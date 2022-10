Åpenhjertig Kristoffersen: – Noen ganger er livet brutalt

PITZTAL (TV 2): Henrik Kristoffersen (28) går inn i ny sesong uten to viktige støttespillere. Alpinstjernen føler seg eldre – på mange plan.

NÆRE: Avdøde Herve Lastellet var en nær støttespiller for alpintstjernen Henrik Kristoffersen. Foto: Privat

Se sesongstarten i Sölden på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag og søndag fra kl. 09.45.

Klokken er 06:35.

Innerst i Østerrikske Pitztal står Henrik Kristoffersen med caps og mørk treningsdress. Han tøyer.

Det er en ny dag. En roligere dag enn mange andre i oppkjøringen så langt.

Når tidenes beste norske slalåmkjører står på startstreken for verdenscupåpningen i nabodalen Sölden, har oppladningen bestått av én uke på ski i Europa, tre uker i Argentina, før de siste ukene med base på Hotel Vier Jahrezeiten i Pitztal.

– Jeg har vært her mange ganger og trives godt, sier alpinesset til TV 2.

FOKUSERT: Henrik Kristoffersen er klar for sesongstarten. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Pappa Lars og resten av teamet har stått fremst i køen siden 05.55. Første tog opp til Pitztal-breen, som huser Østerrikes høyeste skianlegg (3 440 meter), går kl. 07.

– De er litt psycho som står der så lenge, men det gjelder å rå over de tingene man kan gjøre noe med. Er du først, kan ingen komme før deg på noe.

Kristoffersens start på dagen i innspurten har sett noenlunde slik ut:

Alarm 05.30

Dra fra hotellet 06.30

Tog opp til Pitztal-breen 07.00

– I dag varmet jeg opp mens vi sto i køen til toget. Så er det å komme seg opp, kle på seg og få på ski. Kjøre de rundene man må, skal, bør, vil – og trenger, før man kommer seg ned.

FAST: Hotel Vier Jahrezeiten er hotellet Team Kristoffersens sverger til når de trener i Pitztal. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Videre spiser jeg lunsj og slapper av, før det blir litt barmarkstrening, restitusjon og behandling. Videoanalyse og middag. Så gå å legge seg. Så gjør jeg det om igjen. I mellomtiden spiller jeg litt «Clash of Clans», sier Kristoffersen og ler.

Humøret er bra. Følelsen før sesongstarten er god.

– Sölden er alltid litt spesielt siden det er første rennet. Det er en del sponsor og media, men jeg prøver å unngå så mye av det som mulig. Jeg ønsker mest mulig overskudd for å gjøre jobben min – som er å kjøre fort på ski.

FORBEREDELSER: Kristoffersen føler seg bra før verdenscupåpnigen i Sölden. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Han synes riktignok det er hyggelig å stille opp der det trengs. Kristoffersen har for lengst innsett viktigheten av det.

Sesongen som kommer blir spesiell. Noe helt nytt. For etter hele 18 år med Rossignol som skileverandør har han byttet merke, til tidligere erkerival og gode venn Marcel Hirschers nystartede Van Deer.

NYE SKI: Van Deer-skiene er håndslipt i Østerrikske Annaberg. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Rossignol-skiene har fulgt ham hele karrieren.

Alt startet med en person som senere skulle bli en viktig del og støttespiller helt fram til han døde brått i desember i fjor.

Herve Lastennet.

Pappa Lars hadde blitt kjent med speideren via en annen kjenning da Henrik var tretten.

Det ble starten på et livslangt vennskap.

– Da jeg var 13-14 år fikk jeg noen fartsski av ham.

BAUTAER: Henrik flankert av Herve (t.v) og pappa Lars. Foto: Privat

Det var et par Super G-ski som selveste Lindsey Vonn hadde brukt tidligere.

– Jeg husker også at han var på Geilo da jeg kjørte noen av mine første FIS-renn.

Det var midt i finanskrisen og budsjettkutt på utstyrsfronten var utbredt i alpinmiljøet. Ingen førsteårs FIS-alpinister fikk ski av Rossginol – bortsett fra Henrik.

PAPPA: Lars Kristoffersen ble kjent med Herve da Henrik var rundt 13 år. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Han hjalp til. Familien min har ikke vært fattige, men vi har ikke hatt mye penger heller, for å si det slik. Til tider har vi slitt med å få ting til å gå rundt.

De siste årene har Herve vært med hele september når Team Kristoffersen har oppholdt seg i Saas-Fe. Slik ble det ikke i år.

Se TV 2s reportasje om Team Kristoffersen fra 2019 i videovinduet under:

– Det har vært et bånd som har vært med meg helt fram til desember i fjor.

