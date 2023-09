Åpen om konflikten i TV 2-intervju: – Har vært veldig tøft

Konflikten mellom Skiforbundet og alpinistene har pågått i flere år og omhandler bilderettigheter.

TV 2 har tidligere skrevet om alpinistenes krav til Skiforbundet i krangelen. Du kan lese mer om kravene i denne artikkelen.

Nå åpner alpinstjernen Lucas Braathen, som har frontet saken sammen med Aleksander Aamodt Kilde, opp om hvordan månedene etter saken sprakk i media har vært.

23-åringen føler seg lite verdsatt, lite respektert og tror tiden det har tatt uten å komme fram til en løsning skyldes manglende vilje hos Skiforbundet - som avviser det i en kort kommentar lenger nede i saken.

KLAR TALE: Lucas Braathen er en av de største profilene i norsk vintersport. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Et handikap



– Det har vært veldig tøft. Veldig tøft, og veldig slitsomt. Det har kostet mye penger. Jeg prøver å bli best på ski i verden, akkurat som resten av alpinlandslaget. Her har vi et handikap hvor vi må kjempe for rettigheter som de fleste andre i vårt sirkus har. Som vi har rett på, forklarer Braathen.

– Vi har alltid ønsket å løse denne saken gjennom konstruktiv kommunikasjon internt i forbundet, men det lot seg ikke gjøre. Det ville de ikke. Det er synd. Man føler seg lite verdsatt, fortsetter norsk-brasilianeren.



Situasjonen har vært fastlåst siden 2021, men tok en ny vending da lovutvalget i Skiforbundet i november 2022 ga utøverne en seier i spørsmålet om hvem som eier deres bilderettigheter.

Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel.



Peker på manglende vilje

Overraskelsen var derfor stor da et ensidig skistyre vedtok en ny landslagsavtale i mai, uten å ha tatt kontakt med utøverne i forkant, ifølge utøvernes advokat, Pål Kleven.

– Alt handler om å gi og ta som et fellesskap. 100 %. Men det står svart på hvitt hva vi har rettigheter på som individuelle idrettsutøvere. Når man selv vinner saken, og ingenting skjer. Da føler man seg lite respektert, sier Braathen.



– Hva er ståa nå og hvor realistisk er det med en snarlig løsning?

– Jeg har lyst til å si, som jeg har håpet på i flere år nå, at det kommer en løsning snart. Men på dette tidspunktet vet jeg bedre enn å si det. Vi vet aldri hva vi får tilbake som respons. Vi kommer til å fortsette å kjempe.

– Hvorfor tror du dette tar såpass lang tid?

– Jeg tror det skyldes at forbundet ikke vil dette. Det er så enkelt som det.

TV 2 har forelagt Braathens sitater og stilt flere spørsmål til Skiforbundet, som via generalsekretær Arne Baumann fatter seg i korthet:

«Vårt fokus er å løse denne saken, og vi ønsker derfor ikke å uttale oss i media nå.»

Den TV 2-sendte sesongåpningen i Sölden er bare en måned unna, og selv om flere av de norske landslagsutøverne ikke har signert landslagsavtalen siden 2021, gjør en klausul i de standard landslagsavtalene at gjeldende avtale løper videre. Slik kan man forhandle om markedsrettighetene parallelt.

Det er dermed ingen tvil om alpinistene stiller på startstreken i sesongstarten, i motsetning til Johannes Høsflot Klæbo, som har forlatt landslaget og fortsatt ikke har signert representasjonsavtalen med Norges Skiforbund som må til at han skal være aktuell for å gå verdenscup.

– Handler ikke om meg



Braathen, som vant slalåmkula i verdenscupen forrige sesong, skryter uhemmet av landslagets sponsorer, men ønsker et klarere skille mellom når han opptrer som privatperson og landslagsutøver.

– Du og Aleksander Aamodt Kilde er to av de fremste profilene på alpinlandslaget. Hvor trygg er du på at den kampen dere kjemper også gagner de mindre profilerte utøverne i landslagstroppen?

– Da vi startet prosessen var det veldig viktig for meg og Pål Kleven (utøvernes advokat, journ.anm) å sørge for at dette ikke handlet om meg og mine rettigheter, men for hele Skiforbundet som et forbund. At det skal være en endring som skjer for alle grener innenfor Skiforbundet, i alle aldre. Vi vil at disse rettighetene skulle treffe hele bredden i norsk snøsport, sier Braathen.

Saken fortsetter under bildet!

KREVER ENDRING: Braathen er overbevist om at kravene til Skiforbundet vil gagne langt flere og favne bredere enn bare ham selv. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan utøverne krever bedre og tydeligere kommunikasjon, spesielt når det gjelder bransjeeksklusivitet, og viste fram listen over Helly Hansen-plagg (alpinlandslagets partner og leverandør av bekledning) utøverne må forholde seg til.

– Hva er det som ikke står der?



Braathen går langt i å antyde at det stilles spørsmålstegn rundt hvor bred og omfattende en slik liste, som for eksempel inneholder fritidsklær som et av punktene, bør være.

– Hva er det som ikke står der? spør han, og fortsetter:

– Jeg skal ikke kommentere noe spesifikt rundt det. Sponsorene vi har på landslaget er fantastiske. Vi kunne ikke bedt om bedre partnere. Igjen: Dette handler kun om hva man får lov til å gjøre som privatperson. Hvilken frihet man har.

Samtidig karakteriserer han det som «krevende» at fritidsklær er en del av avtalen.

– Jeg lever i en verden der jeg tenker at jeg er en skiløper som kjører verdenscup, men også et fritt menneske som går i klær som deg. Det må være en skilnad der.

– Antall avtaler jeg har blitt forhindret i å gjøre siden jeg ble landslagsutøver er ikke noe vits å snakke om en gang. Det er mange. Men denne saken handler ikke om meg. Den handler om at alle skal få de rettighetene de har krav på. Om det er at du er en europacup-utøver som trenger den lokale sponsoren din, som vil betale det det koster å være en landslagsutøver med C-status – eller om det er den livsforvandlende kontrakten når du har gjort jobben og blitt best.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Helly Hansen for en kommentar, men foreløpig ikke lyktes.