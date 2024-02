Åpen om tøff tid: – Blir godt å starte med blanke ark

Mandag reiser Morten Bjørlo til Portugal for et nytt kapittel i karrieren. I et intervju med TV 2 forteller han om noen tøffe uker i Rosenborg.

Han har akkurat pakket kofferten og tatt farvel med RBK-kompis Adrian Pereira på Lerkendal.

Mandag kveld setter Morten Bjørlo snuten mot Portugal for å slutte seg til Fredrikstad. Det skjer etter en vanskelig periode i Trondheim.

– Selvfølgelig, jeg hadde sett for meg at det skulle ende litt annerledes, men samtidig så føler jeg med veldig ønsket av Fredrikstad og jeg er fornøyd med valget. Det blir godt å starte med blanke ark et nytt sted, sier Bjørlo.



28-åringen, som kom gratis til RBK fra HamKam før forrige sesong, tar seg tid til en liten prat med TV 2 før turen går videre til Portugal.

Nå forlater han RBK med blandede følelser.

– Jeg føler ikke at jeg har vært ønsket i og med at jeg ikke fikk være med på treningsleir i første omgang. Samtidig så føler jeg meg veldig ønsket av ny klubb. Jeg kunne valgt å bli, men jeg har lyst til å starte opp med blanke ark i ny klubb, sier Bjørlo.



Presset ut

I januar fikk Bjørlo først beskjed om at han ikke fikk være med på trøndernes treningsleir til Gran Canaria.

Det skapte reaksjoner.

– Vi er sterkt kritiske til at Rosenborg i utgangspunktet valgte å ikke ta ham med på treningsleir, sa NISO-leder Kristoffer Vatshaug til VG.

Hovedpersonen selv, som ble hentet til Lerkendal av Kjetil Rekdal og Geir Frigård, innrømmer at det ikke bare har vært enkelt.

STOLT AV SEG SELV: Bjørlo er stolt av hvordan han selv har håndtert situasjonen i Trondheim den siste tiden. Foto: Øyvind Hermstad

– Det er aldri kjekt å føle at du blir presset ut en plass, men samtidig så har jeg forståelse for situasjonen. De har mange unge spillere som spiller i min posisjon og som de er nødt til å satse på. Så blir det litt enklere å skyve ut meg, som er litt eldre. Jeg må spille fotball for å fortsette å utvikle meg, så da har jeg ikke råd til å sitte på benken og havne lang bak i køen, forklarer Bjørlo.



– Hvordan er det å møte på jobb i januar og vite at du ikke er ønsket?

– Det er ikke alltid like lett, men jeg føler jeg har håndtert det veldig bra. Jeg er stolt over meg selv og hvordan jeg har håndtert det. Jeg har stått på på trening og gjort det jeg har kunnet. Nå var ikke det nok i denne omgang, men samtidig så vet jeg med meg selv at det er ingenting jeg kunne ha gjort annerledes. Det er jeg fornøyd med.

– Minner for livet

Selv om han forlater RBK etter et noe turbulent 2024 så langt, er Bjørlo tydelig på at det i det store og hele ikke er noen vonde følelser mellom han og klubben.

MINNER FOR LIVET: Selv om tiden på Lerkendal ble kort, sitter Bjørlo igjen med det han selv omtaler som «minner for livet», Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg er veldig stolt over å ha spilt for klubben. Det er Norges største klubb, så jeg hadde ikke sett for meg det for noen år siden. Jeg føler at jeg klarte å stå fram på en positiv måte. Jeg har bare positive ting å si om Rosenborg sånn sett. Det er minner for livet.



Mandag kveld reiser Bjørlo til Portugal, der han etter planen skal signere en toårskontrakt med den nyopprykkede gjengen fra «Plankebyen».

– Det virker som et veldig spennende prosjekt. Det er en klubb som er på vei opp og frem. Jeg har snakket mye med treneren og fått et veldig bra inntrykk av både ham og planene. Jeg tror det er en klubb og en fotball som skal passe meg veldig bra. Forhåpentligvis blir det en god sesong både for meg og resten av laget, sier Bjørlo, som innrømmer at han har sjekket datoen for returen til Lerkendal.



GLEDER SEG: 28-åringen ser frem til blanke ark og en ny start i Fredrikstad. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var jo litt sånn som da jeg møtte de med HamKam i fjor. Det er selvfølgelig spesielt å møte gamleklubben, men det er alltid stort å spille på Lerkendal, uansett om du er Fredrikstad- eller Rosenborg-spiller. Det tror jeg er en kamp de fleste lag ser frem mot.