Kristoffersen satt i bilen på vei til Val-d'Isère da han fikk beskjeden.

– Fatter'n snakket med noen i telefonen. Så sa han det til meg etterpå ... Hvordan skal man reagere? Alle reagerer på hver sin måte, men jeg ble vel egentlig mest stille.

Det var dagen før renn.

– Man er inne i boblen, og må prøve å konsentrere seg om å gå på ski. For man får ikke gjort noe med det heller, sier Kristoffersen, som kjørte med svart sørgebind under rennet i Val-d'Isère.

HYLLEST: På venstrearmen stilte Kristoffersen med svart sørgebind under rennet i Val-d'Isère. Foto: JEFF PACHOUD

– Det er brutalt, men det var brutalt noen ganger i vinter. Herve døde to dager dager før Val-d'Isère. Jeg fikk beskjeden dagen etter. To dager etter Schladming døde farmor.

Han sto farmoren nært og har bare gode minner med henne. Hun bodde rett ved siden av familien. Ofte hjalp hun barnebarnet sitt med lekser etter skolen. Siste gang Kristoffersen så henne var julen 2021.

Da OL kom hadde Kristoffersen mistet to viktige støttespillere i karrieren og livet.

OLYMPISKE LEKER: Henrik Kristoffersen i aksjon under OL i Kina. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Men jeg er ikke typen som hadde behov for å gå rundt å si dette til folk før OL for å få sympati, sier han videre, og poengterer at han ikke trenger sympati nå heller.

– Noen ganger er livet brutalt. Dette er noe alle går gjennom, så det er ikke noe mer synd på meg enn andre.

– Hvordan var det å stå i en slik situasjon der man skal levere når man har mistet to som sto så nært?

– Jeg er ganske god til å blokke ting ute. Fatter'n har alltid sagt at det ikke nytter å legge seg ned å synes synd på seg selv. Det gjør ingenting bedre. Det eneste som hjelper er å ta opp hansken og slåss videre.

Og slåss videre skal han, selv om han erkjenner at vinteren var tøff. Oppe på Pitztal-breen ble de siste forberedelsene gjort i en sesong der han tror «alt er mulig».

Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Utstyret fungerer, kroppen fungerer, hodet fungerer, teknikken begynner å stemme veldig bra. Målet er å vinne så mange verdenscuprenn som mulig.

Per dags dato står han med 28 av dem.

Det begynner å bli noen år siden det unge og frittalende stjerneskuddet fikk debuten under alpint-VM i Levi.

Kristoffersen merker at han er blitt eldre.

– Jeg tenker nok mer over ting jeg sier enn jeg gjorde før, og sier nok mindre enn det jeg gjorde før. Det er nok fortsatt en del ting jeg skulle likt å sagt som jeg ikke sier lenger.

– Hva da?

– Det kan vi ta når kameraet er skrudd av, sier han og ler.

OPTIMIST: Kristoffersen under pressekonferansen i Sölden torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Han har alltid snakket rett fra levra. Sagt det han mener.

– Men de siste årene så har jeg ikke sagt så mye brutalt eller ting som er helt ute. Jeg har blitt rundere i kantene med media, og sier kanskje ikke alt lenger. Jeg sier fortsatt sannheten, men trenger ikke si alt - hver gang.

Han kjørte sitt første verdenscuprenn da han var 17. Vant sitt første da han var 19.

– Jeg var trent til å stå på ski. Ikke trent til å håndtere media og sponsorer. Jeg sier ting rett fra levra, men er også hundre prosent ærlig. Hele tiden. Og jeg tror det er viktig med følelser i idretten.

– Det var det mange klaget på da jeg var yngre. Det er litt unorskt å være brautete og brutal. Men så kan folk stille seg spørsmålet: Hva gjorde de selv da de var 19 og 20 år gamle? Det er ikke sikkert alt man gjorde da var noe man ville allmenheten skulle visst. Jeg tror folk heller skal passe litt på hva de sier, sier Kristoffersen.

KLAR: Henrik Kristoffersen gleder seg til ny sesong. Søndag braker det løs. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

Han bedyrer at han samtidig ikke har latt seg irritere for mye opp igjennom årene.

– Jeg setter ekstremt stor pris på folk som er positive og støtter opp. Folk tror det kanskje ikke, for ofte er jeg veldig på farten og veldig inne i det. Det er en boble, men jeg setter utrolig pris på alle som er hyggelige, følger med og setter pris på underholdningen jeg forhåpentligvis gir.

Søndag kaster han seg utfor det bratte Sölden-henget. For aller første gang uten Rossignol-ski på beina.

– Det ble et tidspunkt for forandring, og det trenger man noen ganger. Man ser fotballspillere bytte klubber når de trenger det samme, og nå var det tidspunktet for meg.