER: Nusa er for tiden i Oslo sammen med landslaget i forbindelse med privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovenia. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

18-åringen ble stjerne over natten etter at han fikk landslagsdebuten i fjor høst. Flere klubber lå langflate etter Nusa i januarvinduet. Nusa var på legesjekk i Brentford etter at klubbene ble enige om en overgangssum, men klubbskiftet kom ikke i havn.

The Athletic har også meldt om interesse fra Chelsea, Liverpool og Newcastle for Nusa, som gikk fra Stabæk til Club Brugge i 2021.



– Gikk ut over hele familien min



Nusa beskriver situasjonen med Brentford som komplisert og vanskelig å gå inn på.

– Det er en av de tøffeste tingene jeg har opplevd i hele karrieren min, forteller Nusa åpenhjertig.



– Det var mye følelser og alt skjedde på noen få dager. Det var veldig mange inntrykk. Det var ganske tøft, for å være ærlig. Jeg hadde noen tøffe dager der med familien min. Det var ikke bare meg det gikk ut over, det gikk ut over hele familien min også. Det var ikke lett å se dem slite litt også, utdyper han.



– Kan du forklare hva som skjedde med overgangen?



– Vi tenkte at det var det riktige steget i det øyeblikket, og så skjedde det noen komplikasjoner som gjorde at jeg måtte bli sjekket rundt det medisinske. Men jeg fikk avklart det her i Norge og sammen med Brugge. Det viste seg at det heldigvis ikke var noe galt. Men det var veldig nærme og en stor greie.



– Men sånn er det. Det er fortid nå og jeg ser veldig frem til å spille nå, og så ser man til sommeren hva som skjer. Jeg holder alt veldig åpent, men ja, det bare skjedde.



– Hvordan er det for deg at det kommer ut medisinske detaljer om deg i media?



– Det er litt kjipt når du sitter og prøver å finne alle svarene selv, og så virker det som alle rundt deg har alle svarene og det sprer seg overalt. Det er ikke gøy, for mesteparten av det er ikke sant. Men så kan ikke jeg gjøre noe med det, og prøver å holde meg og familien min unna det. Så vet vi at når vi kommer til bunns i dette, så vil det blir greit.



SER FREMOVER: – Det kommer et sommervindu og så klart kan det skje ting der, sier Nusa. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ser fremover: – Glad for at jeg fikk se den siden

Men etter et kaosfylt januarvindu har Nusa nå fullt fokus på jobben han skal gjøre for Club Brugge resten av sesongen.

– Det er folk som følger med og vi er forberedt på at ting kan skje. Men akkurat nå fokuserer jeg på Club Brugge, og så kommer det et sommervindu og så klart kan ting skje der. Men nå vil jeg bare spille fotball uten å tenke så mye, siden det har vært mye opp og ned og skader. Så får vi se hva som skjer, sier Nusa med et smil.



Supertalentet understreker at han har lært mye av situasjonen.

– Jeg kan ikke si at jeg er glad for at det skjedde, men jeg er glad for at jeg fikk se den siden av fotballen også. Det var veldig lærerikt og jeg har lært og alltid være kritisk. Ingenting er i boks før det er det, på en måte. Jeg har ikke tapt noe sånn sett. Jeg vet jeg har god helse og ingenting er galt med kroppen min.