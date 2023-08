Åpenhjertig Northug: «Brydde seg ikke om hva andre tenkte»

Det er mot slutten i hans nye bok, «Petter Northug – en viljeskalle», ført i pennen av Thor Gotaas, at Northug åpner opp om utskeielsene som til slutt ga store problemer og et behov om hjelp.



«Petter brydde seg ikke om hva andre tenkte», skriver forfatteren om dagen da Northug offentliggjorde at karrieren var over.

Den norske skikongen måtte finne en ny mening med tilværelsen. Noe som ga spenningen og gleden han hadde fått i seiersrus.

«Som en nysgjerrig type prøvde han kokain og sniffet seg til den rusen, ett kvarter eller mer med intens rus, som overgikk det meste i intensitet, men som varte kort og ga etterdønninger av mentale bølgedaler», skrives det.

Da var han allerede dømt for fyllekjøring fire år tidligere og hadde sonet sin dom. Northug hadde senere reist seg og slått tilbake som skiløper, men forteller i boken om hvordan han fortsatt ønsket å ta igjen for «munkelivet» under karrieren.

Kapittelet Råkjøring beskriver perioden som «urbane utskeielser på et annet nivå», og omtaler dommen fra 2020 på sju måneders fengsel for råkjøringen og oppbevaring av narkotika.

STOD SKOLERETT: Northug har vært gjennom store opp- og nedturer gjennom sitt 37 år lange liv. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Løp tre mil fra fest

Tidligere i boken beskrives Northugs oppvekst og de beinharde prioriteringene på veien mot toppen. Om hvordan han tok kyniske valg og ga blaffen i skolen for å bli verdens beste skiløper.

MEDALJEFEST: Ski-VM i Holmenkollen i 2011 ble et gedigent høydepunkt i Northugs karriere. Her poserer han med sine tre gull og to sølv. Foto: Gorm Kallestad

En av episodene som skildres fra hans ungdomstid var hans første møte med alkohol som 15-åring.

De første dråpene av alkohol på Mosvang samfunnshus fristet ikke til gjentakelse. Han skulle bli best i verden på ski og da måtte det prioriteres deretter.

Northug forteller også om hvordan han våren 2003 våknet bakfull og med dårlig samvittighet. Da snørte han på seg joggeskoene og løp til han var tom for krefter. En annen gang løp han tre mil (!) hjem fra fest.

«En dårlig samvittighet stakk som kniver i kroppen. Hva i helvete hadde han gjort, ødelagt effekten av trening? Det måtte gjøres godt igjen».



Det var på denne tiden, i 2002/2003, utviklingen hans for alvor skjøt fart. I boken beskrives det hvordan han på rundt ett år gikk opp rundt 25 kilo.

Puberteten kom sent – det fortelles blant annet om hvordan han dro på legebesøk som 16-åring og enda ikke hadde fått kjønnshår – men Northug ble til slutt en atlet med skiløperkropp med vinnerskalle.

– Aldri fortalt om mitt liv på denne måten

Northug ble en folkehelt i Norges nasjonalsport.

13 VM-gull, to OL-gull og 38 enkeltseire i verdenscupen sier sitt om hva 37-åringen betydde for norsk idrett.

Den noe uberegnelige trønderen med det enorme rykket, ga langrennssporten noe sårt etterlengtet, men karrieren bød også på enorme nedturer som satte tilliten til folket og populariteten på alvorlig prøve.

Fyllekjøringen i 2014 fikk massiv omtale. I selvbiografien Min historie fra 2018 har Northug tidligere åpnet opp om den dramatiske hendelsen.

På det verste vurderte Northug drastiske tiltak.

«Han ville flytte fra Norge. Dra ut av landet og få fred», beskriver Gotaas.

Det gjorde han aldri. I stedet slo Northug kraftig tilbake i skisporet, hvor fire gull i Falun-VM året etter ble symbolet på hans comeback:

«Det økte lysten til å fortsette og gjorde skiløperlivet bare moro, i en bølge av medgang. Gratulantene sto i kø. Gutten var tilgitt av nasjonen.»



Boken avrundes med å skildre hvordan Northug i dag er på et godt sted i livet, og omtaler også hans langløpssatsning fra sesongen 2023/2024.

I en kommentar i forbindelse med utgivelsen av boken, sier Northug følgende:

– Jeg har aldri fortalt om mitt liv på denne måten før, forteller han.



Boken utgis 23. august.

COVER: Slik ser coveret på den nye boken til Petter Northug ut. Foto: Risk Forlag

Petter Northug er ansatt i TV 2 som ekspert. TV 2s redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for TV 2 ligger her.